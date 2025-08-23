Zahraničí

Co platí na Trumpa. Jak se evropští lídři naučili jednat s americkým prezidentem?

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 2 hodinami
"Evropané měli ve zvyku čekat a stěžovat si," řekl deníku Wall Street Journal Kurt Volker, který byl během Trumpova prvního funkčního období zvláštním zástupcem USA pro Ukrajinu. A varuje: "To je nejhorší možný přístup k jednání s Trumpem." Jenže na jednání v Bílém domě minulé pondělí s evropskými státníky Trump úplně roztál. Jaký recept našli evropští lídři na amerického prezidenta?
Italská premiérka Giorgia Meloniová Trumpa zcela okouzlila. Podle amerického prezidenta "vypadá fantasticky", je "velmi speciální osoba" a "skvělá premiérka".
"Je třeba být pozitivní, dělat si vlastní domácí úkoly, předkládat vlastní návrhy a být proaktivní. Myslím, že minulé pondělí bylo dobrým příkladem toho, jak to všichni pochopili," popsal to Volker pro deník Wall Street Journal. Co jsou tedy domácí úkoly pro úspěšné jednání s Trumpem?

Základem je děkovat, jak se o tom přesvědčil Volodymyr Zelenskyj na neslavné schůzce s Trumpem v Bílém domě v únoru. A je potřeba děkovat opravdu hodně. Tentokrát Evropané na schůzce v Bílém domě poděkovali Trumpovi třicetkrát, on jim to pak dvanáctkrát vrátil.

Další zprávy