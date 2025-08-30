Největší ukrajinské šance: Tyto útoky by mohly změnit průběh války a oslabit Kreml

Hudsonův institut tvrdí, že by tyto útoky mohly změnit průběh probíhající ruské agrese na Ukrajině. První cílem by měl být Volžsko-donský kanál. Tato zhruba stokilometrová trasa spojuje Kaspické a Černé moře a Rusové po něm přepravují zbraně dodané Íránci. Poškození zdymadel 8. a 9. by podle analytiků mohlo zastavit plavbu.
Druhým terčem podle odborníků, které citoval server Euromaidan Press by měl být hlavní ruský závod na výrobu íránských dronů Šahíd, který se nachází ve zvláštní ekonomické zóně Alabuga. Kvůli tomu, že továrna zaměstnává mnoho civilistů Coffey a Kasapoğlu doporučuje zaměřit se na elektrárnu v Nižněkamsku, která dodává továrně na kamikadze drony energii.
Ruská závislost na dodávkách z Číny, jako jsou drony, polovodiče, optika či zbraňové komponenty, během agrese prudce stoupla. Přibližně 90 procent tohoto obchodu překračuje hranici po železnici přes tratě Mančouli-Zabajkalsk a Suj-fen-che-Pohraniční. Hudsonův institut identifikuje železniční mosty a železniční depa v Rusku jako zranitelné uzly, jejichž narušení by zpomalilo tok kritického zboží dvojího užití.
Okupovaný poloostrov Krym zůstává pro Rusy hubem pro jejich vojenské operace na jihu Ukrajiny. Ukrajincům se ještě nepodařilo zničit Kerčský most, který Krym spojuje s kontinentálním Ruskem. Podle analytiků by úkol mohly dokončit západní střely dlouhého doletu, jako například německý Taurus. Analytici také zdůrazňují menší, ale stejně důležité trasy na Krym: mosty Čonhar, Sivaš a Geničesk.
Ruská armáda je silně závislá na železnici, kterou si dováží k frontě palivo a munici. Hudsonův institut poukazuje na možné útoky na železniční mosty, transformátory a rozvodny. Nedávné ukrajinské útoky v Samaře a podél trati Orjol-Kursk ukazují, že tato taktika je životaschopná a mohla by ochromit zásobovací trasy napříč ruským vnitrozemím.
Po ztrátách v Černém moři přesouvá Kreml části své Černomořské flotily do abcházského přístavu Očamčyra na gruzínské území, které okupuje. Nová základna je stále ve výstavbě. Zranitelným bodem je most pro silnici a železnici, kudy se dopravují dodávky. Podle analytiků by úder mohl zpozdit nebo zastavit snahy Ruska o diverzifikaci jeho námořní přítomnosti v Černém moři.
Ruská posádka v moldavské enklávě Podněstří je dalším nestabilním bodem. Zůstává tam asi 1500 vojáků se zastaralým vybavením a neexistuje žádný reálný způsob, jak je posílit. Ukrajina by mohla v případě potřeby tuto oblast eliminovat a zmírnit tak tlak na Oděsu. Analytici ale zároveň varuje, že takový krok by mohl mít humanitární dopady v Moldavsku a Rumunsku, zejména v blízkosti obřího muničního skladu v Cobasně.
Osmým cílem pro Ukrajince by mohla být tichomořská flotila. Přesunula námořní brigády na Ukrajinu a přesunula lodě do Černého moře. Flotila přesunula námořní brigády na Ukrajina a lodě do Černého moře. Analytici naznačují, že Ukrajina by mohla přizpůsobit námořní drony, aby dosáhly do této oblasti. I omezené údery by donutily Moskvu rozptýlit obranu a přehodnotit svou globální námořní pozici.