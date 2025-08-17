Domácí

Podvodníci vymáhají peníze za údajné pokuty v zahraničí. Vydávají se za celní správu

Martin Sluka Martin Sluka
před 2 hodinami
Od počátku minulého týdne eviduje Celní správa ČR novou vlnu podvodných telefonátů. Volanému se v telefonu ozve automat, který se představí jménem celní správy a tvrdí, že dotyčný dluží pokutu za přestupek v zahraničí. Její úhrada má být provedena prostřednictvím SMS nebo na podvrženém webovém odkazu. Pokud platba nepřijde, hrozí automat adresátovi ztrátou bodů či odebráním řidičského průkazu.
"Po návratu ze zahraniční dovolené jsem měla zajímavý telefonát. Z neznámého čísla mi volal někdo, kdo se představil jako celní správa. Byl to mužský hlas. Upozornil mě, že jsem se dopustila přestupku a že mi hrozí ztráta čtyř bodů či řidičského průkazu. Současně mi sdělil, že lze celou situaci vyřešit zaplacením pokuty. Měla jsem ji uhradit tak, že pošlu esemeskou nějaký kód," popsala Veronika svou zkušenost s podvodem redaktorovi Aktuálně.cz.

Tisková mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Štaffová pro redakci uvedla, že veřejnost již o vlně podvodů informovali na svém webu. Zdůraznila přitom, že celní správa má v kompetenci vymáhání pokut a poplatků, ale s občany nikdy nekomunikuje telefonicky nebo prostřednictvím SMS, vždy o něm informuje písemně. Zároveň nikdy nepožaduje platby prostřednictvím telefonu.

Výši případných nedoplatků si přitom lze snadno ověřit přímo na příslušném celním úřadě nebo přes speciální celní web cPortal.

Podle Štaffové se podvodníci nesoustředí na žádnou konkrétní skupinu - o podvodných telefonátech informovali lidé bez ohledu na pohlaví, věk nebo národnost. V současné době navíc není známý žádný případ, kdy by někdo přišel o peníze prostřednictvím těchto podvodných zpráv nebo odkazů.

 
