Katastrofa hraničící s koncem existence TOP 09, říká politolog o odchodu Pekarové

Markéta Pekarová Adamová oznámila, že na podzim nebude kandidovat do Poslanecké sněmovny a skončí i v čele TOP 09. Podle politologa Lukáše Valeše z Newton University věští její oznámení konec této strany. Nevidí totiž dostatečně silného nástupce, který by ji provedl náročným obdobím. Případný pád TOP 09 by však podle něj mohl posloužit jako impuls ke vzniku nové strany.

TOP 09 v předvolebních průzkumech příliš neboduje, mimo koalici Spolu by měla problém dostat se do sněmovny. Navíc se pře s pražskou ODS o vedení kandidátky do sněmovních voleb v hlavním městě. Jak se do nelehké situace strany promítne oznámení Markéty Pekarové Adamové, že nebude na podzim obhajovat mandát?

Myslím si, že to je konec TOP 09, ať blízký, nebo vzdálený. A opravdu výrazné oslabení pozice topky jak v Praze, tak obecně při jednáních. Ve vedení TOP 09 dnes není silnější osobnost.

Ať to Markéta Pekarová Adamová zabalila ze zdravotních důvodů, nebo kvůli politické situaci v Praze, kde ji pražská ODS v čele kandidátky nechce, je pro TOP 09 oznámený konec předsedkyně katastrofa hraničící s koncem existence.

Nevidíte možného nástupce v současných ministrech strany Vlastimilu Válkovi, který řídí zdravotnictví, nebo Marku Ženíškovi, ministrovi pro vědu výzkum a inovace?

Rozhodně ne. Pan Válek se na svém postu drží jen silou vůle. Viděli jsme, že je neschopný svá rozhodnutí komunikovat, natož cokoli řešit. Zřejmé to bylo u situace s nedostatkem léčiv, kdy ministr tvrdil, že léky jsou, zatímco zdravotníci hlásili opak. Byl by velmi slabý lídr.

Marek Ženíšek za téměř rok, co je ve funkci, není vidět ani slyšet. Když se bude topka poohlížet po novém lídrovi, napadl by mě spíše návrat Jiřího Pospíšila. Situace je ale pro stranu natolik špatná, že bychom měli brát v úvahu možnost, že se v krátkodobé nebo střednědobé perspektivě sloučí s ODS.

Co znamená dnešní situace pro koalici Spolu? Pomůže pád TOP 09, o kterém mluvíte, zbylým dvěma stranám (ODS a KDU-ČSL), nebo koalici poškodí?

Úplně pozitivní zpráva to není. Markéta Pekarová Adamová se spolu s premiérem Fialou pohybovala na nejhorších příčkách žebříčků popularity. Zlí jazykové tvrdí, že marketéři TOP 09 a Spolu se děsili každého jejího vystoupení, protože byla lehkým terčem pro opozici.

Na druhou stranu, dlouhodobě by asi konec TOP 09 mohl pomoct ODS. Jde o velmi podobnou situaci, jaká nastala v první polovině 90. let, kdy vedle ODS existovala Křesťansko-demokratická strana vedená Václavem Bendou, než se strany později spojily. Sjednocení tak dnes vidím jako možnou variantu.

Nedokážu si představit dlouhodobou udržitelnost TOP 09 bez Spolu. Vidíme, jak tvrdá vyjednávání probíhala právě v Praze. Pokud se nestane zázrak a neobjeví se druhý kníže Schwarzenberg s Miroslavem Kalouskem, což nevypadá, tak se obávám, že topka míří na smetiště dějin.

V posledních měsících se hodně mluvilo o vzniku nové pravicové strany. Myslíte si, že se dnes prostor více uvolnil?

Myslím si, že to je racionální očekávání. Je zhruba 700 tisíc voličů, kteří volili stávající vládní koalici, zejména strany Spolu, a jsou velmi zklamaní jejich neúspěchy - například rozpočtovou politikou nebo zvýšením daní. Prostor pro novou stranu tu proto je. Všichni adepti, například právě Miroslav Kalousek s miliardářem Březinou, to přitom odpískali.

Jsou strany, které vznikly tři měsíce před volbami a uspěly. To ale musí být projekty, které jsou dopředu připravené, musíte mít lidi a musíte být aspoň trochu zakořenění v regionech. Protože potřebujete 14 plnohodnotných kandidátek. Není to jen o tom, co se děje v Praze. Potřebujete tak minimálně 200 a spíše více lidí, kteří by se na kandidátky dostali.

Proti tomu jde obecný úpadek české stranické politiky, kdy každý rok straníků spíše ubývá, než přibývá. V komunální politice už dokonce nejsou lidé, kteří by byli ochotní kandidovat. Sám jsem proto skeptický, že by nějaká strana najednou vznikla. Jak ale říkám, potenciál tu je. Dojde k tomu, ale spíše po volbách.

Případný konec TOP 09 by tedy mohl nové straně dodat nedostatkové straníky?

Určitě. Mohl by posloužit jako impuls. Stejně jako dávno u Křesťansko-demokratické strany se velká část lidí se sloučením nesmířila a potom se začali objevovat v jiných subjektech, komunálních, regionálních, i na kandidátkách jiných stran, tehdy třeba u KDU-ČSL. Pro topku je to dnes asi definitivní. Její konec ale může být impulsem pro vznik další strany.

Jaký je odkaz Markéty Pekarové Adamové, jakou stopu v české politice zanechala?

Za každým politikem by měla být nějaká stopa, ale u Markéty Pekarové Adamové ji marně hledám. Byla ženou dneška, dokázala se prosadit jak v TOP 09, tak později v koalici Spolu. Neměla ale žádné zásadní téma, nešla do vládní politiky, což by u předsedkyně strany mělo být normální. Kdybych ji měl charakterizovat - byla udržující předsedkyně. Držela se nad vodou, ale žádné poselství ani téma za ní není.

Mohlo by vás zajímat: Lucie Stuchlíková o problémech TOP 09 (7. 5. 2024)