Okrádali staré lidi, jednoho zavraždili v Kunraticích. Cizinecký gang skončil v base

"Byly tam dva způsoby, kterými páchali trestnou činnost. Jednak si vytipovávali starší lidi, kterým nabízeli řemeslné práce na jejich domech s tím, že uváděli nějakou nízkou cenu. Poté co jim byla vyplacena záloha, se už neukázali, nebo tam udělali nějaké základní práce a pak chtěli několikanásobek toho, co si předtím řekli. Bylo tam občas i použití nátlaku nebo i násilí vůči těm osobám," popsal činnost skupiny Strach.
"V některých případech šli pak rovnou do toho, že tam spáchají loupež - to znamená vloupání do toho objektu a potom následně napadení těch lidí, co jsou vevnitř," pokračoval šéf takzvané mordparty. Takto se podle něj stala právě i vražda v Kunraticích v noci na 15. srpna letošního roku: dva pachatelé se vloupali do seniorova rodinného domu, přičemž objekt znali díky vytipování předem a šli do něj cíleně.
Dva ze členů gangu zadržela zásahová jednotka v Česku a obvinila je z loupeže, za což jim hrozí maximálně 12 let za mřížemi. Další podezřelé, na něž byl vydaný eurozatykač, dopadla policie v Rumunsku a Maďarsku a pražští policisté budou usilovat o jejich předání do Česka. Za vraždu spáchanou trýznivým způsobem a s majetkovým motivem lze v tuzemsku uložit 15 až 20 let odnětí svobody, případně výjimečný trest.