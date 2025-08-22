Policie obvinila 34 lidí z podvodu s covidovými dotacemi za 27 milionů korun

O případu v tiskové zprávě informovala pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová. Za dotační podvod a legalizaci výnosů z trestné činnosti hrozí hlavním aktérům až deset let vězení.
Organizovaná skupina podle vyšetřovatelů podala během osmi měsíců více než 50 žádostí s průměrnou výší 1,7 milionu korun. "Prakticky vše fungovalo tak, že organizátoři jménem bílých koní či jejich většinou účelově pořízených s.r.o. (společností s ručením omezeným) zažádali o dotace a při podání žádosti nahlásili fiktivní příjmy v řádech milionů korun a jejich nepravdivý drastický pokles kvůli covidu," uvedla Kropáčová.
Jeden z žadatelů vykonávající malířské práce například v žádosti podle policistů vykázal za dva měsíce smyšlené výdaje přes 3,5 milionu korun a příjem 22 tisíc korun, za což požadoval kompenzaci zhruba dva miliony korun.
Další žadatel podnikající v autodopravě podle vyšetřovatelů vykazoval pokles příjmů na desetitisíce korun s trvajícími náklady přes čtyři miliony korun. "Zažádáno bylo i za řadu firem, přičemž většina reálně nevykonávala žádnou činnost," doplnila Kropáčová.
Peníze se pak členové organizované skupiny pokoušeli ve spolupráci s dalšími lidmi vyvést. "Právě díky dobré práci policistů z odboru hospodářské kriminality se podařilo zajistit část finančních prostředků, které byly v rámci dotace vyplaceny, ale stále zůstaly ještě na účtech podezřelých," uvedla Kropáčová. Kriminalistům se podařilo zajistit i nemovitost, kterou obvinění zakoupili v jednom z přímořských států.
Na podezřelé jednání upozornil kriminalisty v roce 2021 Finanční analytický úřad. Čtyři obviněné, které policisté považují za hlavní organizátory, původně poslal Obvodní soud pro Prahu 1 do vazby. Nadřízený soud je ale následně propustil.