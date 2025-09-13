Babišovi vychází další sázka na známou tvář. Kupka s ní zatím bojuje marně

"Já bych si dal jedno pivo. Teď už můžu. Kdo další si ho ještě dá?" ptá se ministr dopravy a místopředseda ODS v jedné osobě Martin Kupka krátce poté, co seskočil ze svého kola. Společně s několika dalšími kandidáty koalice Spolu mají za sebou 70 kilometrů, které ujeli v rámci předvolební kampaně po Středočeském kraji s cílem v Dobřichovicích.
Ani teď ale Kupka nemá ještě definitivně padla, protože v plánu má právě tady i podvečerní mítink. Přijít mohl kdokoliv, ale z následující debaty je zřejmé, že přišli hlavně členové či příznivci ODS a koalice Spolu.
"Já vám teda něco řeknu. Teď je potřeba zabrat! Musíme všechno nasměřovat k tomu, abychom ve volbách uspěli!" pronese Kupka do uvolněné atmosféry přísným hlasem. V dalších dvou hodinách debatuje o všem možném, co souvisí s politikou a volbami.
Kupka to má jednodušší v tom, že žádný velký kritik nepřišel. To ale neznamená, že by slyšel jen chválu. Příznivci ODS a Spolu jsou nároční. Namítají, v čem mohla vláda Petra Fialy přidat. Následující vysvětlování Kupky ale vesměs kvitují a děkují mu. "Já doufám, že to vyhrajeme," pronese s úsměvem ve tváři a s pivem v ruce místní starosta Petr Hampl.
Místa nedaleko Prahy, kam spadají i Dobřichovice, patří mezi bašty ODS. Strana má v prstenci kolem hlavního města řadu starostů i voličů.
Dobřichovice i další podobná místa lákají k bydlení, pražské platy v kombinaci s venkovním bydlením jsou ideální životní kombinací. Pěkné domky, krásná příroda, upravená veřejná prostranství. Kavárny a hospůdky, které ukazují, že lidé peníze na utrácení mají. A k tomu řeka Berounka, do které se v létě chodí místní osvěžit, nebo poléhávají na břehu jen kousek od místního zámečku.
Plaga pocítil Babišovu přísnost
Kupka ví, že vítězství v letošních volbách nemá zdaleka jisté ani on tady v kraji, ani koalice Spolu a vláda v celé České republice. Při zatím posledních sněmovních volbách Spolu vyhrálo, Kupka jako tehdejší trojka kandidátky obsadil díky preferenčním hlasům první místo.
To ale bylo v době, kdy Spolu útočilo na tehdy vládnoucí ANO z opozice. Teď se zdá situace odlišná. Podle nejčerstvějšího průzkumu agentury NMS pro Novinky.cz, Spolu ztratilo od té doby v kraji až třetinu voličů. Volební model předvídá Spolu 29,3 procenta hlasů voličů, 20,4 procenta Spolu a 14,1 hnutí STAN.
Lídr Spolu Kupka stejně jako lídr STAN Vít Rakušan jsou přitom v kraji skutečně doma. Bydlí v něm a uspěli tady v několika volbách. Jenže zároveň jsou členy vlády, která není podle průzkumů mezi lidmi populární.
Babiš navíc vsadil na Plagu, který se naopak v minulé vládě, právě Babišově, těšil jako ministr školství velké podpoře odborné veřejnosti. Z politiky následně zmizel, ale šéf ANO si na něj před letošními volbami vzpomněl. A Plaga měl možnost si velmi brzy po návratu připomenout, že Babiš od něj bude chtít v kampani maximální úsilí.
"Půjčte si hodinky, pane kolego, máte třináct minut zpoždění. Vy sem máte chodit první," prohlásil zostra Babiš, když Plaga přišel na jeden z prvních společných předvolebních mítinků ve středních Čechách pozdě. Na Plagovi ale bylo vidět, že je na Babiše zvyklý. Na jeho slova reagoval s úsměvem a během mítinku se oba výborně doplňovali.
Mítink proběhl už v dubnu, tedy dávno před říjnovými volbami. Babiš už tehdy naplno projížděl republiku. Nevynechával přitom ani malá místa, třeba toto setkání proběhlo v Malé Kyšici u Unhoště. A místní byli o to vděčnější, že si i na nich někdo z politiků udělal čas.
Bylo hned jasné, že Babiš vsadil na Plagu správně. Po mítinku se někteří účastníci Aktuálně.cz svěřili, že je Plaga zaujal dokonce ještě víc než Babiš.
Stratégové hnutí ANO si jsou zároveň vědomi toho, že se musí soustředit v kampani na jiná místa, než jsou třeba zmiňované Dobřichovice a další městečka kousek od Prahy. Vždyť ve volbách v roce 2021 získalo Spolu v Praze-východ 38 procent hlasů oproti pouhým necelým 20 procentům ANO.
Podobný výsledek byl v Praze-západ. Spolu hodilo hlas přes 38 procent voličů, ANO ani ne 18 procent. Ovšem pozor. Na Rakovnicku získalo ANO přes 30 procent, Spolu 21 procent, na Kutnohorsku ANO téměř 30 procent a Spolu 21 procent. A to jsme pořád v jednom kraji.
Dříve spojenci, teď jsou proti sobě
Třetím vzadu je zatím před letošními parlamentními volbami Vít Rakušan, který má jako bývalý starosta Kolína z let 2010 až 2019 právě v tomto regionu spoustu voličů. Jeho hnutí je v kraji celkově úspěšné. To se potvrdilo i v krajských volbách, po kterých má STAN už druhé volební období za hejtmanku Petru Peckovou.
Před čtyřmi lety skončil STAN (na kandidátce s Piráty) v parlamentních volbách třetí s téměř 20 procenty. Rakušan jako lídr získal velké množství preferenčních hlasů, skoro 60 tisíc.
Pokud jde o letošní volby, Rakušan rovněž začal s kampaní brzy. Už dávno před volbami pořádal Debaty bez cenzury, se kterými navštívil celou řadu míst, včetně různých periferií. Od té doby se do kraje mnohokrát vrátil. Aktuálně.cz sledovalo například jeho setkání s voliči před několika dny v Kolíně.
"Možná není bez zajímavosti, že na naší kandidátce v kraji máme v první desítce šest žen a také řadu mladých lidí. Ptejme se nás na cokoliv, můžete se ptát na mikrofon nebo i soukromě," avizoval před nádražím Rakušan, který se dával s některými lidmi do řeči. Moc lidí se u něj nezastavovalo, ale bylo vidět, že je doma, protože někteří jej důvěrně zdravili.
Kromě toho měl možnost pocítit sociální problémy, které některá místa v kraji trápí, před nádražím totiž přebývali lidé bez domova. Dva z nich se za ním vydali a ptali se jej, jaké mají šance se dostat z ulice ven. Aktuálně.cz si ještě stěžovali na to, že sice mohou přespat na ubytovně, ale přes den musí být vždy venku, což jim ve špatném počasí přináší spoustu problémů.
Jeden nakonec požádal Rakušana o mikinu se stranickými nápisy a mikinu skutečně dostal. "Fakt mně ji dáte? Děkuju," sdělil vděčně předsedovi STAN.
Známe problémy lidí
Večer Rakušan zamířil do kolínského divadelního klubu, kde bylo plno. Bylo evidentní, že voliče chce získávat mimo jiné na ujišťování, že členové hnutí jako starostové znají velmi dobře problémy lidí, umí jim naslouchat a nezmizí jim z očí.
Rakušan také vysvětloval, proč se rozhodl nedávno oznámit svou ambici být případně premiérem. A prozradil také něco z toho, co by v takové funkci funkci udělal.
"Pokud bych vedl vládu, tak struktura na úřadu vlády, kterou vede Otakar Foltýn, musí být větší, bytelnější. Musí mít více analytiků a musí umět zaplatit opravdu ty nejkvalitnější lidi, kteří pro stát budou pracovat," sdělil. Dodal, že by také jezdil mnohem více do regionů.
Shodou náhod se Rakušan setkává v boji o střední Čechy s expředsedou Pirátů Ivanem Bartošem. Ve volební kampani v roce 2021 byli oba nejbližšími spojenci, domluvili se na spolupráci svých stran, tvořili jednu společnou kandidátku a často vystupovali bok po boku.
I když Bartoš po "vyhazovu" z Fialovy vlády odešel i z postu předsedy strany, v kampani je velmi aktivní a pohybuje se na celé řadě míst. Hodně sází především na mladší voliče, s podporou dalších Pirátů například sjížděl Sázavu a Berounku (podobně i Kupka) a zúčastnil se i řady festivalů. A to nejen jako divák, občas se postavil i za mixážní pult jako dýdžej.