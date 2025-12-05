Domácí

Případů žloutenky A je letos nejvíc za 41 let, zemřelo kvůli ní už 31 lidí

ČTK ČTK
před 48 minutami
Lékaři letos evidují 2880 případů žloutenky typu A, což je 4,5krát víc než loni a nejvíc od roku 1984. Zemřelo 31 lidí, loni dva. Vyplývá to z aktuálních informací Státního zdravotního ústavu (SZÚ). V listopadu přibylo 505 nově diagnostikovaných, o 86 méně než v říjnu. Nejvíc nakažených, více než 40 procent celkového počtu, je v Praze.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Unsplash

Za poslední týden jich v metropoli přibylo téměř 50. Následuje Středočeský a Moravskoslezský kraj. "Případy jsou hlášeny ve všech věkových skupinách, od nejmenších dětí až po seniory," uvedl SZÚ. Nejčastější je onemocnění ve věkové skupině 35 až 39 let (316), 40 až 44 let (272) a 30 až 34 let (257).

U dětí je nejvíce případů zaznamenáno ve věkové skupině pět až devět let. Lidé starší než 65 let jsou podle SZÚ častěji chráněni, protože zažili velkou epidemii koncem 70. let a mají protilátky.

Související

"Vymklo se to kontrole." Epidemiolog Prymula o žloutence: Jak velký má Česko problém?

Spotlight - Roman Prymula
29:09

Zhruba pětina nemocných jsou lidé s rizikovým chováním jako uživatelé drog, alkoholici nebo bezdomovci. "V posledních týdnech je evidován nárůst počtu případů zejména v Praze, kde se epidemie rozšířila i mimo komunitu rizikových osob. Nárůst případů v posledních týdnech hlásí i Jihomoravský kraj především v komunitě lidí bez domova a studentů vysokých škol," uvedl SZÚ.

Epidemie zasahuje rizikové skupiny i běžnou populaci

Více než tři čtvrtiny nakažených musely být hospitalizovány na infekčních odděleních nemocnic. "Případy hepatitidy A se v České republice povinně hlásí, patří mezi infekční onemocnění, při nichž se nařizuje izolace ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče," uvedl SZÚ.

Pod lékařským dohledem jsou také neočkované kontakty nakaženého nebo lidí, kteří nemoc dříve neprodělali. Nesmí také měsíc do bazénu, sauny, posilovny nebo pracovat s nebalenými potravinami, na dětský tábor či školu v přírodě. Blízcí nemocného podstupují očkování, které brání rozvoji nemoci. Jen v Praze jich bylo už skoro 5 tisíc.

Mezi zemřelými je 28 mužů a tři ženy. "Riziko závažného průběhu a úmrtí narůstá s věkem a je vyšší u osob s chronickým onemocněním jater nebo oslabenou imunitou," uvedl SZÚ. Téměř třetina zemřelých je ve věku 60 až 69 let.

Vysoký zájem je i o očkování, lékaři letos aplikovali přes 220 tisíce dávek. Loni jich bylo kolem 66 tisíc. Do Česka kvůli nedostatku vakcín míří i mimořádné dodávky, ministerstvo zdravotnictví už dříve informovalo, že do ledna jich bude přes 125 tisíc dávek.

Spotlight moment: Rukavice vás v MHD před žloutenkou neochrání, můžete to i zhoršit, varuje Prymula | Video: Tým Spotlight

Hepatitida A se přenáší infekční stolicí, malé množství viru může být přenášeno na špatně umytých rukou. Nakazit se lidé mohou také předměty, kterých se nakažený dotýkal, například držadel v MHD, klik dveří, zábradlí nebo košíků a vozíků v obchodech. Prevencí je dezinfekce fungující proti virům nebo mytí rukou mýdlem, zejména před jídlem nebo po použití toalety.

"Virus hepatitidy A je velmi odolný a dlouho přežívá zejména v chladném a vlhkém prostředí, jako je nyní. Čím studenější, vlhčí a drsnější je povrch, tím déle na něm může virus hepatitidy A přežívat," uvedli odborníci SZÚ.

 
Mohlo by vás zajímat

U dvou labutí z jihlavské zoo se potvrdila ptačí chřipka

U dvou labutí z jihlavské zoo se potvrdila ptačí chřipka

Řešení, které Babiš oznámil, samo o sobě nestačí, vysvětluje odborník

Řešení, které Babiš oznámil, samo o sobě nestačí, vysvětluje odborník

Meteorologové varují před náledím a mrznoucími mlhami v noci na sobotu

Meteorologové varují před náledím a mrznoucími mlhami v noci na sobotu

Turka nechce ministrem životního prostředí 52 procent Čechů

Turka nechce ministrem životního prostředí 52 procent Čechů
domácí Aktuálně.cz Obsah zdraví žloutenka hygiena

Právě se děje

před 4 minutami
Studený superúplněk rozzářil prosincovou oblohu. Podobný úkaz spatříme až za 17 let

Studený superúplněk rozzářil prosincovou oblohu. Podobný úkaz spatříme až za 17 let

Noc ze čtvrtka na pátek ozdobil poslední superúplněk tohoto roku, tzv. Studený měsíc. Podobný pohled se nám znovu naskytne až v roce 2042.
před 6 minutami
U dvou labutí z jihlavské zoo se potvrdila ptačí chřipka

U dvou labutí z jihlavské zoo se potvrdila ptačí chřipka

Na základě rozhodnutí Státní veterinární správy jsme okamžitě přijali všechna nařízená opatření a zároveň zavádíme i další preventivní kroky.
před 21 minutami
Každoroční kontroly na STK pro auta starší deseti let nebudou, státy EU to odmítly

Každoroční kontroly na STK pro auta starší deseti let nebudou, státy EU to odmítly

Evropská komise navrhovala, aby auta starší deseti let musela jezdit na STK každý rok. Nakonec to státy EU při hlasování odmítly.
před 24 minutami
Řešení, které Babiš oznámil, samo o sobě nestačí, vysvětluje odborník

Řešení, které Babiš oznámil, samo o sobě nestačí, vysvětluje odborník

Expert na ústavní a správní právo Tomáš Nahodil vysvětluje, co by se nyní mělo stát se svěřenským fondem Agrofertu.
před 48 minutami
Případů žloutenky A je letos nejvíc za 41 let, zemřelo kvůli ní už 31 lidí

Případů žloutenky A je letos nejvíc za 41 let, zemřelo kvůli ní už 31 lidí

Zhruba pětina nemocných jsou lidé s rizikovým chováním jako uživatelé drog, alkoholici nebo bezdomovci.
Josef Veselka

Komentář: Přišel čas považovat obranu země za prioritu číslo jedna

před 1 hodinou
„Zrádci jsou psycho a já militantní perfekcionista,“ říká režisér show Markus Krug

„Zrádci jsou psycho a já militantní perfekcionista,“ říká režisér show Markus Krug

Proč je reality show Zrádci unikátní a koho bude česko-rakouský režisér a scenárista hledat do třetí série?
Další zprávy