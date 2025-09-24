"Ano, prohlašuji vinu," řekl Kos obžalovaný v kauze Dozimetr. Soud právě rozhoduje

Pokud soud Kosovo prohlášení viny přijme, je to polehčující okolnost. Soud ji zohlední při uložení trestu. Státní zástupce Adam Borgula navrhl poslat podnikatele na deset a půl roku do vězení. Kos by s ním ale rád uzavřel dohodu o vině a trestu. Redl i Hlubuček vinu odmítají.
"Ano," uvedl nyní u soudu Kos na otázku soudce, zda zná trestní sazbu. K soudu kromě něj z obžalovaných dorazil Michal Redl. V úterý u hlavního líčení Kos řekl, že finančně podporoval hnutí STAN před volbami v roce 2022. Peníze, které mu poskytl, nepocházely podle něj z trestné činnosti. Podpora se mu ale podle jeho výpovědi vrátila v podobě obchodních příležitostí.
Skupina podle obžaloby přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Redl údajně rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze. Spolu s ním bylo původně obviněno deset lidí - jeho spolupracovníci, podnikatelé a vedoucí pracovníci v DPP. Dva z nich, podnikatelé Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah, však již uzavřeli s žalobcem dohodu o vině a trestu. Soud jim uložil peněžité tresty. U někdejšího ekonomického ředitele dopravního podniku Mateje Augustína vzal státní zástupce obžalobu zpět. Muž spolupracuje s policií.
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.