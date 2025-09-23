Domácí

Berlí praštil Babiše do hlavy. Policie teď řekla, jaký trest útočníkovi hrozí

před 2 hodinami
Policie obvinila z výtržnictví a pokusu o ublížení na zdraví muže, který francouzskou holí při předvolebního mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku udeřil Andreje Babiše. Obviněný, jemuž bude letos 64 let, by mohl ve vězení strávit až tři roky.
Video ukazuje útok muže berlemi na Andreje Babiše | Video: X/FiveStar1959

Incident se stal 1. září. Obviněný muž k Babišovi přistoupil v okamžiku, kdy hovořil s lidmi.

"Prověřování potvrdilo, že muž udeřil politika vysokou intenzitou francouzskou berlí jednou ranou do hlavy a jednou do zad ve chvíli, kdy se k němu otáčel zády. Poškozený byl zraněn a ošetřen v nemocnici," uvedla policejní mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská.

Dodala, že kriminalisté případ řeší ve zkráceném přípravném řízení, což je zrychlený způsob trestního procesu pro méně závažné trestné činy. Má za cíl co nejdříve postavit pachatele před soud.

"Policisté vyslechli dvě desítky svědků včetně Babiše, vyhodnocovali zajištěné materiály a další informace. Podezřelý muž se k činu se doznal. Trestní zákoník stanoví trestní sazbu od šesti měsíců do tří let," dodala Štětínská.

Důchodce se krátce po činu Babišovi prostřednictvím sociální sítě omluvil. Uvedl. že útoku lituje, podle svého vyjádření se zachoval špatně. Babiš, který po útoku na dva dny přerušil svůj předvolební program, omluvu přijal.

"Pochopil jsem, že jsem se choval velmi špatně, zřejmě ve mně bouchly saze, a nevím, co to do mne vjelo. Určitě okamžitý zkrat," uvedl muž v příspěvku. Napsal, že vše vygradoval dotaz obyvatelky Dobré na zimní sportovní halu, kterou Babiš před lety sliboval postavit pro rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou.

"Panu Andreji Babišovi se tímto velmi omlouvám, lituji svého výpadu proti jeho osobě a doufám, že je zdravý a v pořádku!" dodal. Napsal, že na české politice mu nejvíce vadí, když někdo "donekonečna lže".

Andrej Babiš popisuje, jak se cítí po úderu berlí (4. září 2025):

Andrej Babiš popisuje, jak se cítí po útoku berlí | Video: Aktuálně.cz
 
