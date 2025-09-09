Kampaň Pirátů se bude studovat. ANO s ničím novým nepotřebuje přijít, říká expertka

Mluvíme spolu měsíc před volbami. Jak vnímáte základní dynamiku, pokud jde o kampaň jednotlivých stran? Je vůbec ještě o co hrát, anebo kampaně s tím, jaké mají jednotlivé formace dlouhodobě podporu, příliš nepohnou?
Strany nesmí polevit, naopak. Je sice pravda, že přesuny mezi jednotlivými voličskými tábory - myslím tím vláda vs. opozice - jsou nepravděpodobné, to víme již delší dobu z řady sociologických výzkumů, avšak to neznamená, že už není o co hrát.
Nyní mají jednotlivé subjekty poslední šanci přesvědčit nerozhodnuté voliče, tedy nejen ty, kteří se rozhodují, komu dají svůj hlas, ale především ty, kteří zatím stále ještě váhají, zda k volbám vůbec letos půjdou.
Může vnést novou dynamiku do atmosféry ve společnosti pondělní incident, během kterého byl na mítinku ANO napaden lídr hnutí Andrej Babiš?
Tento incident je dalším z řady důkazů, jak je česká společnost polarizovaná. Doufám, že není nutné zdůrazňovat, že násilí do demokratické politiky nepatří, i když je vysoce polarizovaná a emocionální.
Osobně si myslím, že napadení Andreje Babiše bude tématem, ale ne rozhodujícím. V současné stranicko-politické atmosféře to není nic, co by mohlo voliče zviklat k volbě té či oné strany.
Bude s tímto novým prvkem podle vás hnutí ANO nějak v kampani pracovat?
Určitě ano. Otázkou je "jak". Co bude chtít na tomto incidentu demonstrovat, jak pomocí něj oslovit občany.
Co říkáte na to, že si zástupci vládní koalice vzali uprostřed léta většinově dovolenou a řada z nich na několik týdnů de facto zmizela z veřejného prostoru? Skoro to působilo, jako by to už vzdali…
To je klasická otázka bubliny, která volby sleduje - máme pocit, že se najednou vše zastavilo a nic se neděje. Je to také problém až od voleb 2013, jelikož řádný termín býval na jaře.
Dělat kampaň přes léto je částečně plýtvání peněz a energie, což je lepší šetřit do finální fáze volebního klání. Pro mainstreamové voliče kampaň začíná teď. A pokud si někdo vzal v létě dovolenou a dokázal ji "využít" v kampani, tak proč ne. Prosím, nezapomínejme, že i politici jsou jen lidi.
Koalice Spolu přesto působí sebevědomě. Mě ale zajímá ještě něco jiného - kroužkování. Protože pokud například zklamaní voliči ODS k volbám nedorazí, ti lidovečtí dorazí skoro jistě a budou kroužkovat. Co čekáte v tomto ohledu?
Toho se, předpokládám, bojí koalice od vykroužkování Pirátů voliči Starostů ve volbách 2021. Ale s tím se musí u koalic počítat - řešením je, pochopitelně, aby koalice vystupovala natolik jednotně, až ji volič začne vnímat jako celek, ne jako jednotlivé strany kandidující pod jednou značkou. Toho však v podstatě nedocílíte u dlouhodobých, loajálních voličů.
Marcela Konrádová
- Odborná asistentka na katedře Marketingové komunikace a PR se specializací na politický marketing a politickou komunikaci.
- Ve své odborné práci se zaměřuje na politický leadership ve vztahu k demokracii a politickému managementu i marketingu, personalizaci politiky a souvisejícími fenomény a volební kampaně.
- Jako analytička se podílela na mezinárodních projektech v Německu, Srbsku, Bulharsku a dalších zemích.
- Byla členkou týmu při přípravě volebních kampaní hnutí ANO či Sloboda a Solidarita.
- Působila rovněž jako tisková mluvčí.
Pokud bychom to vztáhli na konkrétní případ koalice Spolu, je třeba si uvědomit, že možnost vykroužkování lidovců "hrozí" v podstatě jen na Moravě. Na to ale mají analytici data a předpokládám, že s tím management Spolu počítá. Ostatně stačí se letmo podívat na kandidátku Spolu v Jihomoravském kraji, kde se na předních příčkách v podstatě střídají zástupci ODS a KDU-ČSL.
Hnutí STAN přišlo s kampaní, která měla nabourat dominantní konflikt mezi Fialou a Babišem. A chvíli se situace jevila tak, že jejich "dobrá kampaň" funguje. Poslední týdny jejich podpora ale klesá… Čemu to připisujete?
Starostové již delší dobu přicházejí v kampani s dobrými nápady, které je často v jednotlivých průzkumech nabudí, ale dlouhodobý trend je pro ně spíše stagnující. A to je problém.
Osobně opravdu oceňuji, že vsadili na pozitivní kampaň. Čím blíže je ale k volbám, tím více jde o mobilizaci nerozhodnutých voličů, a zde konfliktní linie vláda vs. opozice - nebo to klidně nazývejme Fiala vs. Babiš, Spolu vs. ANO, demokratické strany vs. Populisté… - prostě funguje.
U Pirátů je to přesně obráceně. Pomalu, ale jistě jdou nahoru, možná až k deseti procentům. Nakonec se zdá, že z Fialovy vlády odešli ještě pořád včas…
Podle mě mají Piráti nejlepší kampaň a z komunikačního hlediska určitě nejzajímavější k analýze. Je to etablovaná demokratická strana, která ale svým odchodem z vlády získala částečně zpět protestní apel. Vede ji nový lídr, ale bývalý předseda Bartoš z politiky ani strany neodešel, je nadále její tváří a drží tak zároveň i jistou kontinuitu.
Zdeněk Hřib zároveň není považován za jeho následovníka, nemá za sebou zkušenosti z vrcholné politiky (pokud to tak lze říci u bývalého pražského primátora) a opravdu Piráty vrátil "ke kořenům". Mají jasná témata a skvěle je cílí na svou voličskou skupinu. Podařilo se jim obsadit pozici "nichera" na politickém trhu.
Nejaktivnější jsou v kampani vedle Pirátů zástupci ANO. Andrej Babiš zvládne za den třeba i sedm akcí… Může podpora Babiše ještě akcelerovat?
ANO má určitě opět skvělou kontaktní kampaň. Sociologové se shodují, že ANO je typ volebního subjektu, u kterého není jednoduché odhadnout volební potenciál, protože někteří voliči nemusejí svou náklonnost k hnutí veřejně deklarovat. Sama jsem tedy zvědavá, s jakým výsledkem ANO nakonec v říjnu skončí.
Na druhou stranu mám dojem, že Babiš a spol. v kampani nepřišli s ničím novým. Pouze recyklují, co si už dříve vyzkoušeli - jako kdyby nechtěli riskovat, hrají na jistotu…
ANO má výhodu vyzyvatele, je opoziční subjekt, který dlouhou dobu těží z vládních přešlapů a nepopularity vládních představitelů. Zároveň je to subjekt, který vede permanentní personalizovanou kampaň. V podstatě s ničím novým nepotřebuje přijít. To ale neznamená, že v horké fázi ještě s něčím nepřijde.
ANO na sebe v tomto také ušilo "bič". Každou kampaň měli opravdu viditelnou, přicházeli s něčím novým a měli ji velice komentovanou novináři a oponenty. Letošní sice skutečně nenabízí nic nového, ovšem velmi dobře pracuje s tím, co už umí, viz třeba dinoparky na jejich akcích v krajských městech, lékařské vyšetření apod.
V zásadě jsou jejich výjezdy dobře zorganizované, viz právě až sedm měst a obcí objetých Babišem v jeden den. A to stačí.
Podobně je na tom SPD se svými jarmarky, ani tady to není - pokud jde o kampaň - nic nového…
SPD se drží tematického vlastnictví a jde jí to skvěle. Její strategie je rozhodně nedovolit jiným subjektům, jako například hnutí Stačilo!, aby jí témata jako migrace převzalo. A k tomu právě slouží "známá" kampaň.
A jak si podle vás v kampani vede právě hnutí Stačilo!, ke kterému se přidala i SOCDEM? Zdá se, jako by nejen Konečná z KSČM, ale i Maláčová ze SOCDEM vsadily výhradně na protestní a antisystémové hlasy… Zároveň se ale zdá, že podpora Stačilo! nyní spíše mírně klesá.
Stačilo! investuje řadu sil a prostředků do komunikace samotného složení ne-koalice, což třeba u JO! není předmětem zájmu. Vy sám jste se v předchozí otázce zeptal na SPD, ne na JO!
Apel Stačilo! je z podstaty věci protestní a antisystémový, bohužel však v tomto směru nejsou jediní na politickém trhu a o voliče se přetahují s řadou dalších.
Dalším problémem, který vychází právě ze slepence ne-koaličních stran, je otázka lídra. Formálně je jím Daniel Sterzik, oficiální lídryní Kateřina Konečná, značně viditelná Jana Maláčová - spíše v negativním slova smyslu. A tak dále…