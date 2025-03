Ať si premiér Fiala pročistí uši, tvrdí Havlíček z ANO k obvinění z podpory Ruska

Vztahy mezi premiérem Petrem Fialou a politiky ANO se ještě více přiostřují. Poté co Fiala listu Financial Times sdělil, že šéf hnutí Andrej Babiš pomáhá Putinovi, Babiš a jeho spolustraníci se proti tomu rozčileně ohradili. Když Aktuálně.cz následně oslovilo místopředsedu ANO Karla Havlíčka s několika dotazy, tvrdil, že ANO stojí nadále za Ukrajinou proti Rusku.

"Nejvíce Ukrajině pomůžeme tím, že se ta válka ukončí," sdělil Aktuálně.cz v úterý odpoledne místopředseda ANO Karel Havlíček, který je podle svých slov přesvědčený, že válka se vyvíjí stále více v neprospěch Ukrajiny. "Od roku 2024 je zcela zjevné, že Rusko postupuje. Někteří chtěli pokračovat ve válce, my jsme před tímto scénářem varovali a říkali jsme, že je lepší jednat o míru, protože situace pro Ukrajinu se bude dál zhoršovat," pokračoval Havlíček.

Aktuálně.cz poukázalo na slova premiéra Petra Fialy, který tvrdí, že postoje ANO fakticky napomáhají Rusku, protože podle Fialy je ANO proti české muniční iniciativě, díky níž mají Ukrajinci více munice, a také proti výdajům na obranu. A k tomu chce ještě ANO podle Fialy takový mír na Ukrajině, který je výhodný pro Rusko.

Havlíček tyto výtky odmítá a tvrdí, že jsou nepravdivé. "Ať si pan premiér vyčistí uši. Kdyby poslouchal, co jsme říkali v roce 2024, tak jsme vždycky říkali, že se má začít jednat, ale mír má být v maximálním souladu se zájmy Ukrajiny," tvrdí Havlíček v rozhovoru. "My jsme neříkali, že se musí domluvit za týden nebo za čtrnáct dní. Ale že je potřeba zahájit ten proces. Všichni se nám vysmívali a říkali nám, že jsme chcimírové," říká Havlíček.

Výroky politiků ANO ale ukazují, že skutečně dlouhodobě vystupují proti české muniční iniciativě a Andrej Babiš mnohokrát promluvil proti dalším dodávkám zbraní Ukrajině. Havlíček namítá, že jsou pro dodávky zbraní, pokud se na tom domluví státy NATO a USA. "Pokud se dojde k závěru, že se má pokračovat v nějaké iniciativě ve smyslu dodávání zbraní, potom já jsem zcela pro, protože je to v rámci NATO a USA. Pokud dojde k rozhodnutí, že se má ukončit podpora, protože je to součástí mírových dohod, pak samozřejmě nemůžeme nic dodávat," sdělil.

Ohledně české muniční iniciativy Havlíček tvrdí, že mu nevadí samotné dodávky zbraní, ale vše kolem toho. "Dělá se to netransparentně, dodávají se nekvalitní věci, kšeftuje se s tím a vláda si na tom uhrává marketingové a možná i finanční body. Toto je realita a toto odmítáme jakýmkoliv způsobem tolerovat. Parta kolem Petra Fialy si na tom mastí kapsu," obviňuje místopředseda a poslanec ANO oponenty, aniž by ale přinesl nějaké konkrétní důkazy třeba k narážkám na finanční prospěch.

Havlíček je přesvědčený, že teď je ze všeho nejdůležitější nechat vyjednávat o míru na Ukrajině prezidenta USA Donalda Trumpa. "On alespoň vyjednává, kdyby to mělo být stále pod kontrolou EU, tak tady budeme za rok opět stát a bude to ještě horší," soudí Havlíček, podle kterého ANO podporuje navyšování peněz na obranu Česka, jenom prý chce, aby se tak dělo mnohem efektivněji a průhledněji než za nynější vlády.

VIDEO: Babiš pomáhá Putinovi, tvrdí Fiala, zatímco ANO se brání. Je to pomluva, namítá hnutí