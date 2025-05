Ten, který pro ODS "vymyslel" Petra Fialu. Končí Blažek, pragmatik bez skrupulí

Terčem kritiky byl snad vždycky. Jedni mu vyčítali zákulisní čachry, jiní, že nemá skrupule. Faktem je, že ministr spravedlnosti v demisi Pavel Blažek patří mezi lidi, kteří si pragmaticky udržují síť kontaktů napříč různými nejen politickými, ale i zájmovými a byznysovými skupinami. Vždy to byl velký zákulisní hráč. A taky ten, kdo pro ODS vymyslel Petra Fialu.

"Byl jsem určitě jedním z těch, kdo mu pomáhali stát se předsedou," nechal se na adresu Petra Fialy kdysi slyšet Pavel Blažek, který v pátek rezignoval na post ministra spravedlnosti kvůli tomu, že přijal pro svůj resort miliardu korun, jejíž původ může podle policie pocházet z trestné činnosti. Na kahánku měl už v minulosti, stačí připomenout jeho památné setkání s poradcem bývalého prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým, za nějž mu potom Petr Fiala vystavil pomyslnou žlutou kartu.

Fiala nicméně doposud Blažka vždy podpořil. Nebýt jeho, dost možná by totiž nebyl předsedou ODS, natož premiérem české vlády. Ostatně pokud měl člověk možnost v posledních letech mluvit s lidmi z politického zákulisí, prakticky vždycky mu bylo řečeno, že ODS neřídí ani tak Fiala, jako spíš tandem Pavel Blažek - Zbyněk Stanjura.

Blažkova povaha, způsob politické práce a především jistá ležérnost a schopnost mluvit pragmaticky téměř s každým z něj činily snadný terč.

Nicméně právě díky těmto svým vlastnostem to byl on, kdo po minulých volbách Fialovi pomáhal hledat cestu k tehdejšímu prezidentovi Miloši Zemanovi, který nakonec Fialovu vládu jmenoval právě i díky zákulisním schopnostem Blažka.

Šedá eminence z Brna

Poprvé byl jmenován ministrem spravedlnosti již v červenci 2012. Vláda Petra Nečase ale nevydržela celé funkční období, šedá eminence a velký zákulisní hráč se tudíž po roce stáhl do pozadí. I když ne tak úplně - v podzimních volbách téhož roku byl zvolen poslancem, kterým je tedy už téměř dvanáct let.

Jeho vyjednávací schopnosti však byly pověstné už v časech, kdy domlouval v Brně v roce 2010 velkou koalici se sociálními demokraty, za což to pak taky spolu s tehdejším primátorem Brna Romanem Onderkou pěkně schytal. Někdy tou dobou se v Brně etablovala parta aktivistů okolo Matěje Hollana, z níž později vzniklo politické uskupení Žít Brno. Onderku a Blažka si vybrali jako hlavní protivníky, permanentně si z nich utahovali a důsledně upozorňovali na rozličné kauzy, jež se týkaly městských pozemků, bytů nebo celých budov.

Hollan s odstupem času vzpomínal, jak se s Blažkem kdesi potkal. A že když se ho někdo zeptal, zda by měl mít politik vizi, reagoval Blažek bonmotem, že kdo má vize, měl by se jít léčit… "Považoval jsem ho tehdy za tragéda, který jen blábolí a jediné, co umí, je intrikařit," myslel si tou dobou jeden z největších kritiků Blažka v Brně.

Nicméně později svůj názor korigoval: "I z občasných kontaktů v rámci lobbingu ve sněmovně za větší regulaci hazardu jsem pochopil, že to není jen člověk, co trousí hospodská moudra, ale že je to proevropsky zaměřený liberální politik, který je pro ODS klíčovou postavou, protože kromě toho, že má přehled, umí politickou profesi opravdu dobře."

Platí ale i toto: v srpnu 2020 byl Blažek mezi několika brněnskými politiky, které vyšetřovala policie kvůli podezření, že kupčili s brněnským majetkem a brali milionové úplatky. Také kvůli tomu se Fiala ocitl pod tlakem, když Blažka nominoval na post ministra spravedlnosti. Nelíbilo se to Pirátům ani spolku Milion chvilek pro demokracii.

Psalo se o něm, že se podílel na korupci v Brně, což on sám vždy označoval za mýty a lži. A za svým si stál i poté, co se v létě roku 2023 Piráti usnesli, že ohrožuje důvěru ve spravedlnost a právní stát. Fiala ho tehdy s ohledem na jejich politické spojenectví logicky podržel. A Piráti alibisticky neudělali nic a ve vládě zůstali. Prý si to jejich tehdejší předseda Bartoš s premiérem vysvětlili.

Teď už ale Blažek zřejmě neměl kam ustupovat. A Fiala reagoval přesně tak, jak se dalo čekat. Dle svých slov si Blažkova rozhodnutí rezignovat na ministerskou funkci váží. Vypíchnul také, že má velké zásluhy na modernizaci české justice.

V právnickém prostředí ostatně panuje shoda na tom, že Blažek patří od dob Jiřího Pospíšila mezi nejvýraznější ministry spravedlnosti. Už v polovině roku 2023 jeho resort hlásil, že z celkem šestadvaceti bodů obsažených ve vládním programovém prohlášení splnil čtrnáct z nich.

Vážím si rozhodnutí @blazek_p rezignovat na funkci ministra spravedlnosti. Jsem přesvědčen, že v případě dražby bitcoinu konal v dobré víře, a o to více si jeho odpovědného kroku cením.



Pavel Blažek se shodou okolností rozhodl rezignovat v den, kdy Poslaneckou sněmovnou prošla… — Petr Fiala (@P_Fiala) May 30, 2025

"Shodou okolností se rozhodl rezignovat v den, kdy Poslaneckou sněmovnou prošla novela trestního zákona, která je oceňována jak odbornou, tak laickou veřejností. Pavel Blažek má velké zásluhy na modernizaci české justice, čehož je novela trestního zákona dalším důkazem," uvedl na síti X Fiala.

Jeden velký politický příběh o spojenectví, které vzniklo v časech pravděpodobně největší polistopadové krize, ve které se ODS ocitla po debaklu ve volbách v roce 2013, se tak uzavírá. I když kdo ví, Blažek je na kandidátce koalice Spolu, kde ze čtvrtého místa kryje - tak jako zatím vždycky - Fialovi záda.