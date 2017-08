Právnička trávila šéfku projímadlem, zaplatila jí milion. Teď oběť žádá peníze za pracovní úraz

před 1 hodinou

Takřka tři roky trpěla vedoucí právního oddělení Správy železniční dopravní cesty Zuzana V. nečekanými bolestmi břicha a úpornými průjmy. Loni vyšlo najevo, že za to mohla její podřízená Věra K., která jí do pití lila projímadlo. Soud Věru K. poslal na tři roky do vězení a přikázal zaplatit za poškození zdraví více než milion korun. Ten už žena uhradila. Zuzana V. ale žádá další odškodné po zaměstnavateli. Protože se to stalo v zaměstnání, jedná se o pracovní úraz. A Zuzana V., přestože byla oběť, nakonec musela podat výpověď. Zaměstnavatel je totiž nechal dál pracovat společně a ona se nechtěla s podřízenou, která jí lila jed do pití, dál stýkat.

Praha - Více než milion korun odškodného už zaplatila své bývalé nadřízené čtyřiapadesátiletá právnička Správy železniční a dopravní cesty Věra K. za to, že ji téměř tři roky lila do pití projímadlo. Kvůli tomu, že vedoucí právního oddělení pražského pracoviště tím způsobila těžkou újmu na zdraví, soud poslal Věru K. pravomocně na tři roky do vězení a přikázal jí uhradit za poškození zdraví a na bolestném celkem 1,014 milionu korun.

"Peníze jsme již dostali," potvrdil právník poškozené Zuzany V. Bronislav Šerák.

Na neobvyklý případ se přišlo loni v dubnu, kdy Zuzana V. po dlouhodobých nevolnostech a silných průjmech nechala do své kanceláře nainstalovat kameru. Ta zachytila její podřízenou, jak jí do pití lije projímadlo - jak pak ukázal rozbor, šlo o třináctinásobek maximální doporučené dávky. Soud proto poslal Věru K. letos v květnu pravomocně do vězení. Do něj by měla nastoupit v nejbližších dnech a strávit v něm tři roky.

Zuzana V. a její právník jsou ale však přesvědčeni, že pochybil i zaměstnavatel, který uvedenou věc umožnil. Když se potom vše provalilo a policie Věru K. obvinila, firma nechala obě dál pracovat na jednom místě (více ZDE).

Šerák již proto před dvěma týdny poslal Správě železniční a dopravní cesty (SŽDC) dopis se žádostí o mimosoudní jednání. Pokud se nedohodnou na odškodném, je připraven podat žalobu. Jaká suma by byla přijatelná, ale Šerák sdělit nechtěl.

"Samozřejmě že jde podle nás o pracovní úraz. Na podobné případy už je judikatura," říká advokát a odmítá tvrzení, že by šlo o exces jednotlivce, za který zaměstnavatel nést vinu nemůže.

Poukazuje i na to, že ačkoliv policie Věru K. obvinila a případ rychle skončil před soudem, zaměstnavatel nechal obě ženy pracovat na stejném pracovišti. Poté, co se Věra K. vrátila do práce (po obvinění se zhroutila a skončila na několik měsíců v pracovní neschopnosti), zůstala dál podřízenou Zuzany V. Ta, aby nemusela pracovat dál s ženou, která jí lila do pití jed, sama podala výpověď. "Nyní pracuje jako právnička v jiné organizaci, ale pouze na řadovém postu," podotkl Šerák.

Stále podřízená, jen v jiné kanceláři

Sama SŽDC se k možnému odškodnění a probíhajícím jednáním odmítá vyjadřovat. "S naším stanoviskem nejdříve seznámíme paní V. Bylo by velice nevhodné jí posílat vzkazy přes média," uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Již dříve ale správa své pochybení odmítla. "SŽDC učinila takové kroky, aby obě aktérky kauzy až do skončení soudu nemusely přijít pracovně do kontaktu," pouze uvedl mluvčí správy Marek Illiaš. To je však pravda jen částečně: Zuzaně V. sice přidělili jinou kancelář, ale nadále obě ženy zůstaly ve vztahu nadřízené a podřízené.

Když o případu psal deník Aktuálně.cz poprvé letos v dubnu, tak Věra K. stále pracovala na svém místě. "Co je na tom divného, že tu pracuje?" podivil se otázce Aktuálně.cz ředitel pražské pobočky a nadřízený obou žen Zdeněk Vondrák.

Motiv? Zřejmě povýšení

Věra K. se před soudem nepřiznala a svůj motiv neřekla. "Nikdy jsem se ničeho zlého nedopustila, 29 let jsem právnička, naprosto výtečně pracuji a lidem pomáhám," uvedla před odvolacím soudem, který potvrdil prvoinstanční verdikt a označil ji za sebestřednou osobu, která lituje jen sebe.

Před soudními znalci, kteří ji vyšetřovali, se ale přiznala. Při psychiatrickém vyšetření uvedla, že chtěla, aby Zuzana V. "byla alespoň trochu příjemná, aby se chovala, jak má, chtěla pomoci lidem, na které byla Zuzana V. zlá."

Podle soudu a kolegů obou žen je ale nejpravděpodobnějším motivem to, že Zuzana V. přeskočila v kariérním postupu svou o 15 let starší kolegyni, která si na uvedené vedoucí místo pomýšlela.