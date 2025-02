Osobně o Pekarové: Kritiku snášela těžce, ničil ji Babiš i tlaky uvnitř Spolu

Úterní oznámení Markéty Pekarové Adamové stáhnout se z politiky ze zdravotních důvodů sice způsobilo nejen na politické scéně šok, ale nebylo až tak nečekané. Šéfka sněmovny a TOP 09 už v minulosti několikrát dala najevo, že politika pro ni není ze všeho nejdůležitější. A i když ji část veřejnosti často kritizovala a osočovala z touhy po moci, ve skutečnosti je pro ni zásadní rodina a zdraví.

Není to tak dávno, co jsem zcela náhodou zahlédl předsedkyni sněmovny a TOP 09 Markétu Pekarovou na parlamentní půdě ve zcela nezvyklé situaci. Neseděla v předsednickém křesle, nestála ani u mikrofonu, ale v kuloárech sněmovny si povídala s žáky jedné školy, kteří přišli na exkurzi.

"Moje práce je velmi pestrá. Často zastupuji sněmovnu i navenek, zrovna včera bylo jedno výročí. Víte které?" zeptala se žáků a byla ráda, že jmenovali správně den památky Jana Palacha. Stála uprostřed dětí, pokračovala ve vyprávění a nakonec se rozesmála, když viděla, jak se ptají dál a dál. "Ještě se chcete ptát?" vybídla žačku, která se hlásila.

Když jsem Markétu Pekarovou Adamovou sledoval, působila úplně jinak, než jak ji znají lidé mnohdy z médií. Anebo také my novináři z rozhovorů. S dětmi se bavila trpělivě a ráda a nebylo možné si nevybavit, že právě děti jsou v jejím životě nesmírně důležité. Patrně nejdůležitější ze všeho.

V roce 2017 jsem si s ní povídal krátce před sjezdem TOP 09, kdy měla velkou šanci jít do čela strany místo spoluzakladatele Miroslava Kalouska. Byl by to dosavadní vrchol její kariéry, který ji mohl posunout do těch nejvyšších pater politiky. Ale ona tuto cestu odmítla. "Chci založit rodinu," oznámila a dodávala, že s politikou na takové úrovni by to nešlo spojit. "Nový předseda bude mít tak nelehkou úlohu, že práci pro stranu bude muset obětovat ne sto, ale tisíc procent svého času i úsilí. A já jsem vždy říkala, že chci vbrzku založit rodinu - a toho se nechci vzdát," vysvětlovala tehdy.

Setkala se s pochopením v TOP 09 i u veřejnosti, bylo jí 33 let a nikdo její argumenty nezpochybňoval. Zároveň se však dostala do psychicky velmi obtížné situace, protože od té chvíle často slyšela otázky na založení rodiny. Na dotazy tohoto typu přitom neodpovídala ráda, soukromí a zdraví byly věci, které se snažila v rozhovorech upozaďovat. Když tato témata nezazněla, byla za to vděčná. Současně bylo známo, že tvoří pevný pár se svým manželem, se kterým se občas ukázala na veřejnosti.

Šefka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová přišla sledovat volební výsledky se svým manželem. I když nechtěla spekulovat, jak by vypadala její politická budoucnost v případě malého zisku TOP 09, je jasné, že neúspěch by ji přinesl problémy. Část strany chtěla již do voleb samostatné pic.twitter.com/EtcVnTkvYP — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) June 9, 2024

Jenže úplně jiná atmosféra panovala po volbách v roce 2021, kdy se tvořila nová vláda Petra Fialy (ODS). To už byla předsedkyní strany a jednou ze tří hlavních tváří koalice Spolu. Vypadalo to, že je pro ni politika vším, ale nebylo tomu tak. Odmítla vstoupit do vlády, protože byla přesvědčena, že jako šéfka sněmovny bude mít více času a sil pro to, co pro ni bylo nejcennější - založení rodiny.

Jenže místo toho se stala velmi vyhledávaným terčem často nevybíravých útoků řady lidí, včetně předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Ten na ni útočil často, naposledy minulý týden, kdy tvrdil, že řídí schůzi špatně a porušuje jednací řád. "Proč vy vlastně řídíte schůzi? Jděte pryč!" křičel na ni dosti hrubým způsobem.

Nesla to těžce, protože byla svědkem takového chování ve sněmovně už čtvrtý rok. "Je to strašné. Rozkládá všechno," sdělila tehdy redakci Aktuálně.cz s tím, že rozhodně jednací řád neporušuje a řídí schůzi správně. "Nic se jim nedá věřit," psala v narážce na to, že se s Babišovým hnutím původně domluvila na určitém programu schůze, kterého se však Babiš nedrží.

Podle informací ze zákulisí Markéta Pekarová Adamová nesla těžce i napjatou atmosféru uvnitř koalice Spolu, kdy pražská ODS dávala veřejně najevo, že si ji nepřeje jako vůdkyni Spolu v Praze. Navzdory tomu, že předseda ODS a premiér chtěl, aby v zájmu volebního úspěchu celé koalice Pekarová Adamová byla jedničkou a kandidátka ODS Jana Černochová dvojkou.

"Nestála v čele žádného ministerstva, a místo toho si sedla na piedestal předsedkyně Poslanecké sněmovny, přičemž neudělala konkrétní kroky pro Pražany ani pro občany České republiky," vyčetla jí před dvěma měsíci vlivná postava pražské ODS Alexandra Udženija, aniž se šéfky TOP 09 někdo výrazněji zastal.

Žádná stříbrná lžička v ústech, říkala o dětství i o své kariéře

Od začátku letošního roku Markéta Pekarová Adamová věděla, že ji čeká nesmírně náročné předvolební období. Nejen, že by musela bojovat uvnitř vlastní koalice, ale musela by také oživit upadající stranu a do toho přesvědčovat voliče, z nichž ji velká část nemá nijak v oblibě. Podle opakujících se průzkumů veřejného mínění patří k nejméně oblíbeným politikům a političkám.

Musela se tak vypořádávat nejen s častými útoky politiků, ale také s mnoha nepřátelskými "hejty" na sociálních sítích. Hodně lidí si znepřátelila tím, když jim například v době zdražování energií doporučila, aby si vzali na sebe jeden svetr navíc, což mohlo působit od dobře placené političky vůči určitým skupinám občanů necitlivě.

Jenže Markéta Pekarová vycházela jen ze svých vlastních rodinných zkušeností. Vyrůstala v rodině, která nikdy neměla peněz nazbyt a rozhodně neměla v plánu nějakou velkou kariéru pro svou dceru. Pamatuji, když šéfka TOP 09 v minulosti vyprávěla o svém dětství a mládí, když si například chodila vydělávat na brigády nebo začínala jako řadová obchodnice u mobilního operátora. Sama se vypracovala, začala studovat, vystudovala dvě vysoké školy a v roce 2013 byla zvolena poslankyní. "Nevyrůstala jsem se stříbrnou lžičkou v puse," ujišťovala mě.

Když jsem se jí v posledních letech opakovaně ptal, zda si přece jen nemyslí, že působí navenek až příliš tvrdě, odpovídala přesvědčeně, že ne. Vždycky se rozpovídala o tom, že si nesmí dovolit ukázat křehčí tvář. "Jako křehká květinka bych neuspěla. Šíří o mně lži jako o nikom jiném," odvětila.

Udělat s ní rozhovor nebylo až tak jednoduché. Lépe řečeno - rozhovor domluvit. Usiloval jsem o to v posledních měsících docela dlouho, ale nedařilo se. "V tomto období paní předsedkyně rozhovor neposkytne," slyšel jsem asi před třemi týdny od jejích spolupracovníků. Zkoušel jsem to dál, ale kdoví - možná už Markéta Pekarová Adamová tušila, že se z velké politiky začne stahovat.

Jinak rozhovory s ní v minulých letech byly vždy zajímavé. Dokázala mluvit otevřeně i tvrdě, nechyběla jí upřímnost, která ne vždy byla příjemná. A když se kvůli něčemu naštvala, vydržela se zlobit hodně dlouho. Nejraději jsem ji tak potkával při neformálních příležitostech, kdy působila přece jen podstatně uvolněněji. Například při běhu, který měla ráda. Dokud ji nezačala zlobit záda. Nebo při setkání někde, kde nebyl puštěný diktafon ani jsem ji nenahrával na video. Najednou to nebyla politička s přísným výrazem ve tváři, která nemá daleko k ostrým slovům, ale příjemná, usměvavá až rozpustilá společnice.

Kritiku snášela špatně. Především když byla přesvědčena, že je nespravedlivá. Těžce nesla například nedávné kritické články, které naznačovaly, že si zajistila ocenění Zlatá vážka v kategorii osobnost roku v oblasti sociálního podnikání. Zvláště když byla předsedkyní poroty jiné kategorie, ale stejné soutěže. "Nevěděla jsem, že budu oceněna," tvrdila Pekarová Adamová, které média vyčítala i to, že prý v sociální oblasti dělá málo. Jenže právě za jejího šéfování se sněmovna začala cíleně věnovat sociální oblasti, ať už šlo o přehlídku různých sociálních projektů, nebo třeba prezentaci zdravotních projektů - zatím naposledy například na téma rakovina.

Těžko říct, co všechno vedlo Markétu Pekarovou k tomu, že na úterním jednání špiček TOP 09 oznámila, že už nebude kandidovat ve volbách do sněmovny a dává k dispozici i místo předsedkyně strany. "Mé důvody jsou čistě zdravotního charakteru. Můj současný zdravotní stav mi neumožňuje účastnit se náročné předvolební kampaně, lékaři mi to naopak důrazně nedoporučují," napsala na sociální sítě.

Kromě nepřejícných komentářů následovala ze všeho nejvíce obrovská vlna solidarity, pochopení a přání všeho dobrého napříč politickým spektrem. Dokonce přišla i omluva od europoslankyně KSČM Kateřiny Konečné, která nejdříve naznačovala, že nemocí šéfky TOP 09 je její svědomí. "Markéta je nemocná a ty napíšeš toto? Že se nestydíš. Alespoň jednou ukaž svědomí a omluv se," vybídl ji lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. A popřál Markétě Pekarové Adamové hodně sil do jejího osobního boje. "Věřím ve šťastné konce," napsal.

