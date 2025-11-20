Při chemických pokusech v hradecké škole se popálily dvě děti i učitelka

"Při chemických pokusech došlo k termické reakci, při které utrpěli popáleniny tři lidé. Věc budeme prověřovat pro možné spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti," řekla Macháčková.
Případ byl oznámen okolo 14:30. "Registrujeme tři pacienty s popáleninami. Dospělý člověk byl ošetřen a ponechán na místě. Jednoho dětského pacienta převezla pozemní posádka do Fakultní nemocnice Hradec Králové, druhého letecká do popáleninového centra na FN Královské Vinohrady v Praze," uvedla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Lucie Hanušová.
"Vzhledem k věku dotčených se k rozsahu zranění nebudeme blíže vyjadřovat," dodala.
Podle ní na místě pracovala také psychosociální intervenční služba. "Činnost na místě události ukončila v 16:30," dodala Hanušová. Na místě působilo šest týmů pro reakci na mimořádné události, včetně vrtulníku letecké záchranné služby a LZS Praha. Zasahovaly tam všechny složky integrovaného záchranného systému.