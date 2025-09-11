Domácí

Předvolební bizár: Okamura jako Béda Trávníček se sekačkou. Inspiroval se v Argentině

Martin Sluka Martin Sluka
před 2 hodinami
Předseda SPD Tomio Okamura předvedl na ostravském mítinku neobvyklou show: v kostýmu připomínajícím Bédu Trávníčka symbolicky „posekal“ státní výdaje strunovou sekačkou. Podobný styl kampaně už dříve použili Zdeněk Hřib z Pirátů a Libor Vondráček ze Svobodných. Lehce bizarní vystoupení českých politiků vychází z akcí argentinského prezidenta Javiera Mileie, který se "motorovkou" proslavil.
Tomio Okamura v Ostravě vylezl na pódium s křovinořezem | Video: X/Posledniskaut

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura se na svém předvolebním mítinku v Ostravě ukázal před svými příznivci "tak jak ho ještě nikdy neviděli," jak poznamenal sám moderátor akce.

Za doprovodu hudby vytvořené umělou inteligencí vyšel Okamura na pódium v outfitu připomínajícím Bédu Trávníčka z reklam na obchodní řetězec se zahradními potřebami Mountfield a se strunovou sekačkou v ruce.

Související

Bouře pod Pavlovými okny. Stačilo! a SPD táhnou k Hradu kvůli "zmanipulovaným volbám"

Stačilo, Kateřina Konečná, Daniel Sterzik, volby, poslanecká sněmovna, mítink, předvolební kampaň, komunismus, příznivci, Česká Třebová

S ní se pak symbolicky pustil do velkého banneru znázorňujícího státní výdaje. Za hlasitého povzbuzování moderátora z něj postupně odřezal položky jako státní dluh, nařízení EU, pomoc Ukrajině, neziskové organizace či byrokracii. "Tak tady padají hlavy," okomentoval to řečník.

Afuera!

Demonstrace radikálního zásahu do státních výdajů podobným způsobem však není mezi českými politiky žádnou novinkou. Zdroj inspirace míří k jednomu muži - argentinskému prezidentovi Javieru Mileiovi.

Prezidentský kandidát koalice Liberty Advances Javier Milei mává motorovou pilou během volebního shromáždění v La Platě v Argentině v úterý 12. září 2023.
Prezidentský kandidát koalice Liberty Advances Javier Milei mává motorovou pilou během volebního shromáždění v La Platě v Argentině v úterý 12. září 2023. | Foto: Profimedia.cz

Ten se během prezidentské kampaně v roce 2023 proslavil po celém světě svými šílenými vystoupeními s motorovou pilou, kterou symbolicky seřezával státní výdaje za pokřiku "afuera!" (španělsky pryč).

Související

Kampaň Pirátů se bude studovat. ANO s ničím novým nepotřebuje přijít, říká expertka

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib, místopředsedkyně Olga Richterová, ekonomický expert strany Libor Dušek a poslanec Ivan Bartoš.

Argentina tehdy patřila k zemím s nejvyšší inflací na světě a trpěla neefektivností státních institucí. Milei voličům svými bizarními vystoupeními sliboval "šokovou terapii".

Argentinský prezident pak dokonce daroval "pilu proti byrokracii" miliardáři Elonu Muskovi, který byl v té době šéfem orgánu na zefektivnění vlády a snížení výdajů v administrativě Donalda Trumpa.

Inspiroval se i Hřib a Vondráček

Mezi českými politiky se Mileiem jako první inspiroval předseda Svobodných Libor Vondráček, který začal s motorovou pilou pózovat na setkáních s příznivci a v příspěvcích na sociálních sítích.

U jedné z fotografií, kde stojí s pilou před Českou televizí, se však dočkal řady satirických komentářů, které narážely na to, jakým stylem pilu drží. "Jestli chcete řídit stát, jako držíte pilu…," glosovala příspěvek moderátorka Darina Vymětalíková. Další komentující vtipně varovali předsedu Svobodných, aby si neublížil.

S motorovkou se vytasil i předseda Pirátů Zdeněk Hřib, který ve svém videu s heslem "máme odvahu do toho říznout" rozřezal cedule s nápisem buzerace, byrokracie a stagnace.

Bývalý člen Pirátů Marcel Kolaja tehdy pod příspěvkem poznamenal: "Ztenčující se počet politických stran v Česku, které nekopírují marketing krajní pravice, by mohl být zajímavý fenomén ke studiu pro politologa zabývajícího se politickým extremismem," rýpl si do bývalého spolustraníka.

 
Mohlo by vás zajímat

Obrana podepsala smlouvu na nákup 44 tanků Leopard 2A8 za 34,25 milard korun

Obrana podepsala smlouvu na nákup 44 tanků Leopard 2A8 za 34,25 milard korun

"Podívejte se, co podepsal Metnar," zuřila Černochová. Ostře zajela i do Babiše

"Podívejte se, co podepsal Metnar," zuřila Černochová. Ostře zajela i do Babiše
3:59

Zaorálek naskočil na ruskou propagandu. Oháněl se výzkumem, který nepochopil

Zaorálek naskočil na ruskou propagandu. Oháněl se výzkumem, který nepochopil

Co nevíte o expolicistovi, co řídil formuli na D4. Obří vila na poli i zajímavé vazby

Co nevíte o expolicistovi, co řídil formuli na D4. Obří vila na poli i zajímavé vazby
domácí Aktuálně.cz Obsah Tomio Okamura Zdeněk Hřib motorová pila křovinořez volební kampaň Argentina Elon Musk bizarnosti kampaň politika mítink

Právě se děje

před 4 minutami
Ztratit všechno, jen abych zůstal sám sebou. Petr Uhlík v roli intersexuální atletky

Ztratit všechno, jen abych zůstal sám sebou. Petr Uhlík v roli intersexuální atletky

Režisér Dan Wlodarczyk natáčí pro Oneplay šestidílnou sérii Rekordwoman o meziválečné atletické hvězdě Zdeně Koubkové, která lámala světové rekordy.
před 8 minutami
Obrana podepsala smlouvu na nákup 44 tanků Leopard 2A8 za 34,25 milard korun

Obrana podepsala smlouvu na nákup 44 tanků Leopard 2A8 za 34,25 milard korun

Ministerstvo obrany ve čtvrtek podepsalo smlouvu na nákup německých tanků Leopard 2A8. V první fázi nakoupí 44 velitelských a bojových tanků.
Aktualizováno před 10 minutami
"Už osmnáctý balík sankcí proti Rusku?" Fico otálí se souhlasem, klade si podmínky

ŽIVĚ
"Už osmnáctý balík sankcí proti Rusku?" Fico otálí se souhlasem, klade si podmínky

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 41 minutami
Adéla se chtěla najíst sama. Tak vymyslela pomůcku, která pomáhá lidem s handicapem

Adéla se chtěla najíst sama. Tak vymyslela pomůcku, která pomáhá lidem s handicapem

Devatenáctiletá Adéla z Jedličkova ústavu navrhla s přáteli pomůcku, která postiženým vrací samostatnost při jídle. Vidlík ocenili i v soutěži.
před 52 minutami
"Kam se hrabe i první liga." Kubík překvapil sumou, na niž si studenti přijdou v USA

"Kam se hrabe i první liga." Kubík překvapil sumou, na niž si studenti přijdou v USA

Luboš Kubík mladší zajišťuje českým a slovenským hráčům a hráčkám angažmá na amerických univerzitách.
před 57 minutami
Do boje s ruskými špionážními drony se zapojilo i Německo. Reaguje tvrdými kroky

Do boje s ruskými špionážními drony se zapojilo i Německo. Reaguje tvrdými kroky

Německé bezpečnostní složky v uplynulých dnech zadržely nákladní loď plnou ruských námořníků podezřelou z vypuštění ruského špionážního dronu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Nečekám se sklenkou whisky na zlomový nápad. Scénář je práce, říká režisér Genovese

Nečekám se sklenkou whisky na zlomový nápad. Scénář je práce, říká režisér Genovese

V rozhovoru líčí, jak vznikala jeho nová romantická komedie Bláznivě i proč jako scenárista nesedí se sklenkou whisky a nečeká na zlomový nápad.
Další zprávy