"Ředitel Lesní správy Lány uzavřel a podepsal smlouvu o nájmu domu sám se sebou," píše se v nově zveřejněném dokumenty z kontroly NKÚ. Řeč je o Miloši Balákovi, bývalém šéfovi Lán, který zemřel zkraje letošního roku.
Podezřelé smlouvy v Lánech se přitom řešily i po rozhodnutí soudu, který Baláka uznal v roce 2022 vinným z pokusu nezákonně z prezidentské kanceláře vytěžit peníze. Muž poté musel ze svého místa odejít. A to i přesto, že mu tehdejší prezident Miloš Zeman udělil milost.
Jak ale krátce poté popsal server Seznam Zprávy, ještě před svým odchodem Balák podepsal smlouvu, která mu umožnila po další tři roky bydlet ve vile, kterou v Lánech obýval. A to za velmi výhodný nájem - za vilu s 21 místnostmi platil lehce přes 9000 korun měsíčně, včetně poplatků za služby.
Součástí smlouvy byly i tisíce metrů čtverečních přilehlých pozemků, za jejichž nájem Balák platil 80 korun měsíčně. Smlouva, kterou NKÚ kritizuje, je ale starší, z roku 2020 - tedy ještě před propuknutím kauzy.
Kontrolnímu úřadu pak obecně vadí výše nájmů, za něž se nemovitosti v oboře za Baláka pronajímaly. "Správa Lánské obory v kontrolovaném období v rozporu se zákonem o majetku stanovila měsíční výši nájemného u všech služebních domů a bytů ve výši, která neodpovídá výši v místě a čase obvyklé, čímž neodůvodněně snižovala výnosy z majetku státu," stojí v nyní zveřejněném dokumentu.
Kontroloři NKÚ se přitom zaměřili i přímo na Baláka, hlavně na onu smlouvu o pronájmu, kterou uzavřel sám se sebou. Šlo právě o smlouvu z roku 2020.
"Jako veřejný funkcionář (..) se nezdržel jednání, při kterém mohly jeho osobní zájmy ovlivnit výkon jeho funkce," uvádí zpráva. Postih Balákovi už ovšem nehrozí, "Zemanův hajný", jak se mu přezdívalo, na počátku letošního roku zemřel.
Kromě Baláka měly ale nižší nájmy, než je v místě obvyklé, i další osoby. "Správa pronajala svému zaměstnanci byt za méně než 25 procent ceny měsíčního nájemného za jeden metr čtvereční, které jí za byt ve stejném domě platí nájemce, který zaměstnancem správy není," píše se v dokumentu.
Zpráva popisuje i lovy, které v Lánech probíhaly. I k nim má totiž NKÚ výhrady - hlavně k výnosům z nich. Lány totiž provozovaly takzvané bezpoplatkové lovy. Ty je ale možné pořádat pouze pro "prezidenta republiky a jeho hosty, případně pro ostatní ústavní činitele".
To se ovšem nedělo. Bezpoplatkových lovů, které probíhaly mezi lety 2019 a 2020, se totiž účastnili lidé, kteří by za ně platit měli. "Mezi pozvanými hosty byly osoby, které nebyly ústavními činiteli a nebyly ani pozvány jako hosté prezidenta republiky," píše se ve zprávě. Podle úřadu to snižovalo výnosy z majetku státu, který tak přicházel o peníze z lovů.
Problém pak byl i se zpoplatněnými lovy. Úřad zkontroloval tři faktury, z nichž byla jedna vadná. Lány totiž přijaly platbu 560 tisíc korun v hotovosti, což více než dvojnásobně překračuje limit, které může legálně touto cestou přijmout.
V Lánské oboře lovil například hradní kancléř Vratislav Mynář. Jak už dříve popsal server Seznam Zprávy, kancléř v období od října 2019 do října 2021 ulovil celkem 11 zvířat dohromady za více než čtvrt milionu korun. Zdarma tak zde podle serveru ulovil dva daňky skvrnité, dva muflony, dva jeleny evropské, čtyři siky japonské a jednoho srnce.
Zpráva taktéž popisuje dělení zakázek, které se pod Balákem v Lánech dělo. Jde například o objednávku sadebního materiálu za pět milionů korun, který si nechala Lesní správa Lány dodávat mezi lety 2020 a 2021 prostřednictvím čtyř smluv. Přitom šlo podle kontrolorů prokazatelně jen o dvě veřejné zakázky, které ale svou hodnotou přesáhly dvoumilionový limit pro zakázku malého rozsahu. Dodavatele by tak bylo třeba ze zákona vysoutěžit.