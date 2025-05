Blažek podal demisi, doplatil na bitcoiny, „Práce ministra je mimořádně nevděčná.“

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) rezignoval. Ocitl se pod velkým tlakem kvůli tomu, že přijal pro své ministerstvo miliardu korun, jejichž původ může podle policie pocházet z trestné činnosti. V týdnu se svůj postup snažil vysvětlovat, ale v pátek odpoledne oznámil na síti X konec ve funkci. Premiér Fiala Blažkovo rozhodnutí ocenil.

Že se schyluje ke konci ministra spravedlnosti, bylo v pátek čím dál jasnější. Nejprve ve sněmovně odpoledne ohledně své budoucnosti mlžil. "Očekával jsem, že bude nějaká debata, jde přece o hodně peněz," začal před novináři odpovídat na otázky týkající se "bitcoinové" kauzy.

O necelé dvě hodiny později mluvil jasně: končím!

"Po dohodě s předsedou vlády jsem se rozhodl podat demisi na funkci ministra spravedlnosti. Nejsem si vědom žádného nezákonného jednání. Nechci ovšem poškozovat pověst vlády ani vládní koalice," napsal Blažek v pátek odpoledne na svém účtu na síti X.

Pro připomínku, o co v kauze jde: kryptoměnu daroval ministerstvu Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval online tržiště pro prodej drog a v roce 2021 byl propuštěn z vězení.

Ministerstvu daroval 30 procent bitcoinů z peněženky, kterou policie odsouzenému zabavila a po propuštění z věznice vrátila. Pokud by se podle Blažka prokázalo, že i zbývající bitcoiny pocházely z trestné činnosti, stát by je zkonfiskoval. Věcí se zabývá policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Blažkovo rozhodnutí prakticky vzápětí okomentoval premiér Petr Fiala (ODS). Váží si ho.

"Jsem přesvědčen, že v případě dražby bitcoinu konal v dobré víře, a o to více si jeho odpovědného kroku cením," uvedl na síti X. A svého stranického i vládního podřízeného neopomněl pochválit.

"Pavel Blažek se shodou okolností rozhodl rezignovat v den, kdy Poslaneckou sněmovnou prošla novela trestního zákona, která je oceňována jak odbornou, tak laickou veřejností. Blažek má velké zásluhy na modernizaci české justice, čehož je novela trestního zákona dalším důkazem," dodal Fiala.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci prověřuje kauzu související s darem pro podezření ze tří trestných činů včetně zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti. Případ policisté prověřují také pro podezření ze zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.

V dusném pátečním odpoledni dorazil Blažek mezi novináře kvůli nově přijatému trestnímu zákonu, na kterém odvedl hodně práce. "Budu mluvit jen k němu," upozorňoval ministr. Přesto se nakonec rozpovídal o čerstvé kauze.

"Dělo se to v nějaký čas, v nějaké době. Ten dárce není ani trestně stíhaný, ani z ničeho obviněn," hájil nejdříve svůj postup Blažek. "Není ani nijak právně prokázáno, že peníze pocházely z trestné činnosti - to je na policii a na soudech, aby to prokázaly," tvrdil.

Na otázku, jestli si myslí, že má i nadále důvěru premiéra Petra Fialy, odpověděl, že s ním v pátek o záležitosti nemluvil. "Všechno je to velice rychlé. Tím se teď nezabývám, což ovšem neznamená, že se tím nebudu zabývat v nejbližších hodinách. Já jsem fakt neměl dnes čas o tom přemýšlet, od rána jsem ve sněmovně. Podívejte, důvěra nedůvěra, nebesa nespadnou, když tam zůstane Blažek, nebo nezůstane," řekl.

Na otázku Aktuálně.cz, jestli on sám nezvažuje rezignaci, odvětil, že vývoj je opravdu rychlý a překotný.

"V klidu si to všechno rozmyslím a včas vám oznámím rozhodnutí. Vy máte rádi, když někdo odchází. A třeba vám tu radost udělám. Práce ministra je zajímavá, není špatná, a je mimořádně nevděčná," řekl.

"Mnohokrát jsem přemýšlel nad tím, jestli mi to stojí za to, a v případě bitcoinů bych parafrázoval bývalého ruského premiéra Viktora Černomyrdina: "Myslel jsem to dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Že tam žádný zlý úmysl vůbec neexistoval, ba naopak," pokračoval Blažek. Podle svých slov nikdy nedbal na to, jak věci, které dělá, vypadají, a to se teď ukazuje v plné nahotě.

Na opakovaný dotaz, zda tedy zvažuje svůj konec, odpověděl, že jeho práce je nevděčná. "A abych o sobě četl nehorázné věty za to, že ve státním rozpočtu přibyla miliarda. Dnes jsou všichni chytří, co jsem mohl a měl udělat a vědět, tak je to unavující, budu si klást otázku, jestli to stojí opravdu za to," podotkl.