Bouře pod Pavlovými okny. Stačilo! a SPD táhnou k Hradu kvůli "zmanipulovaným volbám"

V sobotu 27. září - týden před volbami - se uskuteční demonstrace, jejíž titul zní "Pane prezidente, respektujte volby!" Akci, která začne na Malostranském náměstí a skončí na Hradčanském náměstí, organizuje spolek Svatopluk a vystoupí na ní zástupci Stačilo! a SPD Kateřina Konečná, Daniel Sterzik, Ivan David nebo Jindřich Rajchl.
Moderovat ji budou Jana Turoňová a Michal Semín, na akci vystoupí i Petr Drulák, předseda spolku Svatopluk. Ten redakci Aktuálně.cz řekl, že demonstraci svolávají v reakci na výroky prezidenta Petra Pavla, který se před časem nechal slyšet, že by měl problém do vlády jmenovat politiky, kteří nějakým způsobem zpochybňují naše ukotvení v Evropské unii a v NATO.
Drulák je přesvědčený, že by se v takový moment prezident dostal mimo své ústavní pravomoci. Akce se ovšem koná týden před volbami, tudíž bude pracovat se scénářem, který je hypotetický. Lidé se budou vymezovat proti něčemu, co neexistuje. Fakticky tak jde o nátlak na prezidenta, který ale nikdy ani náznakem neřekl, že by výsledek voleb nerespektoval.
Základní otázka tedy zní takto: jde pouze o způsob, jak těsně před volbami mobilizovat převážně protestní voliče, anebo si lídři Stačilo! a SPD připravují půdu k tomu, aby po volbách za jistých okolností zpochybnili výsledek hlasování?
"Plánovanou demonstraci spolku Svatopluk, na které vystoupí i přední politici SPD a Stačilo!, vnímám jako snahu oživit těsně před volbami téma volební manipulace," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz politolog a expert na politický extremismus Aleš Michal. "Je nade vší pochybnost, že od řečníků uslyšíme projevy tematizující potenciální ukradení voleb, příklady Rumunska, možná Spojených států."
Podle Michalova mínění jde jednoznačně o mobilizaci antisystémových voličů. "Zároveň tuto akci vnímám jako vyvrcholení turbulentních čtyř let, které zásadně proměnily českou protestní scénu. Jestliže do roku 2021 dominovaly aktivity občanské společnosti reprezentované spolky typu Děkujeme, odejděte! nebo Milionu chvilek pro demokracii a jestliže se do té doby bez větší pravidelnosti angažovaly i odbory, pandemie všechno změnila," vysvětluje politolog.
Co tím přesně myslí? Nejdiskutovanější protestní mobilizací se totiž podle jeho pozorování v terénu postupem času staly demonstrace proti vládě zaobírající se různými tématy. "Nejprve odporem proti opatřením v čase covidu, vakcinací a pak válkou na Ukrajině. Spolek Svatopluk na úrovni poradního sboru v těchto aktivitách čerpá inspiraci, proto před volbami nemůže vynechat příležitost se zapojit," uvažuje Michal.
Spatřuje v tom ale ještě něco jiného. Politici hnutí Stačilo! a SPD podle něj totiž musejí dát voličům, kteří zvažují jejich volbu a zároveň volbu hnutí ANO Andreje Babiše, najevo, že jsou ochotní za svou myšlenku vyjít do ulic. "K ničemu takovému Andrej Babiš sám svolný nyní není a pravděpodobně nebude," zdůrazňuje Michal.
A má za to, že v tom je jistý paradox. "Pokud se chtějí zabývat pověřením sestavení vlády vítěze voleb, bojují tím ani ne tak za sebe, ale právě za Andreje Babiše. Určitě je zde také možné vnímat jistou nervozitu především u hnutí Stačilo! z volebního výsledku. Nad Kateřinou Konečnou bdí duch Sahry Wagenknechtové (někdejší členka německé Levice, která později založila vlastní hnutí - pozn. red.), která se v Německu jen těsně nedostala do parlamentu," uvažuje odborník.
Pokud by totiž hnutí Stačilo! mělo skončit třeba na 4,9 procenta - a už si to v krajských volbách vyzkoušelo v Libereckém kraji - skoro jistě bude chtít zabojovat. A z toho, aby taková aktivita prokypřila půdu pro následné zpochybnění voleb, mám obavu," přiznává Michal.
Zároveň chce věřit, že se hnutí ANO na takové vlně nebude chtít po volbách svézt. "Ostatně máme zde precedent ze sněmovních voleb z roku 2021, kdy Andrej Babiš uznal porážku a poklidně předal moc," připomíná expert.
A pokud jde o prezidenta Petra Pavla, Michal je přesvědčený, že nemá důvod na podobné aktivity politiků jakkoli reagovat. "Antisystémové strany mu dávají najevo, že si to tak říkajíc zkrátka pohlídají, v tomto uvažování ale vycházejí z manipulativních narativů o rumunských volbách," uzavírá Michal.