Domácí

Při chemických pokusech v hradecké škole se popálily dvě děti i učitelka

ČTK ČTK
před 17 hodinami
V jedné ze základních škol v Hradci Králové se ve čtvrtek odpoledne při chemických pokusech na zájmovém kroužku popálily dvě děti a jedna žena. Děti skončily s popáleninami v nemocnici, informovali policisté, hasiči a zdravotničtí záchranáři. Podle hasičů nešlo o výbuch. Požár byl uhašen ještě před jejich příjezdem. Podle policejní mluvčí bylo v místnosti události 14 dětí a dva dospělí.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Jakub Plíhal

"Při chemických pokusech došlo k termické reakci, při které utrpěli popáleniny tři lidé. Věc budeme prověřovat pro možné spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti," řekla Macháčková.

Případ byl oznámen okolo 14:30. "Registrujeme tři pacienty s popáleninami. Dospělý člověk byl ošetřen a ponechán na místě. Jednoho dětského pacienta převezla pozemní posádka do Fakultní nemocnice Hradec Králové, druhého letecká do popáleninového centra na FN Královské Vinohrady v Praze," uvedla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Lucie Hanušová.

Související

V Bystřici nad Pernštejnem zemřel třináctiletý chlapec po pádu z okna gymnázia

Policie, policejní auto, policie ČR, policista

"Vzhledem k věku dotčených se k rozsahu zranění nebudeme blíže vyjadřovat," dodala.

Podle ní na místě pracovala také psychosociální intervenční služba. "Činnost na místě události ukončila v 16:30," dodala Hanušová. Na místě působilo šest týmů pro reakci na mimořádné události, včetně vrtulníku letecké záchranné služby a LZS Praha. Zasahovaly tam všechny složky integrovaného záchranného systému.

 
Mohlo by vás zajímat

Drsné Česko: mráz, sníh, vichr. Meteorologové řekli, jak bude příští týden

Drsné Česko: mráz, sníh, vichr. Meteorologové řekli, jak bude příští týden

Babiš mezi svými. "Vymeťte vládu," slyšel od nich. Přiznal, z čeho měl depresi

Babiš mezi svými. "Vymeťte vládu," slyšel od nich. Přiznal, z čeho měl depresi
4:19

Při terapiích podával drogy a pak klientky znásilňoval. Teď muži hrozí 10 let vězení

Při terapiích podával drogy a pak klientky znásilňoval. Teď muži hrozí 10 let vězení

Smrtící bakterie se rychle šíří Českem, experti tuší proč. Zabije šestinu nemocných

Smrtící bakterie se rychle šíří Českem, experti tuší proč. Zabije šestinu nemocných
domácí Aktuálně.cz Obsah škola chemie pokus požár učitel žák základní škola Hradec Králové regiony Královéhradecký kraj

Právě se děje

Aktualizováno teď
Trump hrozí zastavením dodávek zbraní, pokud Ukrajina nepřijme jeho sporný plán

ŽIVĚ
Trump hrozí zastavením dodávek zbraní, pokud Ukrajina nepřijme jeho sporný plán

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 27 minutami
Z dvou deblistů jsou národní hrdinové. Proti Čechům předvedli nemožné, píší Španělé

Z dvou deblistů jsou národní hrdinové. Proti Čechům předvedli nemožné, píší Španělé

Po odstoupení světové jedničky byli papírově rázem za outsidery. Španělům proti českému výběru ve čtvrtfinále Davis Cupu nevěřily ani sázkovky.
před 58 minutami
Výstava o Popelce na saském zámku Moritzburg má novinku. Vystaví královniny řasy

Výstava o Popelce na saském zámku Moritzburg má novinku. Vystaví královniny řasy

Poprvé si také návštěvníci budou moci v jednom ze sálů barokního zámku zatančit na hudbu z filmu Tři oříšky pro Popelku.
před 1 hodinou

Pandořina skříňka na Balkáně. Je tu potenciál další války, to je realita, tvrdí Dzuro

Pandořina skříňka na Balkáně. Je tu potenciál další války, to je realita, tvrdí Dzuro
36:12
před 1 hodinou
Drsné Česko: mráz, sníh, vichr. Meteorologové řekli, jak bude příští týden

Drsné Česko: mráz, sníh, vichr. Meteorologové řekli, jak bude příští týden

Přes víkend si na většině míst užijeme kombinaci slunce a zimy. Po oblačném pátku by od sobotního rána mohly příkrov mraků rozehnat sluneční paprsky.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ozbrojenci unesli z katolické školy desítky dětí, požadují výkupné

Ozbrojenci unesli z katolické školy desítky dětí, požadují výkupné

V úterý se podle Reuters odehrál podobný útok na kostel v západní části země, kde ozbrojenci unesli 38 lidí.
před 2 hodinami
Hákové kříže už nejsou symboly nenávisti. Aspoň podle americké pobřežní stráže

Hákové kříže už nejsou symboly nenávisti. Aspoň podle americké pobřežní stráže

Americká pobřežní stráž přehodnocuje svůj pohled na obtěžování a zbavuje se pojmu incidenty z nenávisti.
Další zprávy