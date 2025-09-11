Předvolební bizár: Okamura jako Béda Trávníček se sekačkou. Inspiroval se v Argentině

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura se na svém předvolebním mítinku v Ostravě ukázal před svými příznivci "tak jak ho ještě nikdy neviděli," jak poznamenal sám moderátor akce.
Za doprovodu hudby vytvořené umělou inteligencí vyšel Okamura na pódium v outfitu připomínajícím Bédu Trávníčka z reklam na obchodní řetězec se zahradními potřebami Mountfield a se strunovou sekačkou v ruce.
S ní se pak symbolicky pustil do velkého banneru znázorňujícího státní výdaje. Za hlasitého povzbuzování moderátora z něj postupně odřezal položky jako státní dluh, nařízení EU, pomoc Ukrajině, neziskové organizace či byrokracii. "Tak tady padají hlavy," okomentoval to řečník.
Afuera!
Demonstrace radikálního zásahu do státních výdajů podobným způsobem však není mezi českými politiky žádnou novinkou. Zdroj inspirace míří k jednomu muži - argentinskému prezidentovi Javieru Mileiovi.
Ten se během prezidentské kampaně v roce 2023 proslavil po celém světě svými šílenými vystoupeními s motorovou pilou, kterou symbolicky seřezával státní výdaje za pokřiku "afuera!" (španělsky pryč).
Argentina tehdy patřila k zemím s nejvyšší inflací na světě a trpěla neefektivností státních institucí. Milei voličům svými bizarními vystoupeními sliboval "šokovou terapii".
Argentinský prezident pak dokonce daroval "pilu proti byrokracii" miliardáři Elonu Muskovi, který byl v té době šéfem orgánu na zefektivnění vlády a snížení výdajů v administrativě Donalda Trumpa.
Inspiroval se i Hřib a Vondráček
Mezi českými politiky se Mileiem jako první inspiroval předseda Svobodných Libor Vondráček, který začal s motorovou pilou pózovat na setkáních s příznivci a v příspěvcích na sociálních sítích.
Vláda opět podvedla své voliče. 🤦♂️ Rozšiřuje a zvyšuje televizní poplatky. Moje odpověď je jasná. 🔪 Televizní poplatky se musí zaříznout: https://t.co/7AhBdQkACS pic.twitter.com/gnvUBrynvb— Libor Vondráček (@vondraczech_cz) May 19, 2024
U jedné z fotografií, kde stojí s pilou před Českou televizí, se však dočkal řady satirických komentářů, které narážely na to, jakým stylem pilu drží. "Jestli chcete řídit stát, jako držíte pilu…," glosovala příspěvek moderátorka Darina Vymětalíková. Další komentující vtipně varovali předsedu Svobodných, aby si neublížil.
S motorovkou se vytasil i předseda Pirátů Zdeněk Hřib, který ve svém videu s heslem "máme odvahu do toho říznout" rozřezal cedule s nápisem buzerace, byrokracie a stagnace.
Je čas do toho říznout. pic.twitter.com/lnmVsoWvaP— Piráti (@PiratskaStrana) January 16, 2025
Bývalý člen Pirátů Marcel Kolaja tehdy pod příspěvkem poznamenal: "Ztenčující se počet politických stran v Česku, které nekopírují marketing krajní pravice, by mohl být zajímavý fenomén ke studiu pro politologa zabývajícího se politickým extremismem," rýpl si do bývalého spolustraníka.