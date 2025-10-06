Domácí

Politická šikana: Nemůžeme nechat Babiše Okamurovi, říká Kalousek a mluví o toleranci

Po volbách, které skončily pro Andreje Babiše vítězně a pro proruské síly katastrofálně, se v podcastu Politická šikana debatovalo o budoucnosti české opozice, smyslu koalice Spolu i o tom, jak zabránit tomu, aby o dalším směřování země rozhodoval Tomio Okamura. Miroslav Kalousek upozornil, že demokratické strany by měly hledat cestu, jak omezit vliv SPD, třeba i za cenu tiché podpory hnutí ANO.
Politická šikana 6. 10. 2025 | Video: Michaela Nováčková, Vratislav Dostál

Miroslav Kalousek označil volební výsledek vládních stran za důstojnou prohru. Podle něj se ukázalo, že voliči "neměli alternativu", a proto nakonec část z nich hlasovala pro koalici Spolu. Mile ho překvapila vysoká účast i fakt, že se hnutí Stačilo! nedostalo do sněmovny. "Byl to subjekt, který mi nejvíc připomínal gottwaldovské časy," řekl Kalousek. Za "malé překvapení" označil také slabší výsledek SPD, která podle něj "má o deset poslanců méně než po volbách v roce 2021 a o pět blech v kožichu více".

"Obsah Spolu se zkonzumoval"

Koalice Spolu podle Kalouska vyčerpala svůj původní smysl - být protiváhou Andreji Babišovi a zabránit propadu hlasů na pravici. "Ten obsah, s kterým byla založena, se zkonzumoval. Buď najdou nový, nebo to nemá smysl udržovat," uvedl. Připomněl také chybějící věrohodnou alternativu pro zklamané voliče pravého středu a řekl, že TOP 09 "musí vědět, kam chce jít", pokud má zůstat relevantní silou.

Kalousek v rozhovoru apeloval na demokratické strany, aby i z opozice pečovaly o geopolitické směřování země. Připomněl, že volby se podle něj staly "referendem o našem členství v EU a NATO" a že jen 15 poslanců ve dvousetčlenné sněmovně tyto vazby zpochybňuje. "Povinností opozice je udělat všechno pro to, aby těch patnáct hlasů mělo co nejmenší váhu, ne co největší," zdůraznil.

Demokratické strany by mohly hnutí ANO v určitých situacích poskytnout tichou toleranci, aby Babiš nebyl odkázán jen na podporu Okamury. "Neříkám, že mají jít do koalice, ale že by mu mohly dát prostor k tomu, aby nebyl stoprocentně vydíratelný SPD," uvedl. Podle něj by to vyžadovalo "velkou politickou kreativitu, toleranci a nadhled", ale bylo by to skutečnou péčí o demokracii.

"Opozice je kritická, ale konstruktivní"

Politická šikana: Okamura udělal na konci zásadní chybu, Babiš ji využil

koláž - Okamura, Babiš
34:53

Vláda hnutí ANO může podle Kalouska přinést neudržitelné rozpočtové závazky. "Bojím se, že rozpočtová odpovědnost bude plakat v koutě," uvedl s odkazem na volební sliby, které podle něj znamenají "desítky miliard nových deficitů". Ocenil však některé návrhy z hospodářské strategie Karla Havlíčka, které "mají hlavu a patu", kdyby zároveň nebyly doprovázeny populistickými sliby.

Na závěr se bývalý ministr vyjádřil i k roli opozice a stylu politické komunikace. Podle něj by měla být kritická, ale konstruktivní: "Opozice nese svůj díl odpovědnosti za směřování země." Připomněl, že vláda Petra Fialy "promarnila čtyři roky" bez potřebných reforem.

Jaké scénáře Kalousek považuje za realistické a proč podle něj není nulová tolerance mezi opozicí a vládou cestou vpřed? Poslechněte si nejnovější epizodu podcastu Politická šikana s Miroslavem Kalouskem, kterou moderovali Michaela Nováčková a Vratislav Dostál.

 
Dana Drábová vykonala pro bezpečnost Česka opravdu výjimečnou práci. Byla skutečnou vlastenkou a dobrý člověkem, uvedl prezident Petr Pavel.
