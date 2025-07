"Snad nový papež dojede." Poutníci ve Velehradě si přejí brzkou návštěvu Lva XIV.

Na letošní Národní pouť Velehrad dorazilo podle organizátora Josefa Kořenka až 50 tisíc lidí, z nichž přibližně 30 tisíc přijelo v sobotu. Věřící si u příležitosti 40 let od slavné poutě v roce 1985, již provázely velké protesty proti tehdejší komunistické moci, přáli, aby sem brzo přijel papež Lev XIV.

Spousta věřících, církevních hodnostářů i politiků, několik televizních štábů, stánky s nejrůznějšími gastronomickými specialitami a kolotoče. Tak vypadala hlavní část Národní poutě ve Velehradě na Uherskohradišťsku. Červencový svátek tradičně připomíná odkaz slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a patří k největším a nejnavštěvovanějším církevním svátkům v zemi.

Do vesnice poblíž Uherského Hradiště se vydávají lidé z celé země - na místě bylo možno spatřit i delegace z jiných zemí či kontinentů. Nejvyšší popularitu má ovšem akce mezi místními, z nichž část chodí na pouť dokonce v krojích - i když s různým původem.

"Já mám kroj hradčovský (z nedalekých Hradčovic, pozn. red.), manželka a děti zase tupeský (z Tupes, pozn. red.)," líčí jeden z velehradských obyvatel Petr Ševčík.

Z třicet kilometrů vzdálené Louky nad Veličkou přijeli oslavit cyrilometodějské slavnosti na prostranství před velehradskou bazilikou otec a syn. Jan Škopík mladší u toho měl, podobně jako Ševčík, kroj, ovšem tentokrát z Horňácka, zatímco jeho otec navlekl oděv rytířského řádu svatého Huberta. "Jezdím sem od roku 2000, takže 25 let, nevynechal jsem ani jednou," vypráví.

Lidí je určitě míň než loni, shodli se oslovení

Přestože oficiálně údaje hovoří o účasti podobné té v předchozích letech, podle Ševčíka byl počet lidí nižší. "Je nutné si uvědomit, že letos to vyšlo tak, že nepřišli Hlučané (obyvatelé blízkého Hluku, kde se v neděli koná jízda králů, pozn. red.), další velká pouť je v Rožnově, navíc svátky jsou o víkendu a je horko," vypočítává příčiny úbytku lidí, který byl vidět i v televizním přenosu. Podobný názor zastávají i někteří stánkaři, se kterými reportér Aktuálně.cz na místě hovořil. Podle nich jde oproti roku 2024 o pokles o třetinu až polovinu.

Pokud by za poklesem návštěvnosti mohlo horko, které přimělo starší generaci zůstat doma a mši svatou sledovat v televizi, vysvětlovalo by to, proč bylo na místě vidět spoustu mladých lidí ve věku okolo 20 let.

"Máme Velehrad jako místo setkávání, potkáváme se tady s lidmi, které známe třeba z vysoké školy nebo z různých jiných společenství. Navíc je tady spousta doprovodného programu včetně koncertů a byli jsme sem zvyklí chodit s rodinou," říká jeden z "mladých" Marek.

Ten stojí kousek od cyrilometodějského kříže spolu s partou kamarádů, dohromady jich je pět. Parta mladých lidí je sice otázkami zhruba stejně starého reportéra Aktuálně.cz zaskočena, přesto odpovídá takřka na všechny otázky.

Hlavní témata? Výročí a nový papež

"Řekl jsem papeži při svém setkání na začátku minulého měsíce, že je ve vaší zemi očekáván na návštěvě. Odpověď jsem však nedostal," prohlásil při projevu apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo a nastínil tak, co se vedle připomínky výročí 40 let od slavné protikomunistické demonstrace v roce 1985 ve Velehradě řešilo. Toho se hned po něm chytl také hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO). "Vyřiďte panu papeži, že starosta v Tupesích má posečenou plochu, kde může přistát vrtulník," prohlásil směrem k Okolovi.

Všichni oslovení věřící na místě si přáli, aby nedávno zvolený Svatý otec Lev XIV. - o kterém se ví, že má pozitivní vztah k Česku - na velehradské poutní místo co nejdříve dorazil. "Vzhledem k tomu, že papež je velmi vzdělaný a historicky se zajímá o slovanské národy, tak snad můžeme čekat, že na nás bude takzvaně držet," doufá Škopík starší.

Jeho syn pak dodává, že je podle něj nový papež volba, se kterou musí být každý spokojený. "Myslím, že s jeho historií a s tím, co prošel, může být krásné, že nám dodá sílu a duchovní náboj," říká.

"Mladá parta" by si papežův příjezd přála také. "Bylo by to krásné," říká Jakub. Na druhou stranu ale zazní hlasy, že jsou i jiné země, které by si zasloužily, aby tam papež se svým vlivem přijel a kde by to bylo víc potřeba. "Když byl František na Slovensku, tak bylo vidět, že ta země to potřebovala," vysvětluje Eliška. Z volby ale všichni mají radost.