Pedagog Tichý: Lidé o tom nechtějí mluvit. Ale dění za covidu má fatální následky

před 2 hodinami
"Ta opatření a způsob, kterým k tomu naše vláda přistoupila, byly opravdu tragické," vzpomíná na období pandemie covidu-19 pedagog a zakladatel Gymnázia Přírodní škola František Tichý. "Sociální izolace v tomto věku je naprosto fatální. A k tomu došlo."
Spotlight Aktuálně.cz - František Tichý | Video: Tereza Engelová

Podle Tichého se na téma pandemie žádná odborná debata mezi pedagogy nebo na úrovni ministerstva aktuálně nevede. Kdykoliv téma sám otevře, reakce je prý taková, že o tom nikdo nechce mluvit a ani na to vzpomínat.

Přiznává, že i na něj měly lockdowny negativní dopad, a proto se v těžkých chvílích vrhl na meditaci. Své zkušenosti se seberozvojem pak zkusil přenést i mezi žáky.

"Někdy to bylo úplně tragické. Ta práce s dětmi po covidu mi připomínala aktivizaci seniorů. Neměly chuť do života a to bylo opravdu strašně smutné," popisuje s tím, že studenti jsou po izolaci dlouhodobě kontaktnější. "Objímají se na potkání. Sedí a drží se kolem ramen, to by za nás bylo nemyslitelné."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:08 Zhoršuje se duševní zdraví studentů? Proč si Tichý myslí, že o sobě dnešní dospívající "až moc přemýšlejí"? Pomohl by zákaz mobilních telefonů?

05:08-09:55 Je škola spoluzodpovědná za duševní zdraví žáků? Sehrála klíčovou roli u vzestupu úzkostí a sebevražd pandemie covidu? Jak stát reagoval na protesty proti zavírání škol?

09:55-15:06 Proč bylo Gymnázium Přírodní škola během pandemie tak vidět a slyšet? Bylo možné pozorovat dopady na děti "v přímém přenosu"? Probíhá odborná a resortní debata o alternativních přístupech ve školství?

15:06-20:03 Řešily školy během online výuky systematicky psychohygienu studentů? Proč vznikla kniha Meditace je legrace? Ztratily děti s covidem chuť do života?

20:03-26:40 Dá se ve škole učit meditace a práce s pozorností? Jaká je zpětná vazba studentů na psychohygienu ve škole? Co nejdůležitějšího by si měl student ze školy odnést?

26:40-31:11 Má být škola chápavá nebo zocelovat drilem? Má náš školský systém připravit děti na rychle se měnící dobu?

31:11-36:25 Revize RVP zdůrazňuje kritické myšlení, spolupráci a kreativitu - jsou na takovou výuku školy skutečně připravené? Co bude cílem odborných debat na toto téma?

 
