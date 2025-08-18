Domácí

Pár týdnů do voleb, Černochová utrácí desítky miliard. Ale na to hlavní zapomíná

Ondřej Stratilík Ondřej Stratilík
před 5 hodinami
Ještě před pár měsíci náčelník generálního štábu před tímto nákupem varoval, ale vedení resortu obrany s tím problém nemá. Zatímco kolegium ministryně Jany Černochové (ODS) pořízení 44 německých tanků Leopard 2A8 už odkývalo, česká vláda má zakázku za více než 34 miliard posvětit v příštích týdnech. Byť by měl být kontrakt podepsaný do voleb, to zásadní mu chybí - smlouva na servis nové techniky.
Novým hlavním bojovým tankem české armády se má stát německý stroj Leopard 2A8. Kolegium ministryně obrany už nákup schválilo, servis nové techniky chce však dojednat až v roce 2028.
Novým hlavním bojovým tankem české armády se má stát německý stroj Leopard 2A8. Kolegium ministryně obrany už nákup schválilo, servis nové techniky chce však dojednat až v roce 2028. | Foto: Shutterstock.com

Jak důležité je uzavírat servisní smlouvy zavčasu a přesně podle potřeb vojáků, si ministerstvo obrany bolavě ověřilo už před 17 roky. Tehdy příslušníci české armády zažívali nečekané strasti s novými lehkými obrněnými auty Dingo 2 v afghánské misi. Byla pomalá, neměla potřebný výkon a opravit je přímo v průběhu mise bylo nesmírně složité.

Ovšem i v roce 2025 zůstávají servisní smlouvy k nově pořizované technice jedním z nejkomplikovanějších míst českých zbrojních nákupů. Přestože je ministerstvo ze všech stran upozorňováno na to, že tyto kontrakty, které často bývají dražší než samotné pořízení techniky, by se měly domlouvat hned při nákupu, resort Jany Černochové (ODS) se tímto doporučením neřídí.

"Podle mého názoru je to chyba," reagoval třeba letos v lednu Miloslav Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). V rozhovoru pro iRozhlas.cz pak jedním dechem dodal: "Když jednám s tím, kdo mi vozidlo dodá, v době, kdy něco chci teprve koupit, mám mnohem silnější pozici, abych věci dojednal. Takže za mě je to chyba. Takhle bych nikdy nepostupoval. A myslím si, že v tomto by se měla ta praxe změnit."

A tak zatímco by měla česká vláda ještě do voleb, které proběhnou už za několik týdnů, odsouhlasit nákup 44 tanků Leopard 2A8 od německého koncernu KNDS Deutschland za 34,25 miliardy korun, o miliardách na nutné údržby se nemluví. "Servisní smlouva bude uzavřena nejpozději do dodání prvního tanku," uvedlo pouze ministerstvo obrany.

To znamená, že podle současného harmonogramu půjde až o rok 2028. Právě v té době mají české armádě přicházet první nové Leopardy.

Deník Aktuálně.cz s dotazy oslovil i ministryni obrany Janu Černochovou. Ta však opět, jak je u ní v posledních měsících obvyklé, na novinářské dotazy neodpověděla. Není tak zřejmé, co resort vedlo k tomu, že nedbá rad odborníků a velkou servisní smlouvu nechává až na příští vládě.

Starší Leopardy už servis mají

Což v situaci stále rostoucích cen a zahřátého zbrojního trhu může být komplikovaná strategie. Navíc že se takový postup může vymstít, si už armáda ověřila třeba u kolových obrněnců Pandur. Tam se na servis také zapomnělo, jednání šla potom pomalu a vojáci museli vozidla, byť i jen s malými závadami, odstavovat.

Paradoxní navíc je, že pouze pár hodin předtím, než resortním kolegiem Černochové prošel nákup nových leopardů, uzavřelo ministerstvo servisní smlouvu s německou firmou Rheinmetall za maximálních 7,5 miliardy korun. V rámci ní bude německý výrobce společně s českým státním podnikem VOP CZ do roku 2032 udržovat desítky starších strojů Leopard 2A4, které už dnes moravské jednotky provozují.

Karel Řehka a tank Leopard 2A8

  • Už loni v listopadu odešel z generálního štábu na vedení ministerstva obrany dopis, v němž velení armády varuje úředníky před nákupem německých tanků Leopard 2A8.
  • "Z důvodů nedostatku finančních zdrojů souvisejícího s opakovaným snížením finančních prostředků v rámci kapitoly 307 ministerstva obrany žádám o odstoupení od realizace projektu Hlavní bojový tank," píše se v dopise, na nějž upozornil deník Právo.
  • I to byl zřejmě důvod, proč nyní zakázka vypadá jinak, než se původně plánovalo. Místo 77 tanků za maximálních 52,1 miliardy korun teď kolegium Jany Černochové souhlasilo jen s první fází - tedy pořízení 44 obrněnců za 34 miliard.

"Servisní smlouva nám zabezpečí opravy a údržbu tanků Leopard 2A4 na příštích sedm let. Zároveň nám zajistí plynulý přechod schopností jejich údržby z dodavatele na naše logistické jednotky bez omezení jejich výcviku," komentoval kontrakt Miroslav Hlaváč, první zástupce náčelníka generálního štábu.

"Podrobnosti není možné komentovat"

Ukázku toho, jak se dodatečné dojednávání servisní smlouvy může vyvíjet, nabízí aktuální nákup 246 švédských bojových vozidel CV90 za 60 miliard korun. Byť byl obchod podepsán už v květnu 2023, doteď není vůbec zřejmé, jak ministerstvo obrany údržbu a opravy pásové techniky vyřeší.

Přitom už na konci srpna Švédové představí první vozidlo pro českou armádu a v příštím roce by měly začít samotné dodávky. "Co se týče servisní smlouvy, na její přípravě se pracuje a s jejím uzavřením počítáme do doby předání prvního vozidla. Podrobnosti do doby vyjednání kontraktu není možné komentovat," oznámil Karel Čapek, mluvčí ministerstva obrany.

Resort ovšem stále neprozradil, jakým způsobem lukrativní zakázku zadá. Jestli půjde cestou soukromého průmyslu, nebo zda využije schopnosti svého státního podniku VOP CZ, v jehož halách se vozidla pro českou armádu budou montovat. Už jen tahle neznámá způsobuje na českém zbrojním trhu poměrně citelné pnutí.

0:46

"Máme připravené procesy a kapacity tak, abychom zvládli obě případné zakázky - jak montáž nových vozidel, tak servis a údržbu těch starších," tvrdí Rostislav Rožnovský, mluvčí VOP CZ. "Nutno však podotknout, že pro případný servis bychom primárně využili naše již vybudované servisní kapacity a zkušenosti z kompletace těchto vozidel," dodal pro Aktuálně.cz.

Jediným strategickým kontraktem, v němž si ministerstvo rovnou dojednalo i 20letý servis pořizované techniky, byl v posledních letech nákup protiletadlových raketových systémů Spyder z Izraele. Zatímco samotné zbraně vyšly na 13,7 miliardy, dvě desítky roků trvající údržba si vyžádá maximálně 6,2 miliardy korun. Všechny čtyři baterie systému by měla česká armáda získat v průběhu příštího roku.

Rusové se chlubili zničením tanků Leopard 2. Ve skutečnosti se jednalo o kombajny (7. 6. 2023)

Na videu podle ruských vojenských blogerů nejsou obrněná vozidla, ale kombajny. | Video: Telegram/Минобороны России
 
