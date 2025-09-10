Domácí

Bouře pod Pavlovými okny. Stačilo! a SPD táhnou k Hradu kvůli "zmanipulovaným volbám"

Vratislav Dostál Vratislav Dostál
před 1 hodinou
Zástupci hnutí Stačilo! a SPD se chystají týden před volbami demonstrovat za to, aby prezident Petr Pavel respektoval výsledek voleb. „Od řečníků uslyšíme projevy tematizující potenciální ukradení voleb, příklady Rumunska, možná Spojených států,“ míní odborník na politický extremismus Aleš Michal.
Šéfka KSČM a hnutí Stačilo! Kateřina Konečná.
Šéfka KSČM a hnutí Stačilo! Kateřina Konečná. | Foto: Vratislav Dostál

V sobotu 27. září - týden před volbami - se uskuteční demonstrace, jejíž titul zní "Pane prezidente, respektujte volby!" Akci, která začne na Malostranském náměstí a skončí na Hradčanském náměstí, organizuje spolek Svatopluk a vystoupí na ní zástupci Stačilo! a SPD Kateřina Konečná, Daniel Sterzik, Ivan David nebo Jindřich Rajchl.

Související

Průzkum průzkumů: "Outsider" voleb uloupil další kousek, země míří k volebnímu patu

Poll of Polls 2025-25-8 - Ikona, poutak

Moderovat ji budou Jana Turoňová a Michal Semín, na akci vystoupí i Petr Drulák, předseda spolku Svatopluk. Ten redakci Aktuálně.cz řekl, že demonstraci svolávají v reakci na výroky prezidenta Petra Pavla, který se před časem nechal slyšet, že by měl problém do vlády jmenovat politiky, kteří nějakým způsobem zpochybňují naše ukotvení v Evropské unii a v NATO.

Drulák je přesvědčený, že by se v takový moment prezident dostal mimo své ústavní pravomoci. Akce se ovšem koná týden před volbami, tudíž bude pracovat se scénářem, který je hypotetický. Lidé se budou vymezovat proti něčemu, co neexistuje. Fakticky tak jde o nátlak na prezidenta, který ale nikdy ani náznakem neřekl, že by výsledek voleb nerespektoval.

Základní otázka tedy zní takto: jde pouze o způsob, jak těsně před volbami mobilizovat převážně protestní voliče, anebo si lídři Stačilo! a SPD připravují půdu k tomu, aby po volbách za jistých okolností zpochybnili výsledek hlasování?

"Plánovanou demonstraci spolku Svatopluk, na které vystoupí i přední politici SPD a Stačilo!, vnímám jako snahu oživit těsně před volbami téma volební manipulace," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz politolog a expert na politický extremismus Aleš Michal. "Je nade vší pochybnost, že od řečníků uslyšíme projevy tematizující potenciální ukradení voleb, příklady Rumunska, možná Spojených států."

Související

"Tuto zemi si vezmeme zpět." Stačilo! si hodně věří, penzistka zaútočila na mladé

Stačilo, Kateřina Konečná, Daniel Sterzik, volby, poslanecká sněmovna, mítink, předvolební kampaň, komunismus, příznivci, Česká Třebová

Podle Michalova mínění jde jednoznačně o mobilizaci antisystémových voličů. "Zároveň tuto akci vnímám jako vyvrcholení turbulentních čtyř let, které zásadně proměnily českou protestní scénu. Jestliže do roku 2021 dominovaly aktivity občanské společnosti reprezentované spolky typu Děkujeme, odejděte! nebo Milionu chvilek pro demokracii a jestliže se do té doby bez větší pravidelnosti angažovaly i odbory, pandemie všechno změnila," vysvětluje politolog.

Foto: Vratislav Dostál

Co tím přesně myslí? Nejdiskutovanější protestní mobilizací se totiž podle jeho pozorování v terénu postupem času staly demonstrace proti vládě zaobírající se různými tématy. "Nejprve odporem proti opatřením v čase covidu, vakcinací a pak válkou na Ukrajině. Spolek Svatopluk na úrovni poradního sboru v těchto aktivitách čerpá inspiraci, proto před volbami nemůže vynechat příležitost se zapojit," uvažuje Michal.

Spatřuje v tom ale ještě něco jiného. Politici hnutí Stačilo! a SPD podle něj totiž musejí dát voličům, kteří zvažují jejich volbu a zároveň volbu hnutí ANO Andreje Babiše, najevo, že jsou ochotní za svou myšlenku vyjít do ulic. "K ničemu takovému Andrej Babiš sám svolný nyní není a pravděpodobně nebude," zdůrazňuje Michal.

A má za to, že v tom je jistý paradox. "Pokud se chtějí zabývat pověřením sestavení vlády vítěze voleb, bojují tím ani ne tak za sebe, ale právě za Andreje Babiše. Určitě je zde také možné vnímat jistou nervozitu především u hnutí Stačilo! z volebního výsledku. Nad Kateřinou Konečnou bdí duch Sahry Wagenknechtové (někdejší členka německé Levice, která později založila vlastní hnutí - pozn. red.), která se v Německu jen těsně nedostala do parlamentu," uvažuje odborník.

Související

Maláčová se spojila s magory, hrozí nám vylučování ze strany, tvrdí její kritici

Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová a místopředseda Lubomír Zaorálek vysvětlují, proč změnili původní stanovisko, kdy odmítli jít do voleb s hnutím Stačilo.

Pokud by totiž hnutí Stačilo! mělo skončit třeba na 4,9 procenta - a už si to v krajských volbách vyzkoušelo v Libereckém kraji - skoro jistě bude chtít zabojovat. A z toho, aby taková aktivita prokypřila půdu pro následné zpochybnění voleb, mám obavu," přiznává Michal.

Zároveň chce věřit, že se hnutí ANO na takové vlně nebude chtít po volbách svézt. "Ostatně máme zde precedent ze sněmovních voleb z roku 2021, kdy Andrej Babiš uznal porážku a poklidně předal moc," připomíná expert.

A pokud jde o prezidenta Petra Pavla, Michal je přesvědčený, že nemá důvod na podobné aktivity politiků jakkoli reagovat. "Antisystémové strany mu dávají najevo, že si to tak říkajíc zkrátka pohlídají, v tomto uvažování ale vycházejí z manipulativních narativů o rumunských volbách," uzavírá Michal.

 
Mohlo by vás zajímat

Neměňte projekt náplavek, žádá Prahu 250 architektů i politická opozice

Neměňte projekt náplavek, žádá Prahu 250 architektů i politická opozice

Doosan Škoda Power dodá do Temelína nové generátory za několik miliard korun

Doosan Škoda Power dodá do Temelína nové generátory za několik miliard korun

Nepřiznanou koalicí jsou podle soudu v Brně zřejmě i Piráti se Zelenými

Nepřiznanou koalicí jsou podle soudu v Brně zřejmě i Piráti se Zelenými

Nedostal dědictví, závěť se po 16 letech našla. Teď má muž šanci na odškodnění

Nedostal dědictví, závěť se po 16 letech našla. Teď má muž šanci na odškodnění
domácí Aktuálně.cz Obsah Volby do sněmovny 2025 prezident Petr Pavel Miloš Babiš politika

Právě se děje

Aktualizováno před 2 minutami
Neměňte projekt náplavek, žádá Prahu 250 architektů i politická opozice

Neměňte projekt náplavek, žádá Prahu 250 architektů i politická opozice

Spor týká rekonstrukce toalet, které by podle původního projektu vyšly na 36 milionů korun a firma je chce vybudovat levněji.
před 6 minutami
Jasná a chladná reakce Polska. Tohle Kreml asi nečekal, popisuje analytik
10:25

Jasná a chladná reakce Polska. Tohle Kreml asi nečekal, popisuje analytik

Jan Lupoměský: Polské elity napříč politickým spektrem chválí reakci země na noční incident, kdy ruské drony narušily polský vzdušný prostor.
před 8 minutami
Třinec na úvod předvedl demolici Olomouce

Třinec na úvod předvedl demolici Olomouce

Třinečtí hokejisté vstoupili do nového ročníku extraligy domácí výhrou 8:2 nad Olomoucí.
Aktualizováno před 12 minutami
Polský vicepremiér označil průnik ruských dronů na území země za cílený krok

ŽIVĚ
Polský vicepremiér označil průnik ruských dronů na území země za cílený krok

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Nálet izraelské armády na Jemen: hořící Saná, devět mrtvých, přes sto raněných

Nálet izraelské armády na Jemen: hořící Saná, devět mrtvých, přes sto raněných

Na záběrech pořízených svědky po leteckém útoku jsou zachyceny hořící budovy.
před 1 hodinou
Rada z Ukrajiny do Polska - co dělat, když slyším dron Šahíd?

Rada z Ukrajiny do Polska - co dělat, když slyším dron Šahíd?

Ukrajinka Oksana nabízí Polákům na síti X devět rad, jak minimalizovat riziko, že při dronovém útoku přijdete o zdraví nebo i o život.
před 1 hodinou
Itálie má maskovaného hrdinu. Videa tajemného malíře sledují lidé po celém světě

Itálie má maskovaného hrdinu. Videa tajemného malíře sledují lidé po celém světě

Maskovaný malíř Ghost Pitùr v italské Brescii v noci přetírá graffiti a z lásky vrací městu jeho krásu.
Další zprávy