Rozpusťte strany STAN a TOP 09, navrhuje vládě SPD. Argumentuje Dozimetrem

Podle lídra STAN Víta Rakušana SPD vyhrožuje zrušením stranám, u nichž se bojí, že by vládly.
"Když jsme měli únor 1948, tak komunisti aspoň počkali, až budou u moci. Teprve potom začali rušit politické strany. SPD vyhrožuje stranám, jichž se bojí, že by vládly, ještě před volbami," reagoval v televizi Nova Rakušan. Dodal, že hnutí Stačilo!, v němž kandidují komunisté, zobrazuje vládní politiky ve vězeňských mundúrech a jeho zástupci jim vzkazují, že budou viset.
"V souladu s platnými zákony jsme návrh na rozpuštění STAN a TOP 09 podali vládě," oznámil v sobotu v tiskové zprávě předseda SPD Tomio Okamura. "Učinili jsme tak s ohledem na skutečnosti, které vyplavaly na veřejnost ohledně financování kampaně STAN a TOP 09 v rámci trestního řízení v kauze Dozimetr," tvrdí. Hnutí podle něj také vyzvalo prezidenta, aby návrh na rozpuštění podal sám, pokud to neudělá vláda.
Zároveň hnutí dalo podnět soudu a státnímu zastupitelství, aby prověřily původ finančních příspěvků, které obžalovaní v kauze Dozimetr poskytli STAN a TOP 09. SPD chce rovněž podat trestní oznámení, aby úřady vyšetřily, zda se STAN a TOP 09 nedopustily legalizace výnosů z trestné činnosti.
Okamura podání podnětu na zrušení hnutí STAN a strany TOP 09 avizoval ve čtvrtek. Soudní líčení o kauze Dozimetr podle něj ukazuje, že hnutí bylo jako celek financováno organizovaným zločinem. Předseda STAN Vít Rakušan zopakoval, že peníze, které by potenciálně jakkoliv mohly souviset s kauzou Dozimetr, hnutí poslalo na charitu, a politici spojení s kauzou vyvodili z pochybení odpovědnost.
Obžalovaný podnikatel Pavel Kos u hlavního líčení uvedl, že finančně podporoval STAN před volbami v roce 2022. Peníze, které straně poskytl, nepocházely podle něj z trestné činnosti. V pátek skončil výslech obžalovaného bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (dříve STAN). Ten u soudu popřel vinu a také to, že by Kos či další obžalovaný podnikatel Michal Redl financovali jeho kampaň před komunálními volbami. Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem.