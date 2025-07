Piráti mají nový cíl – lidi s nákupními košíky. Budou jim slibovat výrazné slevy

Pirátská strana, které se podle průzkumů daří opět získávat vytrácející se důvěru voličů, prozradila další cíl své předvolební kampaně. V příštích týdnech se její zástupci budou pohybovat u obchodních center, kde osloví potenciální voliče s nákupními košíky. "Celé léto budeme jezdit po naší zemi a ukazovat lidem, kolik mohou ušetřit díky našim opatřením," sliboval předseda Zdeněk Hřib.

Když si Piráti nechali v pátek dopoledne přichystat na pražský Anděl nákupní košík napěchovaný zbožím všeho druhu, nebylo zpočátku jasné, co přesně s ním míní provádět. Nakonec ho nechali po celou dobu stát na provizorním pódiu, aniž by se ho dotkli. Během proslovu jejich lídrů začalo být ale jasné, že Piráti chtějí v posledních týdnech kampaně oslovit především rodiny s dětmi, které často vyrážejí za většími nákupy především spotřebního zboží.

"Nakopneme podporu pro 90 procent rodin. Podpora rodin je pro nás hlavní programovou prioritou, se kterou jdeme do voleb a kterou budeme prosazovat i po volbách," oznamoval předseda Zdeněk Hřib. Ten už po svém zvolení do čela strany loni v listopadu jasně avizoval, že Piráti se musí orientovat na poněkud jiný typ voličů, než tomu bylo do té doby. Hřib chtěl, aby hlavním tématem strany už nebyla genderová či zelená témata, ale aby se Piráti mnohem více zabývali životní úrovní Čechů a ekonomickou pomocí.

V tomto duchu také vedou kampaň, kdy slibují několik změn, které podle nich přinesou lidem více peněz v peněženkách či na bankovních účtech. Proto navrhují několik klíčových bodů: zvýšení slevy na poplatníka, snížení daně z přidané hodnoty na potraviny, bonus na první dítě, zavedení energetického kuponu.

"Dnes je to tak, že my jako normální lidé se tady navzájem zdaníme, potom peníze zabalíme do úhledného balíčku a ještě v předklonu to předáme fosilním oligarchům a agrobaronům. To je model, který musí skončit," tvrdil Hřib. Oligarchy a agrobarony mají Piráti ve svém slovníčku velmi často, stejně jako třeba boj proti korupci, dostupnější bydlení a modernizaci státu.

Hřib zároveň odkázal na speciální web, kde je pro zájemce připravená kalkulačka. Ta nabízí tři modely rodiny, u kterých si můžou lidé vypsat, kolik vydělávají a kolik by mohli ušetřit, kdyby platily pirátské návrhy. Rodina se dvěma dětmi by podle Pirátů ušetřila ročně přes 35 tisíc, samoživitelé 18 817 korun a mladý pár bez dětí 18 342 korun. Například u rodiny se dvěma dětmi by měla sleva na poplatníka znamenat úsporu 7568 korun, sleva na první dítě 7116 korun a snížení DPH 5897 korun.

Aktuálně.cz mluvilo v pátek také s volebním manažerem Pirátů Janem Fárou Andršem, který upřesnil, jak kampaň před obchodními centry bude vypadat. "Piráti a Pirátky se budou bavit s lidmi o jejich nákupních vozících, co v nich je, co v nich není, co si můžou dovolit koupit, co si nemůžou dovolit. A jak pirátský ekonomický program dokáže skoro všem rodinám pomoci," tvrdil manažer, který prozradil ještě další část kampaně. Ta bude zábavnější a začne 26. července u jezera Sadská nedaleko Poděbrad. "Tam vykopneme roadshow, budeme tam natáčet podcast, bude možnost tam pokecat s pirátskými politiky, bude tam spousta her," upozornil.