"Byli zvyklí, že jim politici lížou pr*el." U soudu zní odposlechy z kauzy Dozimetr

Vojtěch Štěpán Vojtěch Štěpán
Aktualizováno před 1 hodinou
Bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN) v pátek u hlavního líčení v kauze Dozimetr pokračuje ve své výpovědi. Někdejší politik již odmítl vinu v případu rozsáhlé korupce v pražském dopravním podniku (DPP). U soudu zaznívají i zaznamenané odposlechy.
Bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN) u hlavního líčení v korupční kauze Dozimetr.
Bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN) u hlavního líčení v korupční kauze Dozimetr. | Foto: ČTK
Na začátku líčení státní zástupce Hlubučkovi přehrál jeden z odposlechů policie. Má jít o záznam z auta, ve kterém ho podnikatel Pavel Kos měl vézt domů večer z restaurace. Kos mluví o tom, že jej pravděpodobně někdo sleduje. 

"Buď to jsou nějaký operativci, kterým je to u pr*ele, nebo je to agentura, která má vytvořit pocit strachu, což je nejpravděpodobnější," říká hlas na záznamu. Dále zaznívají věty o "klucích". Není jasné, o koho jde. "Byli zvyklí, že jim politici lížou pr*el. A teď to tak není, což je s*re," říká hlas na záznamu. "Vůbec nevím, co se tam řešilo," uvedl Hlubuček v reakci.

Ve čtvrtek Hlubuček před soudem uvedl, že nikdy nevzal úplatek a nepatřil do organizované zločinecké skupiny, kterou podle státního zástupce Adama Borguly vedl zlínský podnikatel Michal Redl.

Dále se u soudu řeší například to, zda Redl Hlubučkovi platil dovolenou, jak se píše v obžalobě. Bývalý politik to odmítá a dodává důkazy, které mají ukazovat, že za ubytování a cestu na Kanárské ostrovy platil jeho partner.

"Hlubuček ve své výpovědi uvedl, že avizovaná zločinecká skupina nikdy neexistovala," okomentoval výpověď bývalého politika Redl. Tvrdí, že kdyby podle něj skupina existovala, muselo by se to podle něj na záznamech projevit. Říká, že také není nic divného na tom, že na odposleších zaznívá hlasitá hudba, kterou obžalovaní pouštěli., Šlo prý čistě o poslech, neměla nic zakrývat.

Dále byl Hlubuček konfrontován například s fotografiemi, které pořídila policie. Má na ní přebírat od Redla tašku. Tvrdí, že nešlo o peníze ale o kravatu značky Hermès. Prý si tu svou zničil během večeře a Redl mu tak daroval novou. Byla to prý jediná věc, kterou kdy od podnikatele dostal

Kauzu začal Obvodní soud pro Prahu 9 projednávat v pondělí. U soudu už mluvil Redl, který také trvá na nevině. Jeho blízký spolupracovník podnikatel Pavel Kos se však následně přiznal.

Kos soudu popsal, jak fungovala organizovaná skupina, jež podle žalobce dosazovala do DPP spřátelené manažery, přes které ovlivňovala zakázky a brala za to úplatky. Uvedl také, že spolu s Redlem platili PR agentuře, která měla na starosti Hlubučkův mediální obraz, a že Hlubučkovi také sehnali Mateje Augustína na pozici ekonomického ředitele dopravního podniku.

V kauze jsou obžalováni tři údajní hlavní aktéři skupiny - Redl, Kos a Hlubuček. Těm navrhl Borgula nejvyšší tresty kolem osmi až deseti let vězení. S nimi se zpovídají jejich spolupracovníci i někdejší vedoucí pracovníci DPP. Obžalobě čelí i dvě dodavatelské firmy. V Kosově případu soud ve středu přijal jeho prohlášení viny a bude o něm rozhodovat samostatně.

Další dva původně obvinění členové skupiny - podnikatelé Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah - se přiznali dříve a soud je na základě dohody o vině a trestu uzavřené se státním zástupcem potrestal peněžitými tresty. U někdejšího ekonomického ředitele DPP Augustína vzal žalobce před začátkem hlavního líčení obžalobu zpět. Muž začal spolupracovat s policií. Policisté poté v kauze obvinili i někdejšího šéfa dopravního podniku Martina Dvořáka, jehož vyšetřování však zatím neukončili.

Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.

