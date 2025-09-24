Domácí

"Ano, prohlašuji vinu," řekl Kos obžalovaný v kauze Dozimetr. Soud právě rozhoduje

Soud rozhoduje, zda přijme prohlášení viny podnikatele Pavla Kosa obžalovaného v kauze Dozimetr. Muž se k podílu na rozsáhlé korupci v pražském dopravním podniku (DPP) přiznal. Na úterním hlavním líčení popsal, jak podle něj organizovaná skupina vedená zlínským podnikatelem Michalem Redlem fungovala. V případu je obžalováno osm lidí, mezi nimi je i bývalý náměstek pražského primátora Hlubuček.
U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr, která se týká korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku (DPP), 22. září 2025, Praha.
U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr, která se týká korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku (DPP), 22. září 2025, Praha.

Pokud soud Kosovo prohlášení viny přijme, je to polehčující okolnost. Soud ji zohlední při uložení trestu. Státní zástupce Adam Borgula navrhl poslat podnikatele na deset a půl roku do vězení. Kos by s ním ale rád uzavřel dohodu o vině a trestu. Redl i Hlubuček vinu odmítají.

"Ano," uvedl nyní u soudu Kos na otázku soudce, zda zná trestní sazbu. K soudu kromě něj z obžalovaných dorazil Michal Redl. V úterý u hlavního líčení Kos řekl, že finančně podporoval hnutí STAN před volbami v roce 2022. Peníze, které mu poskytl, nepocházely podle něj z trestné činnosti. Podpora se mu ale podle jeho výpovědi vrátila v podobě obchodních příležitostí.

Skupina podle obžaloby přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Redl údajně rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze. Spolu s ním bylo původně obviněno deset lidí - jeho spolupracovníci, podnikatelé a vedoucí pracovníci v DPP. Dva z nich, podnikatelé Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah, však již uzavřeli s žalobcem dohodu o vině a trestu. Soud jim uložil peněžité tresty. U někdejšího ekonomického ředitele dopravního podniku Mateje Augustína vzal státní zástupce obžalobu zpět. Muž spolupracuje s policií.

Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.

