Ze 17 milionů na 40. Černochové se prodražují právníci, kteří radí s "bévépéčky"

V halách švédské továrny Hägglunds na pobřeží Botnického zálivu právě nyní dokončují první bojová vozidla CV90 pro českou armádu. Jejich dodávka by měla odstartovat v roce 2026. Praha už do Stockholmu v rámci zálohových plateb za nákup naposílala miliardy českých korun.
Ovšem další miliony kvůli zakázce utrácí také přímo v Česku. Byť má resort ministryně obrany Jany Černochové (ODS) k dispozici vlastní legislativní a právní odbor, na poradenství při této zakázce si vybral soukromou společnost.
"Advokátní kancelář Brož, Sedlatý, s.r.o. (AKBS) zvítězila v otevřeném výběrovém řízení, kterého se účastnilo šest zájemců, už v roce 2021 (v éře ministra obrany Lubomíra Metnara za ANO - pozn. red.). AKBS předložila nejvýhodnější nabídku na hodinovou sazbu," přibližuje Karel Čapek, mluvčí ministerstva.
Advokáti si za každou odpracovanou hodinu ministerstvu obrany účtují 1148 korun, což je podle resortu "velice příznivá" cena. Práce na strategické zbrojní zakázce je však pravděpodobně daleko víc, než se v roce 2021 při podpisu smlouvy čekalo. Tedy alespoň podle několika dodatků, jež dosud ministerstvo s advokátní kanceláří uzavřelo.
Jestliže se původně počítalo s tím, že maximální hodnota zakázky bude činit 16,9 milionu korun, tuhle sumu už advokátní kancelář AKBS dávno vyčerpala. Podle aktuálního doplňku se nyní už počítá se sumou 39,9 miliony korun. To však zdaleka nemusí být konečná částka, kterou obrana právní kanceláři zaplatí.
"Zda by teoreticky mohlo dojít k dalšímu navýšení, není v současné době zřejmé, záležet bude na dokončení složitých vyjednávání se švédskou stranou," reaguje mluvčí ministerstva obrany Čapek.
A z jakého důvodu už právní poradenství pří nákupu nových bojových vozidel spolykalo tolik peněz? Podle ministerstva i kvůli tomu, že se v průběhu zakázky zpřesňují její parametry. A tak budou mít česká CV90 například jiné a modernější antény, než se původně plánovalo.
Další oblastí, v níž ministerstvo spoléhá na rady externích právníků, je také příprava servisní smlouvy. Kontrakt za desítky miliard korun chce resort obrany zadat v příštím roce, než do Česka dorazí první vozidlo CV90. Zatím není jasné, zda lukrativní zakázku na údržbu a opravy obrněnců získá státní podnik VOP CZ, nebo se k němu dostane soukromý průmysl.
"Otázku, jestli má VOP CZ dělat servis, který je spojený se životním cyklem nové těžké techniky české armády, považuji za nejapnou. Protože kdo jiný by to měl dělat než státní podnik, který je garantem toho, že za každé situace bude tu schopnost držet a bude v prvé řadě věrný České republice a její armádě?" řekl k tomu už v minulosti Vlastimil Navrátil, ředitel VOP CZ.
"Právní podpora probíhá průběžně, a to se zaměřením na eliminaci či snížení rizik výskytu soudních, rozhodčích, smírčích nebo správních řízení před soudem, tribunálem nebo jiným veřejným orgánem," dodává Karel Čapek, mluvčí ministerstva obrany.
Reportér deníku Aktuálně.cz s dotazy oslovil i samotnou advokátní kancelář. Petr Sedlatý, společník a jednatel právní firmy, ale na otázky nechtěl odpovědět.
"Ve vztahu k právním službám poskytovaným našim klientům je naše advokátní kancelář vázána advokátní mlčenlivostí, pročež nemůžeme jakékoliv informace v souvislosti s poskytováním právních služeb poskytnout," prohlásil Sedlatý.
A jak doplňuje mluvčí obrany Čapek, ministerstvo dle něj neuvažovalo o tom, že by kvůli neustálému navyšování objemu zakázky vypsalo novou soutěž a v ní vybralo jinou advokátní kancelář.
"Bylo by nehospodárné, a to jak z časových, tak i z finančních důvodů, když by právní služby poskytoval jiný subjekt než AKBS, neboť tato změna by si vyžádala značný časový náklad na nastudování právní materie, což by neúměrně navýšilo i cenu právního poradenství v dané problematice," uvedl mluvčí.