Za Boha, Babiše i Okamuru. Na Zlínsku slábne Fiala i tradičně silná strana

Je to už mnohaletá tradice, že poslední srpnovou neděli se sjíždějí tisíce lidí z východu Moravy na populární poutní místo nazvané Svatý Antonínek, aby u místní kaple ze 17. století poděkovali Bohu za úrodu. I když tentokrát ze soboty na neděli celou noc pršelo, nepochyboval jsem jako rodák z tohoto kraje, že lidé přijedou i tentokrát. Zvláště když děkovnou mši vedl kardinál Dominik Duka, konzervativní kněz, který má v našem konzervativním kraji spoustu příznivců.
"Ani déšť nám neznemožnil, abychom se tady setkali," vítá stovky věřících i Duku kněz z blízké Blatnice pod Svatým Antonínkem František Král, který kardinála pozval, a děkuje mu za to, že byl "vždy konzistentní ve svých názorech i postojích". Vzápětí vzpomíná dva roky starou společnou návštěvu s Dukou ve Vsetíně u tamního starosty a senátora za KDU-ČSL Jiřího Čunka.
"Tato návštěva nás velmi povzbudila, byla krásná. Nevím, jestli tady pan senátor je. Slíbil, že přijede," říká kněz Král. Čunek sice tentokrát chybí, ale na místní mše jezdí poměrně často, církevní představitelé ho tady vždy vřele vítají a spousta lidí ho srdečně zdraví. Právě on patří k nejpopulárnějším politikům Zlínského kraje, několikrát obhájil post senátora a byl také hejtmanem kraje.
Lidovci tady vždy měli silné postavení, rodiče tady v regionu vedli děti k víře i za vlády komunistů, a přestože se totalitní režim snažil místní náboženské poutě omezit, lidé na ně dál chodili. Stejně jako dali v roce 1985 velmi výrazně najevo v nedalekém Velehradě nelibost k tehdejší totalitní moci a s ohromnou vděčností na stejném místě vítali po pádu této moci papeže Jana Pavla II.
Když si s lidmi na Antonínku po nedělní mši povídám na téma politiky a toho, jak se jim žije, stejně jako v minulosti mě vždy zaujmou především dvě věci. Mnozí z nich dávají najevo svůj odpor ke komunistům a zároveň si mnohdy svůj život pochvalují. A téměř vždy vzpomenou, jak je pro ně důležitá rodina a víra.
"Žije se nám výborně. Nechápu, proč si lidé stěžují, protože máme všeho dostatek," odpovídá mi jedna z krojovaných žen na otázku, jak se jí žije. "Žije se nám výborně, je dobré si občas vyjet do zahraničí, aby člověk viděl, že tam to tak dobré jako u nás není," přidává se její krojovaný manžel.
Přijeli z Kostelce u Kyjova a vysvětlují mi, že záleží na tom, jaký způsob života si člověk zvolí. "Záleží na tom, jaké má v životě hodnoty. Řada lidí si stěžuje, ale nejsou schopni sami od sebe něco udělat. Nejdůležitější ze všeho je rodina a morální hodnoty. A tradice, to je pro mě nosný pilíř," pokračuje žena středního věku. Podobných názorů slyším opravdu podstatně víc.
Málokdo má přes 30 tisíc čistého. Vítězí ANO s Vondráčkem
Lidovci přesto nejsou těmi, kteří by tady vládli a byli i favority říjnových voleb do Poslanecké sněmovny. Hejtmanem kraje je už druhé volební období politik hnutí ANO Radim Holiš. A podle průzkumů veřejného mínění chtějí lidé do sněmovny nejvíc volit ANO s lídrem kandidátky Radkem Vondráčkem.
"Budeme volit Babiše, za ANO bylo určitě líp než za Fialy, všechno se zdražilo. A jeho hnutí ANO bude tady volit spousta dalších lidí," říká mi paní Jitka z Ostrožské Lhoty, což je vesnice hned pod Antonínkem.
Společně se svým přítelem mi vysvětlují, že se jim nežije špatně, jezdí na zahraniční dovolené, jsou spokojeni, ale vadí jim celkové dění v zemi. "A určitě máme výhrady k tomu, jak se pořád pomáhá Ukrajincům. Dřív jsme u nás podporovali uprchlíky, Fiala to s jejich podporou přehání," tvrdí tento pár.
Znám spoustu místních lidí od mladých až po staré, a když se jich ptám na politiku a volby, až na výjimky jsou na současnou vládu naštvaní a zklamaní. Že je ANO populární, ukázaly i nedávné návštěvy předsedy hnutí Andreje Babiše. Ať už jezdil po Zlínském kraji nebo se o měsíc později vrátil do sousedního Jihomoravského kraje, vždy byl o něj zájem, lidé chodili a vyjadřovali mu podporu.
Od lidí často slyším kromě zmínky o uprchlících stížnosti, že se jim po zdražení výrazně zhoršila životní úroveň, aniž by jim zaměstnavatelé zvýšili platy. Podobné zkušenosti má i lídr pirátské kandidátky v kraji Jiří Knotek, který se svými 27 lety patří k vůbec nejmladším lídrům v Česku ze všech stran. "Skutečně se lidem životní úroveň zhoršila. V našem kraji nejsou dobré platy, neznám moc lidí, kteří berou přes 30 tisíc čistého. Opravdu jich moc není," sdělil mi tento mladík.
"A je hrůza, že se toto nedaří zvedat. Je to strašně zvláštní, že mnohé firmy tady dávají lidem hodně podobné platy… Musíme rozhýbat trh práce tak, aby zaměstnavatelé zaplatili lidem víc," má jasno Knotek.
Zároveň upozornil na jeden trend, který může kraji přinést velmi vážné problémy - úbytek stálých obyvatel. Přestože často od mladých lidí slyším, že mají tento kraj rádi pro krásnou krajinu, lidovou muziku, folklorní akce či bohatou úrodu švestek i hroznů, mnozí odcházejí. Aby se vraceli třeba na víkend nebo jednou za delší čas.
"Zlínský kraj se strašně vylidňuje, mladí odcházejí, tím pádem tady roste stárnutí populace. To potřebujeme změnit, žije tady kolem půl milionu lidí, ale za pár let to může být podstatně méně. A to bude velký problém," varuje mladý politik.
Také Knotek přiznává, že favoritem voleb v kraji je ANO a Vondráček. Zároveň ale ujišťuje, že by se rozhodně nebál utkat se s ním v televizní debatě. "Samozřejmě má určité politické zkušenosti, takže bych byl v nevýhodě, ale když chcete něco změnit, tak se svých protivníků nesmíte bát. Navíc je to člověk, se kterým absolutně nesouzním," upozorňuje.
Na kampani Vondráčka je zřejmé, že ví, jak místní oslovit, ostatně jde tady do voleb už poněkolikáté. Kraj objíždí už řadu týdnů, s dalšími lidmi z kandidátky ANO navštěvují jedno místo za druhým, včetně menších vesnic. Dřív jezdili i s dvojkou kandidátky Margitou Balaštíkovou, kterou ale Babiš fakticky vyškrtl z kandidátky poté, co vyšly články, podle kterých se údajně snažila mstít svému už bývalému manželovi - měla si objednat úřednickou šikanu firmy exmanžela i smrt psa jeho přítelkyně.
Okamura je nám blízký ve všem, tvrdí senioři
Vondráčkova kampaň ale jede dál, o to více je vedle něj vidět trojka kandidátky, poslanec Marek Novák. Často objíždějí různé folklorní akce, protože právě na nich je snadnější oslovit voliče.
"Úroda byla letos mimořádně dobrá, protože já už jsem na třetích dožínkách," směje se do svého mobilu ve výborné náladě Vondráček v krojovaném průvodu. Jak jinak, v kroji je také on a Novák. Mimochodem, i na hlavní profilové fotce na Facebooku má Vondráček na sobě kroj. Podporu svých voličů si udržuje i tím, že pořádá ve sněmovně krojový den a prosazuje za podpory moravských stran zákon o zemských znacích.
Jeho hlavním soupeřem by měla být v kraji koalice Spolu s lídrem Stanislavem Blahou, který je starostou Uherského Hradiště i poslancem za ODS. Blaha se v kampani také snaží, také je občas vidět v kroji a na různých společenských akcích i v ulicích s předvolebními materiály, ale například Vondráčkovi lajkují lidé příspěvky mnohem víc.
Před čtyřmi lety Spolu hnutí ANO s Vondráčkem porazilo. Ale to mělo lidoveckého lídra Ondřeje Benešíka, který mohl těžit z velké podpory spolustraníků i věřících.
Ještě jeden politik má ve Zlínském kraji silnou podporu - předseda SPD Tomio Okamura. Sleduji jeho politickou kariéru od úplného začátku přibližně od roku 2010. Když začal do našeho kraje jezdit, zpočátku vůbec o politice nemluvil, získal si velkou popularitu na tom, že sliboval, jak místním pomůže v cestovním ruchu, jak se postará o příliv turistů. Často byl v regionálních médiích, kde mimo jiné mluvil o tom, jak je mu tento kraj nejbližší, protože se v něm narodila jeho matka a on tady určitou chvíli vyrůstal.
Když jsem si povídal letos v létě s lidmi v Bystřici pod Hostýnem, kde Okamuru vychovávala, někteří místní mi říkali, že ho dodnes považují za "svého". Nahrál jsem například dvojici starších mužů, kteří na něj vzpomínali a ujišťovali, že budou volit SPD - byť on kandiduje jako lídr v jiném kraji.
"Okamura říká jedno a to samé už řadu let," svěřil se mi v tomto městě jeden ze seniorů. A druhý, jeho kamarád, ještě dodal: "A stojí si za tím, co říká." Následně litovali i vzpomínali, jak ještě za komunistů fungoval místní mléčný bar či hotel Podhoran, do kterých Okamura chodil.
"Podívejte se, jak tento bar i hotel dopadly. Okamura je nám blízký ve všem, co říká. Teď ho budou neprávem soudit," tvrdili v souvislosti s obžalobou Okamury, který podle policie i státní zástupkyně šířil plakáty s rasistickým či xenofobním obsahem. Mimochodem, v tomto regionu si lidé zvolili za senátorku Janu Zwyrtek Hamplovou, o které její kritici tvrdí, že často publikuje nepravdy a proruské názory. Ona to ovšem odmítá.
Zlínský kraj vnímám jako kraj kontrastů i paradoxů, který poslanci vytvořili v roce 2000 uměle bez historických vazeb. Lidovecké bašty jako Uherskohradišťsko a Uherskobrodsko neměly téměř nic společného se zmiňovanou Bystřicí, Vsetínem a celou oblastí Valaška. Lidé v těchto "baštách" měli vždy blíž k městům a vesnicím, které nakonec skončily v Jihomoravském kraji.
Není náhodou, že tam podle průzkumů vede hnutí ANO s lídryní Alenou Schillerovou, která také často mluví o svém vztahu ke krojům a víře. Nedávno si nechala ušít kroj a zatím naposledy si ho oblékla ve svém volebním obvodu o víkendu na hodech v Charvatské Nové Vsi.
Vztah lidí k víře, tradicím a k domovu znamená, že mnozí nedají na svůj kraj dopustit, pečlivě ho udržují, stejně jako se věnují svým velmi hezky upraveným domům, zahradám i vesnicím. Zároveň u nich bodují politici, kteří v nich vyvolávají strach, že by o toto bohatství mohli přijít třeba migrací či větší evropskou integrací. Úspěchy tady slaví zmiňovaný Andrej Babiš se svými lidmi, stejně jako Tomio Okamura, podobně jako tady v minulosti dvakrát vyhrál prezidentské volby Miloš Zeman.