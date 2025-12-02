Domácí

"Na rukavice pozor." Epidemiolog Prymula o žloutence: Jak velký má Česko problém?

Tým Spotlight Tým Spotlight
před 3 hodinami
Epidemie žloutenky v České republice se skutečně trochu vymkla kontrole, uznává epidemiolog Roman Prymula. "Zásadní problém je v tom, že dětská populace nemá příliš viditelné příznaky, ba naopak – téměř 90 procent má v podstatě tak mírný průběh, že to není vidět. Infekční ale jsou."
Spotlight Aktuálně.cz - Roman Prymula | Video: Tým Spotlight

Opatření, která se aktuálně přijímají, jsou podle hosta Zuzany Tvarůžkové dostatečná, proto by adventní čas setkávání neměl přinést zásadní zhoršení situace. Varuje ale před osaháváním zboží třeba na trzích: "Na površích ten virus přetrvává obrovsky dlouho - jsou to týdny." Doma proto radí jakékoliv nákupy opláchnout a dezinfikovat.

Tak velké epidemii dnes čelíme proto, že třeba v domácnosti s nakaženým dítětem je prakticky nemožné udržet dezinfikovanou toaletu, na které se střídá celá rodina. Rizikové jsou pak samozřejmě také prostředky městské hromadné dopravy.

"Docela kuriózní diskuze se vedou o tom, jestli se ochráním tím, že si vezmu třeba kožené rukavice," říká Prymula. "V řadě případů je to úplně kontraproduktivní, protože zatímco na pokožce ten virus vydrží řádově čtyři až pět hodin, tak když si vezmu koženou rukavici, může na ní virus vydržet třeba čtyři týdny."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:31 Co chybí k účinné ochraně proti rychlému šíření žloutenky a jak snadno se lidé mohou nakazit? Vymkla se epidemie žloutenky v České republice kontrole? Může v šíření nákazy hrát roli i vyšší koncentrace lidí bez domova v Praze? Jak vypadají aktuální data?

04:31-10:03 Jaký vliv může mít na další šíření žloutenky advent? Kde by si lidé měli dávat největší pozor a jak by se měli chránit? Měla by se znovu zavést nějaká covidová opatření?

10:03-15:47 Jaká je situace ve školách a má smysl zavádět hygienická opatření? Děláme stále chyby při mytí rukou? V čem je hepatitida typu A zákeřná?

15:47-20:07 Zareagovaly úřady v Česku pozdě? O čem svědčí nedostatek vakcín a jak dlouho ještě může trvat?

20:07-25:25 Bylo ministerstvo při odhadu nákupu vakcín ve složité pozici? Kdo by se měl nechat očkovat? Co znamená, že vakcíny jsou pro organismus "minimálně zatěžující"?

25:25-28:59 Je prodělání žloutenky v těžké fázi pro člověka výrazně horší než podstoupit očkování? Jaký další vývoj epidemie Roman Prymula očekává? Jsou vidět regionální rozdíly? Jaký vliv budou mít chladné měsíce?

 
Mohlo by vás zajímat

Pavel přijal Havlíčka, Schillerovou a Juchelku, všichni si debatu s ním chválili

Pavel přijal Havlíčka, Schillerovou a Juchelku, všichni si debatu s ním chválili

Zvrat v boji o miliardy. "Falešnou závěť" vrací do hry soudce, který upadl v nemilost

Zvrat v boji o miliardy. "Falešnou závěť" vrací do hry soudce, který upadl v nemilost

Přijdou o tisíce a skončí na ubytovně. Jurečka musel vysvětlovat dopady superdávky

Přijdou o tisíce a skončí na ubytovně. Jurečka musel vysvětlovat dopady superdávky

Padli při obraně Ukrajiny. Jsme na ně hrdé, říkají jejich matky. Dál podporují pomoc

Padli při obraně Ukrajiny. Jsme na ně hrdé, říkají jejich matky. Dál podporují pomoc
4:53
domácí Aktuálně.cz Obsah Roman Prymula epidemie žloutenka virus nákaza advent zdravotnictví

Právě se děje

Aktualizováno před 6 minutami
Šéf ruské armády informoval Putina o dobytí Pokrovsku, tvrdí mluvčí Kremlu Peskov

ŽIVĚ
Šéf ruské armády informoval Putina o dobytí Pokrovsku, tvrdí mluvčí Kremlu Peskov

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 13 minutami
Honduras podle Trumpa falšuje prezidentské volby. "Odskáče si to," napsal

Honduras podle Trumpa falšuje prezidentské volby. "Odskáče si to," napsal

Sčítání hlasů nedělních prezidentských voleb v Hondurasu neprobíhá podle amerického lídra Donalda Trumpa řádně. Pohrozil za to vážnými následky.
před 43 minutami
Tragický požár v Hongkongu vyšetří nezávislá komise. Protikorupční policie už zatýká

Tragický požár v Hongkongu vyšetří nezávislá komise. Protikorupční policie už zatýká

V souvislosti s tragédií zadržela policie 13 lidí. Protikorupční úřady také oznámily zadržení 12 lidí kvůli možné korupci.
před 55 minutami
Vejmelka dostal tři góly, vystřídal ho Vaněček. Ten ale dopadl stejně

Vejmelka dostal tři góly, vystřídal ho Vaněček. Ten ale dopadl stejně

Utah, v jehož brankovišti se vystřídali Karel Vejmelka s Vítkem Vaněčkem, odjel z haly San Jose s výsledkem 3:6. Oba Češi inkasovali třikrát.
Aktualizováno před 59 minutami
Pavel přijal Havlíčka, Schillerovou a Juchelku, všichni si debatu s ním chválili

ŽIVĚ
Pavel přijal Havlíčka, Schillerovou a Juchelku, všichni si debatu s ním chválili

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Když se Vánoce nepovedou. Češi prozradili, jaké hrůzy našli loni pod stromečkem

Když se Vánoce nepovedou. Češi prozradili, jaké hrůzy našli loni pod stromečkem

Čerstvý průzkum ukazuje, že každý třetí Čech se loni setkal s dárkem, který ho spíš zklamal - a některé kuriózní případy stojí opravdu za to.
před 2 hodinami
Kolem Země krouží 40 tisíc asteroidů. Vrásky astronomům dělají ty středně velké

Kolem Země krouží 40 tisíc asteroidů. Vrásky astronomům dělají ty středně velké

Počet známých asteroidů blízko Země překonal další velký milník. Do vzdálenosti 45 milionů kilometrů kolem nás krouží už přes 40 tisíc objektů.
Další zprávy