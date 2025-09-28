Vláda zrady, nebo oběti? Babiš nikde, Fiala se řezal s Havlíčkem, Konečná jela to své

Základní sdělení nedělní Superdebaty ČT, která trvala necelé dvě hodiny, moderovala ji v podstatě už legenda veřejnoprávní televize Marcela Augustová a vystoupilo v ní osm lídrů politických stran, zní zhruba takto: necelý týden před volbami do dolní komory se nemění nic na tom, jak je česká politika zabetonovaná a rozdělená na dva jasně odlišitelné bloky.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš nedorazil a tak se hlavní řežba odehrála mezi Petrem Fialou (ODS) a Karlem Havlíčkem (ANO). Chvílemi to dokonce působilo tak, že jde o upoutávku na pondělní duel v ČT, kam mají dorazit pouze lídři dvou nejsilnějších uskupení v zemi. Marcela Augustová opakovaně horko těžko krotila jejich slovní půtky, po hodině a půl se dramaturgie finální předvolební debaty České televize začala skoro až rozpadat.
Tím hlavním je ale toto: nikdo neuhnul ze své pozice, strany současné vlády rámují rozhodování voličů zahraniční politikou, opozice hovoří hlavně o drahých potravinách, drahých energiích, kumulované inflaci a nedostupném bydlení. Za to všechno prý mohou logicky Fiala a spol. Teprve volby - konají se 3. a 4. října - ukážou, kam klade důraz většina voličů. Na jedné straně je Spolu, STAN a taky Piráti, na té druhé pak hnutí ANO, SPD, komunisté ukrytí ve Stačilo! a Motoristé.
Karel Havlíček jasně řekl, zcela explicitně a způsobem, který nemohl nechat nikoho na pochybách, že hnutí ANO není připraveno po volbách vládnout se stranami, které stály za kauzou Dozimetr, za kauzou týkající se kampeličky, kde měl uložené peníze Petr Fiala, nebo se stranou, která má na svědomí bitconovou kauzu. ANO podle svého místopředsedy nebude vládnout ani s těmi, kteří voliče straší, že k nám v případě vzniku vlády Andreje Babiše dorazí ruské tanky.
Fiala kontroval svým jasným sdělením, jehož podstata zní zhruba takto: Buď tady bude pokračovat vláda na současném půdorysu, anebo vznikne vláda složená z hnutí ANO, SPD a komunistů, které opakovaně nařknul z kolaborace s Moskvou. Podle premiéra by nás tudíž taková vláda posunula na východ. "Byla by to vláda národní zrady," řekl premiér bez nějakého náznaku pochybností. Havlíček o něco později opáčil, že půjde daleko spíše o vládu národní oběti.
Že kompletní opozice klade v kampani důraz na sociální a ekonomická témata, zatímco Fiala a spol. tvrdí, že se rozhoduje, kam chceme napříště patřit geopoliticky, se zřetelně projevilo také ve chvíli, kdy se Augustová všech lídrů a lídryň otázala, kdo je pro naší zemi v danou chvíli hlavní hrozbou a kdo našim klíčovým spojencem. Na hrozbě se shodli všichni až na Kateřinu Konečnou a Tomia Okamuru (SPD) - je to Rusko.
Pro předsedkyni komunistů a europoslankyni je naši největší hrozbou předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, Evropská unie se podle ní stává hospodářsky nekonkurenceschopná. Za největšího spojence Česka Konečná označila země V4 - Polsko, Maďarsko a Slovensko. V tom se s ní shodli také někteří další politici, například Petr Macinka z Motoristů nebo předseda Přísahy Róbert Šlachta.
Tomio Okamura pak na otázku týkající Ruska jako naší největší hrozby lavíroval s tím, že by se inspiroval politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa. O válce na Ukrajině hovořil jako o zamrzlém konfliktu. "Je potřeba si s Ruskem sednout za jeden stůl." O tom, že to Trump zkusil a že mír na Ukrajině nezavládl, se ale nezmínil. Podle Konečné je pak další velkou hrozbou pro současné Česko vláda Petra Fialy.
Nebylo to nic nečekaného, přesto se zdá být užitečné, pokud se politici mají možnost v palčivých otázkách obnažit před zraky voličů. Stejně tak nepřekvapily výroky politiků k jiným tématům. Předseda STAN Vít Rakušan zopakoval, že se ve volbách hraje o sněmovní "stojedničku" pro strany současné vlády včetně Pirátů, opakovaně se zastal Fialy a připomněl třeba, že na něj byl pyšný, když se krátce po vpádu Ruska na Ukrajina vypravil do Kyjeva.
Petr Macinka se zase často vracel k tomu, že jeho Motoristé jsou jediná autentická pravice, na což ostře reagoval premiér a předseda ODS. Škoda, že se Macinka nezamyslel nad tím, že tepe Petra Fialu a chce vládnout se stranami, jako je SPD Tomia Okamury. Opakovaně se točil také kolem toho, že chce vyrovnaný státní rozpočet, konec dotacím a zadlužování a konec "šílené" zelené politiky. A taky že chce školství, které už údajně nebude ničit inkluze.
Také Okamura je konzistentní v tom, že slíbí mnohé, co by mu mohlo nalákat voliče - SPD chce zajistit levnější energie a potraviny, dostupné bydlení, chce se postavit migračnímu paktu, odmítá podporu Ukrajiny i ukrajinských uprchlíků, chce dostupné zdravotnictví a také zvýšení všech typů důchodů, zrušit chce emisní povolenky a do Česka míní nakonec dle svých slov vrátit také svobodu slova. Okamura ale neřekl, v čem ta nesvoboda spočívá a jak toho ostatního docílí.
A ještě poznámka ke Karlu Havlíčkovi: druhý muž ANO se opakovaně přihlásil k členství Česka v NATO, bez váhání označil Rusko za hrozbu, a pokud jde o Evropskou unii, ve shodě s Konečnou nebo Macinkou řekl, že bychom neměli Bruselu poklonkovat; zároveň ale vyloučil, že by z EU chtělo hnutí ANO vystupovat. Cílem hegemona české politiky je - jak Havlíček zdůraznil - její reforma. Vymezil se také vůči tomu, aby tady byl každý kritik vlády Petra Fialy nálepkován jako prokremelský štváč.