"Píchl jsem mu heparin, začal krvácet." Známý vrah chtěl prý jen zmást zdravotníky

před 55 minutami
V rozmezí několika málo měsíců zabil nejméně sedm lidí. Heparinový vrah Petr Zelenka zabíjel bezbranné pacienty v nemocnici. Jeho řádění skončilo v září právě před 19 lety. Po svém dopadení mimo jiné tvrdil, že chtěl zmást lékaře, vidět akci a zachraňovat pacienty, kterým předtím heparin podal.
"Nevím, proč jsem to dělal. Měl jsem sám psychické problémy, které jsem léčil léky," uvedl Petr Zelenka u soudu.
"Nevím, proč jsem to dělal. Měl jsem sám psychické problémy, které jsem léčil léky," uvedl Petr Zelenka u soudu. | Foto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz

Dlouhodobě nebyl schopen udržet si stálou práci. Tak by se dal charakterizovat život Petra Zelenky před nástupem na anesteziologicko-resuscitační oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě na Vysočině. Ve zdravotnictví už ale dříve působil. Ostatně, byl to vystudovaný záchranář a zdravotník.

Vrah pocházel z Jihlavy. Kromě rodičů měl jednoho sourozence. S otcem měl údajně komplikovaný vztah kvůli své homosexuální orientaci. Ten se paradoxně napravil během jeho pobytu ve vězení, kde jej otec navštěvuje. A stále věří v jeho nevinu.

"Syna pořádně nevyšetřili. V tomto případu chybí motiv, vždyť to je na vědeckou práci. Než umřu, chci vědět, co se mu v hlavě stalo," uvedl otec například dva roky po zatčení pro MF Dnes.

Vše začalo v roce 2006. Zelenka rok předtím dostudoval obor všeobecná zdravotní sestra, odmaturoval a stal se vedoucím sesterských směn na ARO. Jenže měl osobní problémy. Konflikt s otcem řešil alkoholem a v práci se začínal cítit vyhořelý. Partner, se kterým bydlel, často nebyl doma a Zelenka se cítil osamělý. Docházelo i k hádkám. Během jedné z nich Zelenka v návalu vzteku zničil vybavení bytu.

Zelenkovo vnitřní pnutí vedlo počátkem jara k prvním pokusům o vraždu. Smrtícím nástrojem byl heparin. Jde o látku, která zabraňuje srážlivosti krve. Jeho první obětí, která ale přežila, byl muž, který na ARO skončil po operaci jater. 

"Vzpomínám si, že tomuto pacientovi, který byl v umělém spánku, jsem dal první dávku v den jeho přijetí. Heparin měl naordinován, ale po kapkách. Nebyl to ani můj pacient, pomáhal jsem se o něj starat kolegyni. Když jsem mu píchl heparin já, tak začal krvácet," popsal ve své výpovědi později Zelenka.

Heparin muži podal opakovaně. Prý chtěl jen "zmást" zdravotníky. Jelikož heparin snižuje srážlivost krve, jeho oběť začala masivně krvácet. Lékaři do muže museli celkem "napumpovat" až osm litrů krve. Pacient nicméně nakonec přežil, třebaže ještě tentýž rok podlehl původním zdravotním komplikacím. 

Havlíčkovi byly později tyto injekce heparinu přičteny jako pokus o vraždu. Celkem pak policie vrahovi spočítala nejméně deset pokusů o vraždu - a sedm vražd dokonaných. 

Zelenka svým obětem injekce píchal, jen když nebyly při vědomí. "Nebyl klasický zločinec toho typu, že by se někde popral v hospodě, že by někomu bodl kudlu do zad. On potřeboval mít ty oběti takzvaně bezmocné," vzpomínal tak například později jeden z vyšetřujících policistů pro MF Dnes.

Vrahův motiv přitom není dodnes jasný. "Nevím, proč jsem to dělal. Měl jsem sám psychické problémy, které jsem léčil léky. Říkal jsem si, že když dokážu jako zdravotník pomáhat lidem, tak musím pomoci i sobě," uvedl sám Zelenka u soudu. Tvrdil také, že chtěl zmást lékaře, vidět akci a zachraňovat pacienty, kterým předtím heparin podal.

Některým lidem však látku aplikoval, i když se o ně následně nestaral. Celkem tak policie Zelenku obvinila ze sedmi vražd, které spáchal od dubna do září. Spekulovalo se ale o tom, že mrtvých za sebou zanechal víc.

"V rámci našeho vyšetřování jsme odhalili ještě čtyři případy, které se staly už před květnem 2006. Vesměs se tak stalo v lednu a únoru. Vzhledem k tomu, že dostal nejvyšší možný trest, tak nemělo cenu, aby se konal další soud. Proto jsme v případě jednoho pokusu a tří dokonaných vražd věc pro neúčelnost zastavili," uvedl tehdy jeden z vyšetřovatelů. Nejvyšším možným trestem bylo v případě Zelenky doživotí.

K vrahově odhalení přispěl jeden z jeho kolegů. Primář ARO Pavel Longin srovnal rozpis služeb s daty krvácení pacientů. Zelenku tehdy nemocnice vyhodila dohodou - a vše nahlásila na policii. Zelenka tehdy ještě stihl začít pracovat v nemocnici v Jihlavě. V prosinci už jej ale zatkla policie.

Trest doživotí si tento sériový vrah ještě odpykává. O podmínečné propuštění může požádat nejdříve v roce 2038.

