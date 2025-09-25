Domácí

Okrádali staré lidi, jednoho zavraždili v Kunraticích. Cizinecký gang skončil v base

ČTK ČTK
před 35 minutami
Policisté zadrželi sedmičlennou skupinu cizinců, která podle kriminalistů stála za srpnovou vraždou seniora v pražských Kunraticích. Novinářům to ve čtvrtek řekl ředitel prvního oddělení pražské policie Aleš Strach. Uvedl, že organizovaný gang si tipoval staré lidi kvůli loupežím a na území Česka se dopouštěl jak majetkové, tak i násilné trestné činnosti. Dva členové skupiny jsou mladiství.
Dva ze členů gangu zadržela zásahová jednotka v Česku a obvinila je z loupeže, za což jim hrozí maximálně 12 let za mřížemi. Archivní snímek z jiného zásahu je ilustrační.
Dva ze členů gangu zadržela zásahová jednotka v Česku a obvinila je z loupeže, za což jim hrozí maximálně 12 let za mřížemi. Archivní snímek z jiného zásahu je ilustrační. | Foto: Policie ČR

"Byly tam dva způsoby, kterými páchali trestnou činnost. Jednak si vytipovávali starší lidi, kterým nabízeli řemeslné práce na jejich domech s tím, že uváděli nějakou nízkou cenu. Poté co jim byla vyplacena záloha, se už neukázali, nebo tam udělali nějaké základní práce a pak chtěli několikanásobek toho, co si předtím řekli. Bylo tam občas i použití nátlaku nebo i násilí vůči těm osobám," popsal činnost skupiny Strach.

Související

"Píchl jsem mu heparin, začal krvácet." Známý vrah chtěl prý jen zmást zdravotníky

Petr Zelenka

"V některých případech šli pak rovnou do toho, že tam spáchají loupež - to znamená vloupání do toho objektu a potom následně napadení těch lidí, co jsou vevnitř," pokračoval šéf takzvané mordparty. Takto se podle něj stala právě i vražda v Kunraticích v noci na 15. srpna letošního roku: dva pachatelé se vloupali do seniorova rodinného domu, přičemž objekt znali díky vytipování předem a šli do něj cíleně.

Dva ze členů gangu zadržela zásahová jednotka v Česku a obvinila je z loupeže, za což jim hrozí maximálně 12 let za mřížemi. Další podezřelé, na něž byl vydaný eurozatykač, dopadla policie v Rumunsku a Maďarsku a pražští policisté budou usilovat o jejich předání do Česka. Za vraždu spáchanou trýznivým způsobem a s majetkovým motivem lze v tuzemsku uložit 15 až 20 let odnětí svobody, případně výjimečný trest.

 
Mohlo by vás zajímat

Kauza Dozimetr: Hlubuček odmítl, že by kdy byl členem organizované skupiny

Kauza Dozimetr: Hlubuček odmítl, že by kdy byl členem organizované skupiny

Maláčová vystoupí se Zemanem těsně před volbami. "To jsou procenta navíc," říká

Maláčová vystoupí se Zemanem těsně před volbami. "To jsou procenta navíc," říká
4:55

Poslední šance zažádat o voličský průkaz. Co dělat, když nestíháte, a jak ho využít?

Poslední šance zažádat o voličský průkaz. Co dělat, když nestíháte, a jak ho využít?

Arcibiskup otevřeně zrazuje od volby Stačilo! "Podpora zla je hřích."

Arcibiskup otevřeně zrazuje od volby Stačilo! "Podpora zla je hřích."
domácí Aktuálně.cz Obsah kriminalita cizinci gang vražda krádež

Právě se děje

Aktualizováno před 31 minutami
Zelenskyj obvinil Putina, že chce válku rozšířit i na další země mimo Ukrajinu

ŽIVĚ
Zelenskyj obvinil Putina, že chce válku rozšířit i na další země mimo Ukrajinu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 35 minutami
Okrádali staré lidi, jednoho zavraždili v Kunraticích. Cizinecký gang skončil v base

Okrádali staré lidi, jednoho zavraždili v Kunraticích. Cizinecký gang skončil v base

Organizovaný gang si tipoval staré lidi kvůli loupežím a na území Česka se dopouštěl jak majetkové, tak i násilné trestné činnosti, uvedla policie.
před 39 minutami
Za drony v Dánsku stojí dvě zásadní věci, říká expert. V Česku by to bylo podobné
0:20

Za drony v Dánsku stojí dvě zásadní věci, říká expert. V Česku by to bylo podobné

Dronový icident v Dánsku komentuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz Robert Vacek, provozní ředitel společnosti U&C UAS, která se věnuje výrobě dronů.
před 49 minutami
Brankář okouzlil extraligu hned po maturitě. V Bagu rezonoval i návrat po rakovině

Brankář okouzlil extraligu hned po maturitě. V Bagu rezonoval i návrat po rakovině

Podívejte se na nejnovější epizodu podcastu Bago, který Aktuálně.cz přináší každý čtvrtek.
Aktualizováno před 52 minutami
Sarkozy jde za mříže. Kvůli milionům od Kaddáfího si má odsedět pět let, rozhodl soud

Sarkozy jde za mříže. Kvůli milionům od Kaddáfího si má odsedět pět let, rozhodl soud

Prokuratura požadovala pro exprezidenta sedm let vězení. O výši trestu rozhodne soud, který pokračuje ve čtení rozsudku, později. Sarkozy vinu odmítá.
před 1 hodinou
Nejsměšnější "atentát" v historii? Reakce ukrajinského premiéra vešla do dějin bizáru
0:20

Nejsměšnější "atentát" v historii? Reakce ukrajinského premiéra vešla do dějin bizáru

Na Ukrajině má video z incidentu čestné místo v dějinách politického bizáru, lidé si ho na sítích dodnes pravidelně připomínají.
před 1 hodinou
Kauza Dozimetr: Hlubuček odmítl, že by kdy byl členem organizované skupiny

Kauza Dozimetr: Hlubuček odmítl, že by kdy byl členem organizované skupiny

Exnáměstek pražského primátora Petr Hlubuček a další čelí obžalobě z rozsáhlé korupce v pražském dopravním podniku.
Další zprávy