"Po návratu ze zahraniční dovolené jsem měla zajímavý telefonát. Z neznámého čísla mi volal někdo, kdo se představil jako celní správa. Byl to mužský hlas. Upozornil mě, že jsem se dopustila přestupku a že mi hrozí ztráta čtyř bodů či řidičského průkazu. Současně mi sdělil, že lze celou situaci vyřešit zaplacením pokuty. Měla jsem ji uhradit tak, že pošlu esemeskou nějaký kód," popsala Veronika svou zkušenost s podvodem redaktorovi Aktuálně.cz.
Tisková mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Štaffová pro redakci uvedla, že veřejnost již o vlně podvodů informovali na svém webu. Zdůraznila přitom, že celní správa má v kompetenci vymáhání pokut a poplatků, ale s občany nikdy nekomunikuje telefonicky nebo prostřednictvím SMS, vždy o něm informuje písemně. Zároveň nikdy nepožaduje platby prostřednictvím telefonu.
Výši případných nedoplatků si přitom lze snadno ověřit přímo na příslušném celním úřadě nebo přes speciální celní web cPortal.
Podle Štaffové se podvodníci nesoustředí na žádnou konkrétní skupinu - o podvodných telefonátech informovali lidé bez ohledu na pohlaví, věk nebo národnost. V současné době navíc není známý žádný případ, kdy by někdo přišel o peníze prostřednictvím těchto podvodných zpráv nebo odkazů.