Policejní pes Ragnar v akci. Čtyřnohý hrdina "vyčmuchal" recidivistu skrytého v křoví

Viet Tran Viet Tran
před 3 hodinami
Na Bruntálsku řádil recidivista, který se jednoho večera rozhodl vykrást hned několik nehlídaných vozidel. Byla to pro něj hračka – nemalá část aut nebyla ani zamčená. U jednoho dokonce našel klíče, a tak se rozhodl pro rychlou noční projížďku, což ovšem zalarmovalo policejní hlídku. Té asistoval místní psí hrdina - policejní německý ovčák Ragnar. Ten zloděje nakonec úspěšně vystopoval v křoví.
"Zhruba čtyři měsíce byl na svobodě jednatřicetiletý muž z Bruntálu. Během jedné zářijové noci se ovšem měl rozhodnout, že se chce projet ve vozidle, a to i přesto, že tuto činnost má až do poloviny příštího roku soudem zakázanou," sdělil k případu mluvčí moravskoslezských policistů Jan Segsulka.

Noční toulky měly muže zavést z Bruntálu do nedalekého Starého Města, kde vstoupil na cizí pozemky a prohledával zaparkovaná osobní vozidla. Z pěti aut odcizil téměř sedm tisíc korun, různé osobní doklady či svazky klíčů.

Krádeže proběhly prakticky bez jakékoliv námahy - ani jedno vozidlo totiž nebylo uzamčené. Tím však jeho noční řádění zdaleka neskončilo. Jeho další kroky směřovaly do areálu firmy, kde byla další tři zaparkovaná auta.

"V tom posledním, které zde čekalo na opravu, nalezl dokonce klíče. Mohl tak uspokojit svou touhu po projížďce a vyrazil z areálu směrem do obce a následně k Bruntálu. Po pár minutách měl ovšem zahlédnout policejní hlídku, která mířila právě na oznámenou krádež věcí z vozidla," popsal mluvčí další sled událostí.

Ragnar do pár minut vystopoval zloděje

"Zapůjčené" vozidlo proto muž odstavil a dal se kvapem na útěk mezi domy. Během toho odhazoval odcizené předměty. Kvůli špatné viditelnosti v noci byl na místo přivolán policejní psovod a lokální psí hrdina - německý ovčák Ragnar. Pro skrývajícího se zloděje to byl rychlý konec nečekané schovávané.

"Během chvíle Ragnar zachytil stopu a ihned se po ní vydal. Za pár minut tak byly nalezeny odhozené věci i samotný pachatel, který se skrýval v křoví za jedním z rodinných domů. Bruntálští policisté následně muže zadrželi a obvinili jej ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody, neoprávněné užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání," dodal Segsulka.

| Foto: KŘP Moravskoslezského kraje, Policie ČR

Vzhledem k trestní minulosti hrozí muži trest odnětí svobody až na tři roky. Na verdikt si počká ve vazební věznici, s čímž souhlasil soud na návrh policie. Ta apeluje na občany, aby si svá vozidla za všech okolností zamykali. "Také si zkontrolujte řádně dovřená okna a nenechávejte žádné cennosti uvnitř vozidla," uvedl mluvčí moravskoslezské policie.

 
