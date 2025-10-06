Kdo může nahradit Fialu v čele ODS? Ve hře je víc jmen, mluví se hlavně o jednom

Předáci ODS jsou rezervovaní - výsledek Spolu totiž není vyložený propadák. Hranice neúspěchu byla podle našich informací okolo dvaceti procent, což se nakonec nejsilnějšímu uskupení pomalu dosluhujícího kabinetu podařilo vcelku pohodlně překonat. Přesto již lze zaslechnout od řadových členů v regionech úvahy, zda nenastal čas reagovat na situaci přece jen razantněji.
A nejde jen o kroužkování tradičně disciplinovaných voličů KDU-ČSL. Potíž má totiž hlubší kořeny a souvisí s obecným problémem české politiky: generovat talentované a spíše mladší osobnosti, které by do politického zápasu vnášely energii a současná témata. Jak nám řekl jeden vlivný člen ODS: "Nejde o koalici Spolu, jde o to, aby ODS uměla oslovit dvacet a více procent voličů. A abychom jich pak s lidovci a TOP 09 měli přes třicet procent."
Jisté je v danou chvíli toto: na úterý je naplánována výkonná rada ODS, která nejspíš rozhodne o termínu kongresu - ve hře je i možnost, že by se uskutečnil už v lednu. V řádu dnů a týdnů by mělo být také jasno o budoucnosti Petra Fialy v čele strany. Ten se bezprostředně po volbách nechal slyšet, že si vše musí nechat projít hlavou. Pokud jde o jeho případného nástupce, dlouhodobě se v této souvislosti mluví o Martinu Kupkovi. Jmen ale bude jistě více.
A byť jsou reakce na volební výsledek zatím spíše útržkovité, je vcelku evidentní, že je v ODS napříč regiony celkem dost lidí, kteří potřebu změny vnímají. Protože jsou ale občanští demokraté demokratickou a ve všech patrech české politiky trvale zahnízděnou stranou, nejprve musí proběhnout debata v jejím nitru o tom, kdo by měl být nositelem změny a jakým směrem by se strana měla vydat. Obojí potřebuje svůj čas.
"Osobně si myslím, že k hodnotové politice patří také odpovědnost. Za pár dní je to bude šest let, co jsem se dokázal podívat do zrcadla a říct si, že pokud se nezměním, upiju se a umřu. A zvládl jsem to," přiznává v osobnějším tónu Ondřej Šimíček, člen ODS v Moravskoslezském kraji a jedna z viditelných tváří platformy ČESKO.plus.
"Přeji si," pokračuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz, "abychom se do zrcadla dokázali podívat i jako strana a abychom si dokázali poctivě přiznat, že ODS nevzkvétá." Zdůrazňuje přitom, že strana má své demokratické procesy, orgány, principy. "Výkřiky o sekání hlav jsou mi cizí. Ale neumím si představit, že bych například jako hlavní šéf volebního štábu, lídr v regionu, kterému vystavili stopku vlastní voliči, zůstal na místě prvního místopředsedy."
Připomíná také, že se svět okolo nás mění a kdo si to podle něj odmítá přiznat, je odsouzen ke ztrátě relevance a politické moci na všech úrovních. Což platí i o straně, která se hlásí ke konzervativní politice. "Za čtyři roky se odvedl opravdu kus práce, ale jdeme dál. Volič rozdal karty, realita je nová a staré recepty neobstojí," uzavírá Šimíček.
Do opozice
Jisté je jedno - Spolu míří po čtyřech letech u vlády do opozice.
"Jako členka ODS vidím budoucnost mojí strany pro tuto chvíli v opozici," má jasno Vitalie Dalecká, členka místního sdružení ODS v Milovicích, aktivní je také v rámci projektu Česko.plus. Pokud jde o koalici Spolu, na hodnocení je ještě brzo. "Ten projekt by měl projít reflexí v tom smyslu, do jaké míry splnil účel pro tyto volby," dodává.
V každém případě má jasno v tom, že Petru Fialovi patří velký dík za vládu, která byla podle jejích slov velmi konstruktivní a udělala mnoho kvalitní práce pro naši zemi. "U nás ve středních Čechách byl lídrem volební kampaně ministr dopravy Martin Kupka, i jeho práci bych chtěla ocenit," dodává a připomíná, že si Petr Fiala - pokud jde o jeho budoucnost - vzal čas na rozmyšlenou. "A já si utvořím názor, až uslyším jeho postoj."
Na otázku, co by ODS měla udělat pro to, aby byla atraktivnější a konkurenceschopnější, pak říká toto: "Lídři ODS nejsou vůdci, kteří by nabízeli voličům instantní řešení na složité problémy. Jsme občanští demokraté. Věříme, že každý by měl hledat pomoc na své trable nejprve na konci své vlastní ruky - to je úkol směřující k naší členské základně."
Nemyslí si také, že budoucnost ODS zachrání nějaký silný charismatický lídr. "Naše budoucnost je v aktivní členské základně - v lidech a členech, kteří když vidí problém, nebojí se aktivně zapojit do jeho řešení. Ráda bych všechny takové lidi vyzvala, ať neváhají a připojí se k nám. Pokud budeme žít v očekávání, že pro nás vše zařídí stát, naše demokracie bude slábnout," uzavírá Dalecká.
Mluvit na rovinu
"Nedopadlo to, jak jsme chtěli," má pak jasno Petr Medřík, člen ODS a místní rady v Ostravě-Jih. "Výsledek voleb je jasný a na nás teď je, jak se k němu postavíme. A právě to rozhodne o naší budoucnosti," dodává s tím, že začíná nová sezona. "Tentokrát bez vládní odpovědnosti, bez nutnosti nést následky i za chyby druhých. To je šance. Musíme ji využít."
Podle něj se ODS musí přestat schovávat za falešnou skromnost. "Když se něco povede, musíme to říct. Hned. Nahlas. Ne až se někdo odhodlá, nebo když nám to někdo povolí. Když se něco nepovede, přiznejme to. Bez výmluv. Omluvme se a jděme dál. Lidé nejsou hloupí," zdůrazňuje s tím, že komunikace nesmí být v dnešní době jen předvolební. "Musíme být vidět i slyšet celoročně. Veřejně, čitelně a hlavně mezi lidmi."
A pak je tady podle něj ještě jedna nutná podmínka, bez které bude ODS úspěšná jen stěží. "Je potřeba i uvnitř strany nebýt zabetonovaní, ale tvořit názorové proudy, frakce a ne jen opakovat jediný správný názor. A dát prostor členské základně." Podle Medříka má v každém případě ODS pořád na čem stavět.
"I po těžkých volbách může mít Spolu potenciál - ale musí si upřímně říct, jakou chce hrát roli. Jestli zůstaneme jen aritmetickým spojením tří stran, nebo dokážeme nabídnout hodnotově pevný, moderní středopravý proud, který umí říkat věci tak, jak jsou - ne jak zrovna znějí líp v PR prezentaci," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz s tím, že pokud má projekt a jeho jednotlivé strany znovu získat důvěru, musí si ji zasloužit. "Reálnými činy. Slíbit nestačí. Musíme doručit."
O něco stručnější je Jiří Klemt, řadový člen ODS z Hradce Králové. Avšak i on nám na úvod řekl, že pokud vedení ODS a koalice Spolu deklarovalo cíl volby vyhrát, tak je nutné výsledek hodnotit jako prohru. "Nyní je zapotřebí se uvnitř ODS bez růžových brýlí na očích urychleně pobavit, jak dál, což považuji za pozitivní stranu mince současné situace. Nejhorším výsledkem by bylo, kdybychom současný stav vyseděli, vymlčeli a tvářili se tak, že současná situace je vlastně v pohodě a jedeme dál bez vnitřních změn," říká.
Spolu nemá budoucnost
Je celkem očekávatelné, že uvnitř ODS budou stále silněji zaznívat také hlasy, podle kterých by měl projekt Spolu skončit. V podobném duchu hovoří třeba místopředseda oblastního sdružení ODS Brno-venkov a předseda spolku Mladí konzervativci Jan Hroudný. "Pokračování Spolu nepovažuji za dobrou variantu. Rozhodně ne ve stávajícím nastavení," má jasno.
Dle svých slov si ale dokáže představit nějakou spolupráci ODS s TOP 09. "Beru to ale hlavně jako úkol pro nové vedení - aby jasně a předem řeklo členské základně, jak si možnou spolupráci představuje, a aby se podle toho členská základna rozhodla. Osobně se však obávám, že v opozici tento projekt smysl nedává. Něco jiného je samozřejmě regionální úroveň," uvažuje Hroudný.
A jak tedy vidí budoucnost ODS? "Já bych chtěl, aby ODS byla široce rozkročenou a dominantní silou na české pravici, která v sobě bude schopná zahrnout různé menší strany." Aby se to stalo, musí podle něj ODS zahájit systematickou práci se svou členskou základnou. Ta řadu let setrvale klesá, stav v řadě místních i oblastních sdružení je tristní. Politická debata téměř neprobíhá.
Podle něj navíc v ODS neexistuje žádná strategie náboru a zapracování nových členů, nějaký manuál takříkajíc dobré praxe apod. "Je strašidelné, jak ODS propadá na komunální úrovni, už dnes jsou okresní města, kde její zástupce nenajdete v zastupitelstvu," zdůrazňuje. Současně upozorňuje na zabetonované stranické primárky. "V ODS jde o opravdu velký problém," říká.
Podle něj se totiž strana do budoucna neobejde bez zapojení širšího okruhu příznivců nebo alespoň řadových straníků. "Vytváření kandidátek na základě oblastních preferencí negeneruje dost často kandidáty zajímavé pro naše potenciální voliče. Ukázkový příklad je Liberecký kraj. Voliči nám preferenčními kroužky říkají, které kandidáty chtějí, a z toho se musí vyvodit důsledky," má jasno Hroudný.
V neposlední řadě pak upozorňuje na další neduh - na absenci politického vzdělávání a pravicového konzervativního think-tanku. "V Česku v podstatě neexistuje pravicový think-tank, který by dokázal vytvářet témata a zároveň být v opozici těm levicově orientovaným. Taková instituce, která by odborně pokrývala praktická (podnikání, zjednodušování a digitalizace státu) i teoretická (politická filozofie a východiska pro moderní pravicovou politiku) témata, prostě neexistuje."
Pokud jde o budoucnost Petra Fialy, v bezprostřední reakci připomíná, že ODS v roce 2014 zachránil. "Bez něj by tu dnes asi nebyla. Tehdy měl klub ODS šestnáct poslanců, dnes má i po porážce 27. Je nejdéle úřadujícím předsedou ODS." Podle něj je také evidentní, že musí co nejdříve proběhnout kongres strany, který zvolí nové vedení.
A pokud se podle něj bude chtít Fiala na vedení strany i nadále podílet a zároveň o tom přesvědčí většinu členů, tak samozřejmě pokračovat bude. "Zatím je v tom ale příliš otazníků. Do kongresu by jako předseda ODS měl pokračovat. Rychlá rezignace by nám podle mě neprospěla," uzavírá Hroudný.
Účast ve Spolu pomohla malým
Také Stanislav Orság, člen regionální rady ODS v Olomouci, souhlasí s tím, že volby nelze hodnotit jinak než jako prohru koalice Spolu i samotné ODS. "Osobně si vážím výsledku přes 23 procent, očekával jsem dle prognóz méně. Těší mě, že neuspěly strany jako například Stačilo!, které zřejmě ztratily voliče ve prospěch ANO," říká Orság v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Pokud jde o koalici Spolu, očekává uvnitř ODS debatu o její budoucnosti. "Podle mého názoru účast v koalici Spolu pomohla menším stranám, ale ODS samotné ublížila. Ukázalo se, že kompromisy uvnitř koalice a odklon od našeho tradičního programu nedokážeme dostatečně vysvětlit a naši voliči je ani nechtějí," míní. Podle něj je také jisté, že musí dojít k obměně ve vedení ODS, je to ale nyní věc vnitrostranické debaty.
A ještě jeden hlas: podle Marie Kubíkové, která je členkou místní rady ODS v Praze-Dejvicích, je běžné a normální, že volební úspěchy jsou střídány volebními neúspěchy. A zdůrazňuje přitom, že období volebního neúspěchu bývá vždy obdobím ozdravným. "Výsledek voleb je nadějí pro příští vítěznou ODS, ta jej nyní musí využít pro svoji vnitřní obrodu a modernizaci," míní.
A dodává: "Projekt Spolu byl platformou pro liberálně-konzervativní voliče a ti jasně ukázali svými preferencemi, že chtějí změnu, nové a mladé tváře s chutí pracovat na modernizaci země. Osobně budu podporovat vznik frakcí, projektových týmů napříč regiony, které by mohly pomoci v obnově života strany a zajistily by názorovou pluralitu a atraktivitu pro nové členy."
I ona zdůrazňuje, že ODS čeká volební kongres, na kterém se rozhodne o dalším směřování strany. "Těším se, že kongres bude otevřený všem členům, že to bude svátek demokracie a diskuse bude bouřlivá, přinášející řadu nových pohledů na to, jak budovat liberálně-konzervativní stranu s hlubokými historickými kořeny, ale s moderním programem pro budoucnost. Máme na to teď sílu i čas," uzavírá Kubíková.