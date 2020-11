Šéfem antimonopolního úřadu má být Zemanův favorit Petr Mlsna, schválila vláda

Novým předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže má být nynější náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Vláda navrhne jeho jmenování prezidentovi Miloši Zemanovi. Prezident označil Mlsnu za svého favorita už předem. Vláda pak vypsala výběrové řízení, experti ho ale kritizovali jako silně neprůhledné. Vláda nezveřejnila jména uchazečů, jejich koncepce ani kritéria výběru.

Vláda na svém pondělním zasedání jednohlasně rozhodla o tom, že pro jmenování šéfem antimonopolního úřadu navrhne prezidentovi Petra Mlsnu.

Bude tak dohlížet nad čistotou veřejných zakázek, jejichž objem dosahuje výše 600 miliard korun ročně. A bude také kontrolovat, zda firmy vzájemnými dohodami nešroubují ceny zboží a služeb. Mlsna nahradí Petra Rafaje, který k 1. prosinci rezignoval po sérii podezření z korupce. Jeho nástupce sdělil, že chce obnovit důvěryhodnost antimonopolního úřadu v odborných kruzích i u veřejnosti.

"Chtěl bych obnovit kredibilitu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nejen v odborných kruzích, ale také u široké veřejnosti. Myslím si, že je to ten nejklíčovější krok v prvním roce mého působení," uvedl.

Protikorupční odborníci ovšem už na jeho startu kritizují způsob, jakým byl vybrán. Jak už Aktuálně.cz upozornilo, tendr experti označují za zcela neprůhledný. Vítězem se stal kandidát, kterého za svého favorita prohlásil prezident Miloš Zeman ještě předtím, než vláda výběrové řízení vypsala. A také ho pozval do Lán.

"Vláda tajila seznam uchazečů, harmonogram, kritéria hodnocení uchazečů i průběh pohovorů. Vítězem tendru za zavřenými dveřmi je kandidát, který byl favoritem Hradu ještě před samotným vypsáním výběrového řízení. Takový výsledek, i kdyby šlo skutečně o nejlepšího z uchazečů, není věrohodný. Je to blamáž vlády, která ani po zkušenostech s korupčními aférami kolem dosavadního vedení ÚOHS nebyla schopna zajistit čistý a důvěryhodný výběr nového předsedy," uvedl například právník Věnek Bonuš z Rekonstrukce státu.

Dvaačtyřicetiletý Petr Mlsna vzešel z výběrového řízení, do kterého se přihlásilo 11 uchazečů. Hodnotila je trojčlenná komise úředníků bez nezávislých odborníků. Jedním z kandidátů byl například bývalý ministr dopravy za ANO Vladimír Kremlík, dalšími například bývalí místopředsedové antimonopolního úřadu Robert Neruda a Michal Petr, nynější první místopředseda úřadu Hynek Brom a státní tajemník ministerstva zemědělství Jan Sixta. Celý seznam přihlášených ovšem jasný není. Úřad vlády ho s odkazem na ochranu osobních údajů tají. Dle odborníků protizákonně.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na funkci předsedy antimonopolního úřadu poprvé vyhlásil výběrové řízení, dosud nového předsedu vybírali politici.

Praxe v hospodářské soutěži? "Nabral jsem ji na začátku kariéry," tvrdí Mlsna

Mlsna opustí post náměstka ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). Dosud byl zodpovědný mimo jiné například i za organizaci voleb. Mlsna výběrové komisi musel dokázat, že splnil podmínky výběrového řízení. Ty diktovaly minimálně pět let zkušeností se soutěžním právem či veřejnými zakázkami. Mlsna se většinu kariéry věnuje legislativě.

Už dříve vysvětloval, že potřebnou praxi nabral na začátku kariéry. V roce 2003 na Úřadu vlády začínal jako referent odboru kompatibility, což znamenalo přípravu tuzemské legislativy na vstup do EU. "Jako kdybych si to vysnil a pěkně se uzavřel ten kruh, protože jako první jsem měl na starosti právě agendu hospodářské soutěže, veřejných podpor a zakázek," tvrdil Mlsna.

Rafaj rezignoval kvůli podezřením z korupce

Končící šéf instituce Petr Rafaj rezignoval po domluvě se Zemanem. Stalo se tak po sérii kauz, které za poslední rok přineslo Aktuálně.cz a Hospodářské noviny. Někdejší poslanec ČSSD antimonopolní úřad vedl jedenáct let. Policie doteď prověřuje jeho napojení na vlivného expolitika ANO Jiřího Švachulu, obžalovaného z manipulace zakázek, i milionový majetek jeho rodiny. Zároveň ho detektivové podezřívají z manipulace miliardového tendru na mýto.

Rafaj ale stále trvá na tom, že se nedopustil žádného jednání, kterým by ohrozil nestrannost a nezávislost rozhodování a znevážil svou funkci.

Mlsna v nové funkci má v rukou velký vliv. Bude rozhodovat o tocích stamiliard korun. Podobně mocný je jediný úředník z Evropy pouze v Bulharsku. Experti dlouhodobě volají po reformě úřadu, která by korupční tlaky na jeho předsedu omezila. V přípravě je po tlaku protikorupčních organizací zákon, který by to měl zajistit. Zda ho poslanci do voleb příští rok stihnou projednat, ale není jasné.