Domácí

Policie obvinila 34 lidí z podvodu s covidovými dotacemi za 27 milionů korun

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Pražští policisté obvinili 34 lidí z podvodu s dotacemi v době covidu se škodou 27 milionů korun. Dalších 66 milionů se obviněným získat nepodařilo. Hlavními organizátory byli podle vyšetřovatelů čtyři lidé, kteří za pomoci tzv. bílých koní podávali žádosti v dotačním programu ministerstva průmyslu a obchodu, který kompenzoval podnikatelům pokles příjmů v důsledku protikoronavirových opatření.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

O případu v tiskové zprávě informovala pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová. Za dotační podvod a legalizaci výnosů z trestné činnosti hrozí hlavním aktérům až deset let vězení.

Organizovaná skupina podle vyšetřovatelů podala během osmi měsíců více než 50 žádostí s průměrnou výší 1,7 milionu korun. "Prakticky vše fungovalo tak, že organizátoři jménem bílých koní či jejich většinou účelově pořízených s.r.o. (společností s ručením omezeným) zažádali o dotace a při podání žádosti nahlásili fiktivní příjmy v řádech milionů korun a jejich nepravdivý drastický pokles kvůli covidu," uvedla Kropáčová.

Jeden z žadatelů vykonávající malířské práce například v žádosti podle policistů vykázal za dva měsíce smyšlené výdaje přes 3,5 milionu korun a příjem 22 tisíc korun, za což požadoval kompenzaci zhruba dva miliony korun.

Další žadatel podnikající v autodopravě podle vyšetřovatelů vykazoval pokles příjmů na desetitisíce korun s trvajícími náklady přes čtyři miliony korun. "Zažádáno bylo i za řadu firem, přičemž většina reálně nevykonávala žádnou činnost," doplnila Kropáčová.

Související

Proruští dezinformátoři sbírají peníze na účty u Fio. Banka proti nim nezakročila

Fio banka, karta, logo, ilustrační

Peníze se pak členové organizované skupiny pokoušeli ve spolupráci s dalšími lidmi vyvést. "Právě díky dobré práci policistů z odboru hospodářské kriminality se podařilo zajistit část finančních prostředků, které byly v rámci dotace vyplaceny, ale stále zůstaly ještě na účtech podezřelých," uvedla Kropáčová. Kriminalistům se podařilo zajistit i nemovitost, kterou obvinění zakoupili v jednom z přímořských států.

Na podezřelé jednání upozornil kriminalisty v roce 2021 Finanční analytický úřad. Čtyři obviněné, které policisté považují za hlavní organizátory, původně poslal Obvodní soud pro Prahu 1 do vazby. Nadřízený soud je ale následně propustil.

 
Mohlo by vás zajímat

Bitcoiny se dražily i poté, co policie část zabavila. Co vyplývá z nové osy kauzy?

Bitcoiny se dražily i poté, co policie část zabavila. Co vyplývá z nové osy kauzy?

"Menstruace není volba." Školy musí od ledna zajistit dívkám hygienické potřeby

"Menstruace není volba." Školy musí od ledna zajistit dívkám hygienické potřeby

Katolickou fakultu má podle ministerstva vést Prázný, žádá změnu rozhodnutí rektorky

Katolickou fakultu má podle ministerstva vést Prázný, žádá změnu rozhodnutí rektorky

Muž vyhrožoval sebevraždou, policie ho zastřelila. Svědci popsali podrobnosti

Muž vyhrožoval sebevraždou, policie ho zastřelila. Svědci popsali podrobnosti
domácí Aktuálně.cz Obsah podvod obvinění policie koronavirus dotace

Právě se děje

před 7 minutami
Podepíše Putin mír se Zelenským? Just z Moskvy prozrazuje ruskou podmínku 
16:47

Podepíše Putin mír se Zelenským? Just z Moskvy prozrazuje ruskou podmínku 

Rusové si stěžují, že jim Západ nerozumí. Ale berou to stoicky: "Budeme holt válčit dál!" popisuje Jiří Just, spolupracovník Aktuálně.cz v Moskvě. 
Aktualizováno před 30 minutami
OSN v Pásmu Gazy vyhlásila hladomor, Izrael to v první reakci odmítl

OSN v Pásmu Gazy vyhlásila hladomor, Izrael to v první reakci odmítl

Hladomor v Pásmu Gazy je přímým důsledkem jednání izraelské vlády, prohlásil vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk.
Aktualizováno před 1 hodinou
Na Slovensko a do Maďarska opět neteče ropa, země si v Bruselu stěžují na Ukrajinu

ŽIVĚ
Na Slovensko a do Maďarska opět neteče ropa, země si v Bruselu stěžují na Ukrajinu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Bariéry neřeším, jedu závodit, říká před Mostem české dakarská hvězda

Bariéry neřeším, jedu závodit, říká před Mostem české dakarská hvězda

Premiéra na okruhu bude ve víkendových závodech ME tahačů na okruzích v Mostě pro dakarského vítěze Martina Macíka mladšího velkou výzvou.
před 1 hodinou
Bitcoiny se dražily i poté, co policie část zabavila. Co vyplývá z nové osy kauzy?

Bitcoiny se dražily i poté, co policie část zabavila. Co vyplývá z nové osy kauzy?

Z rozšířené časové osy bitcoinové kauzy, kterou ve čtvrtek zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti, nadále vyplývají další otázky.
před 1 hodinou
Na obrazovky míří Mladá krev. Nový krimiseriál vznikl pod taktovkou Alice Nellis

Na obrazovky míří Mladá krev. Nový krimiseriál vznikl pod taktovkou Alice Nellis

Napínavé případy, generační střety, humor i klasické vztahové zvraty. A jedna nevyřešená záhada: Kdo zastřelil ženu na břehu rybníka?
před 1 hodinou
Policie obvinila 34 lidí z podvodu s covidovými dotacemi za 27 milionů korun

Policie obvinila 34 lidí z podvodu s covidovými dotacemi za 27 milionů korun

Za dotační podvod a legalizaci výnosů z trestné činnosti hrozí hlavním aktérům až deset let vězení.
Další zprávy