Pražská policie hledá muže podezřelého z pokusu o vraždu v Libni

Druhého z pachatelé už policisté zadrželi. Informace o podezřelém muži mohou lidé sdělit na linku 158.
Dva podezřelí podle kriminalistů zaútočili 2. září v garážích domu v ulici Na Libušáku v Praze 8 na sedmadvacetiletého muže. Jeden z útočníků použil střelnou zbraň a zasáhl ho několika ranami, popsal policejní mluvčí Jan Daněk.
"Na místo byli okamžitě po oznámení střelby vysláni policisté prvosledových hlídek, kteří zraněnému poskytli první pomoc a následně ho předali do péče záchranářů. Poškozený byl převezen do nemocnice, kde podstoupil několik operací. V současnosti je mimo ohrožení života," dodal.
Kriminalisté z oddělení vražd pražské policie během několika dnů zadrželi jednoho z podezřelých. Zjistili, že motivem útoku byl banální osobní spor. Druhý pachatel je však stále na útěku, a proto po něm vyhlásili celostátní pátrání.
"Podezřelý může být ozbrojený a nebezpečný. V případě odsouzení mu za trestný čin vraždy ve stadiu pokusu hrozí až osmnáct let vězení," sdělil Daněk. Podle nejnovějších informací policie by se mohl nacházet v Albánii.