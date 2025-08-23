Co platí na Trumpa. Jak se evropští lídři naučili jednat s americkým prezidentem?

"Je třeba být pozitivní, dělat si vlastní domácí úkoly, předkládat vlastní návrhy a být proaktivní. Myslím, že minulé pondělí bylo dobrým příkladem toho, jak to všichni pochopili," popsal to Volker pro deník Wall Street Journal. Co jsou tedy domácí úkoly pro úspěšné jednání s Trumpem?
Základem je děkovat, jak se o tom přesvědčil Volodymyr Zelenskyj na neslavné schůzce s Trumpem v Bílém domě v únoru. A je potřeba děkovat opravdu hodně. Tentokrát Evropané na schůzce v Bílém domě poděkovali Trumpovi třicetkrát, on jim to pak dvanáctkrát vrátil.
Důležité je s Trumpem mluvit - osobně i telefonicky, protože vládce Bílého domu je známý tím, že dlouho a rád telefonuje. A protože americký prezident často dá na názor posledního člověka, se kterým mluvil, je důležité s ním mluvit často.
Když máte s Trumpem dobré osobní vztahy, jde vše ostatní stranou. Trump nemá moc v oblibě Severoatlantickou alianci, ale má rád jejího generálního sekretáře Marka Rutteho. Trump je politicky na opačné straně než britští labouristé, ale našel zalíbení v britském labouristickém premiérovi Keiru Starmerovi. Trump pravděpodobně neví skoro nic o Finsku, ale dobře si zahrál golf s finským prezidentem (a vynikajícím sportovcem) Alexandrem Stubbem. O sedmapadesátiletém prezidentovi například řekl, že je to "mladý a silný muž". Itálie určitě není v první lize světových mocností, ale její pravicová premiérka Giorgia Meloniová Trumpa přímo okouzlila. Řekl, že "vypadá fantasticky", je "velmi speciální osoba" a "skvělá premiérka".
Evropané se také naučili používat Trumpův slovník. Když Trump přestal prosazovat příměří, přešli evropští státníci na jeho oblíbenou frázi "Stop the killing" ("zastavit zabíjení"). Protože Trump nemá rád sankce, ale miluje cla, přestali Evropané mluvit o sankcích, ale místo toho navrhují k potrestání Ruska cla. Protože Trump nezná Ukrajinu a termíny jako Doněcká či Luhanská oblast mu nic neříkají, vysvětlil mu finský prezident ruské požadavky jinak: "Je to jako kdyby někdo zabral Američanům Floridu, Georgii, Severní a Jižní Karolínu, Virginii a snažil se dobýt ještě Maryland."