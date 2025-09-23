Domácí

Pražská policie hledá muže podezřelého z pokusu o vraždu v Libni

před 28 minutami
Pražská policie vyhlásila celostátní pátrání po muži podezřelém z pokusu o vraždu, který se stal na začátku září v garážích v Libni. Hledaný Dominik Telvák může být ozbrojený a nebezpečný. Mohl by se schovávat v Albánii, jelikož má kontakty na lidi z kriminálního prostředí právě z této balkánské země, informovala policie.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Jakub Plíhal

Druhého z pachatelé už policisté zadrželi. Informace o podezřelém muži mohou lidé sdělit na linku 158.

Dva podezřelí podle kriminalistů zaútočili 2. září v garážích domu v ulici Na Libušáku v Praze 8 na sedmadvacetiletého muže. Jeden z útočníků použil střelnou zbraň a zasáhl ho několika ranami, popsal policejní mluvčí Jan Daněk.

"Na místo byli okamžitě po oznámení střelby vysláni policisté prvosledových hlídek, kteří zraněnému poskytli první pomoc a následně ho předali do péče záchranářů. Poškozený byl převezen do nemocnice, kde podstoupil několik operací. V současnosti je mimo ohrožení života," dodal.

Kriminalisté z oddělení vražd pražské policie během několika dnů zadrželi jednoho z podezřelých. Zjistili, že motivem útoku byl banální osobní spor. Druhý pachatel je však stále na útěku, a proto po něm vyhlásili celostátní pátrání.

"Podezřelý může být ozbrojený a nebezpečný. V případě odsouzení mu za trestný čin vraždy ve stadiu pokusu hrozí až osmnáct let vězení," sdělil Daněk. Podle nejnovějších informací policie by se mohl nacházet v Albánii.

 
