Přehledně: Dítěti vyšel pozitivní antigenní test. Musí jít do karantény i rodina?

Počet nakažených žáků stále roste. Minulý týden potvrdil PCR test nákazu u 7210 z nich, což je více než dvojnásobek oproti předchozímu týdnu. V izolaci či karanténě tak končí spousta lidí. V případě, že se u dítěte nákaza potvrdí, totiž musí na pět dní do karantény i jeho rodina. Pozitivní dítě zůstává pět dní doma, pokud nemá příznaky. V případě příznaků se izolace může prodloužit.

Žáci se povinně testují ve škole jednou týdně, zpravidla v pondělí. Pokud jim vyjde pozitivní antigenní test, vedení školy pošle dítě domů, případně ho oddělí od ostatních žáků a zavolá rodičům, aby si pro něj přijeli.

Rodiče dítěte mohou zůstat v práci, karanténa se jich v této chvíli ještě netýká. "Po pozitivním antigenním testu následuje karanténa, nikoliv izolace. Platí, že moje karanténa nevyvolává karanténu jiných osob. Jinými slovy, rodič nemusí odejít z práce jen na základě pozitivního antigenního testu jeho dítěte," vysvětluje náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti).

Přesto rodiče v praxi často zaměstnání opouští ve chvíli, kdy se dozví, že jejich dítěti vyšel ve škole pozitivní test. Co nejdříve totiž dítě musí odvézt na kontrolní PCR test. Mezitím by měli nosit respirátor a držet si od ostatních odstup do doby, než jejich dítě obdrží výsledek PCR testu.

Pokud i PCR test dítěti vyjde pozitivně, začíná mu pětidenní izolace. Rodiče by měli kontaktovat jeho praktického lékaře pro děti a dorost. Zároveň začíná karanténa jeho rodině, která je v tomto případě rizikovým kontaktem, protože s nakaženým dítětem žije v jedné domácnosti. Karanténa se ale týká také například spolužáků nebo rodiče, který žije odděleně, a to v případě, že se s nakaženým dítětem úzce setkali během 48 hodin před pozitivním výsledkem PCR testu. Za rizikový kontakt se pokládá takový, který trvá déle než pět minut, účastníci nemají respirátor a jsou od sebe na vzdálenost menší než 1,5 metru.

"Den, kdy byl proveden PCR test, je pokládán za den nula. A karanténa se počítá od prvního dne, tedy od toho následujícího. Pokud tedy dítě bylo na PCR testu v pátek, od soboty rodičům začíná karanténa," vysvětluje ředitelka Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem Lenka Šimůnková.

Dítě se může po pěti dnech izolace vrátit do školy, pokud poslední dva dny izolace nemělo příznaky nemoci. V opačném případě je mu izolace prodloužena. "O ukončení izolace rozhoduje pediatr nemocného dítěte na základě probíhajícího onemocnění. Pokud příznaky přetrvávají, dítě zůstává v léčebném procesu. Izolace se ukončuje po uplynutí alespoň dvou dnů, kdy již příznaky dané dítě nevykazuje," vysvětluje mluvčí Krajské hygienické stanice v Liberci Zuzana Balašová.

Rodině nakaženého dítěte ale končí karanténa po pěti dnech i v případě, že u dítěte přetrvávají příznaky. "Pokud se dítěti prodlouží izolace, ostatním lidem bez příznaků se neprodlužuje karanténa. Pokud je dítě malé, tak si rodič obvykle prodlužuje 'ošetřovačku', jinak ale po pěti dnech může normálně chodit do práce nebo ven, prostě už není nijak omezený," popisuje mluvčí středočeské krajské hygienické stanice Dana Šalamunová.

Lidé, kterým po pěti dnech skončí karanténa, by ale ještě dalších pět dní měli co nejčastěji nosit respirátor a sledovat svůj zdravotní stav.