"Na rukavice pozor." Epidemiolog Prymula o žloutence: Jak velký má Česko problém?

Opatření, která se aktuálně přijímají, jsou podle hosta Zuzany Tvarůžkové dostatečná, proto by adventní čas setkávání neměl přinést zásadní zhoršení situace. Varuje ale před osaháváním zboží třeba na trzích: "Na površích ten virus přetrvává obrovsky dlouho - jsou to týdny." Doma proto radí jakékoliv nákupy opláchnout a dezinfikovat.
Tak velké epidemii dnes čelíme proto, že třeba v domácnosti s nakaženým dítětem je prakticky nemožné udržet dezinfikovanou toaletu, na které se střídá celá rodina. Rizikové jsou pak samozřejmě také prostředky městské hromadné dopravy.
"Docela kuriózní diskuze se vedou o tom, jestli se ochráním tím, že si vezmu třeba kožené rukavice," říká Prymula. "V řadě případů je to úplně kontraproduktivní, protože zatímco na pokožce ten virus vydrží řádově čtyři až pět hodin, tak když si vezmu koženou rukavici, může na ní virus vydržet třeba čtyři týdny."
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-04:31 Co chybí k účinné ochraně proti rychlému šíření žloutenky a jak snadno se lidé mohou nakazit? Vymkla se epidemie žloutenky v České republice kontrole? Může v šíření nákazy hrát roli i vyšší koncentrace lidí bez domova v Praze? Jak vypadají aktuální data?
04:31-10:03 Jaký vliv může mít na další šíření žloutenky advent? Kde by si lidé měli dávat největší pozor a jak by se měli chránit? Měla by se znovu zavést nějaká covidová opatření?
10:03-15:47 Jaká je situace ve školách a má smysl zavádět hygienická opatření? Děláme stále chyby při mytí rukou? V čem je hepatitida typu A zákeřná?
15:47-20:07 Zareagovaly úřady v Česku pozdě? O čem svědčí nedostatek vakcín a jak dlouho ještě může trvat?
20:07-25:25 Bylo ministerstvo při odhadu nákupu vakcín ve složité pozici? Kdo by se měl nechat očkovat? Co znamená, že vakcíny jsou pro organismus "minimálně zatěžující"?
25:25-28:59 Je prodělání žloutenky v těžké fázi pro člověka výrazně horší než podstoupit očkování? Jaký další vývoj epidemie Roman Prymula očekává? Jsou vidět regionální rozdíly? Jaký vliv budou mít chladné měsíce?