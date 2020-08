Volby by vyhrálo ANO před Piráty a ODS. Růst ČSSD byl jen výkyv měření, uvádí průzkum

Mistrovství světa v silniční cyklistice se letos v Aigle a Martigny neuskuteční. Švýcarská vláda dnes prodloužila platnost opatření proti šíření koronaviru do 30. září, což organizátorům znemožňuje šampionát plánovaný v termínu od 20. do 27. září uspořádat. Původně platil zákaz masových akcí s účastí více než tisícovky lidí do konce srpna.

Pořadatelé doufali, že se budou opatření zmírňovat. To se ale nepotvrdilo. Navíc se rozšířil seznam zemí, jejichž občané musí po příjezdu do Švýcarska do povinné karantény. Momentálně je na něm 45 států.

Předseda Mezinárodní cyklistické unie (UCI) David Lappartient v červenci prohlásil, že neexistuje žádný plán B pro případ, že se ve Švýcarsku nebude moci závodit. Podle některých informací ale stále existuje možnost, že se ještě na poslední chvíli podaří najít náhradní dějiště. Jako jedna z variant přichází podle médií v úvahu Itálie.