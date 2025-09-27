Domácí

Rozpusťte strany STAN a TOP 09, navrhuje vládě SPD. Argumentuje Dozimetrem

ČTK ČTK
Aktualizováno před 8 minutami
Opoziční hnutí SPD podalo vládě podnět k rozpuštění vládních stran STAN a TOP 09. Zdůvodňuje to korupční kauzou Dozimetr kolem pražského dopravního podniku. O kauze se veřejnost dozvěděla v roce 2022, vyšetřování policisté ukončili v březnu 2023. Dva obžalovaní se už dříve doznali a soud je potrestal, hlavní líčení s dalšími obžalovanými začalo v pondělí. Za týden se v Česku konají sněmovní volby.
Předseda hnutí SPD Tomio Okamura. | Foto: Radek Bartoníček

Podle lídra STAN Víta Rakušana SPD vyhrožuje zrušením stranám, u nichž se bojí, že by vládly.

"Když jsme měli únor 1948, tak komunisti aspoň počkali, až budou u moci. Teprve potom začali rušit politické strany. SPD vyhrožuje stranám, jichž se bojí, že by vládly, ještě před volbami," reagoval v televizi Nova Rakušan. Dodal, že hnutí Stačilo!, v němž kandidují komunisté, zobrazuje vládní politiky ve vězeňských mundúrech a jeho zástupci jim vzkazují, že budou viset.

"V souladu s platnými zákony jsme návrh na rozpuštění STAN a TOP 09 podali vládě," oznámil v sobotu v tiskové zprávě předseda SPD Tomio Okamura. "Učinili jsme tak s ohledem na skutečnosti, které vyplavaly na veřejnost ohledně financování kampaně STAN a TOP 09 v rámci trestního řízení v kauze Dozimetr," tvrdí. Hnutí podle něj také vyzvalo prezidenta, aby návrh na rozpuštění podal sám, pokud to neudělá vláda.

"Byli zvyklí, že jim politici lížou pr*el." U soudu zní odposlechy z kauzy Dozimetr

Zároveň hnutí dalo podnět soudu a státnímu zastupitelství, aby prověřily původ finančních příspěvků, které obžalovaní v kauze Dozimetr poskytli STAN a TOP 09. SPD chce rovněž podat trestní oznámení, aby úřady vyšetřily, zda se STAN a TOP 09 nedopustily legalizace výnosů z trestné činnosti.

Okamura podání podnětu na zrušení hnutí STAN a strany TOP 09 avizoval ve čtvrtek. Soudní líčení o kauze Dozimetr podle něj ukazuje, že hnutí bylo jako celek financováno organizovaným zločinem. Předseda STAN Vít Rakušan zopakoval, že peníze, které by potenciálně jakkoliv mohly souviset s kauzou Dozimetr, hnutí poslalo na charitu, a politici spojení s kauzou vyvodili z pochybení odpovědnost.

"Ano, prohlašuji vinu," řekl sponzor STAN obžalovaný v kauze Dozimetr. Soud to přijal

Obžalovaný podnikatel Pavel Kos u hlavního líčení uvedl, že finančně podporoval STAN před volbami v roce 2022. Peníze, které straně poskytl, nepocházely podle něj z trestné činnosti. V pátek skončil výslech obžalovaného bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (dříve STAN). Ten u soudu popřel vinu a také to, že by Kos či další obžalovaný podnikatel Michal Redl financovali jeho kampaň před komunálními volbami. Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem.

 
