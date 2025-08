Odloženo. Boty se vojákům rozpadají, armáda si na stomilionové penále nesáhne

Ministerstvo obrany zřejmě od firmy Xena Praha nezíská penále téměř 700 milionů korun za dodávku nekvalitní obuvi pro armádu. Policie odložila trestní oznámení, které ministerstvo podalo. Resort proti tomuto rozhodnutí ještě podal stížnost.

Informoval o tom server iROZHLAS. Boty ministerstvo objednalo v roce 2015, vojáci si ale stěžovali, že se rychle rozpadají.

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) podle mluvčího Jaroslava Ibeheje nezjistila nic, kvůli čemu by mohla zahájit trestní řízení. Případ proto po letech odložila.

"Proti usnesení byly podány stížnosti, o kterých ze strany dozorujícího státního zastupitelství dosud nebylo rozhodnuto. Věc tedy ještě nebyla ukončena," řekl mluvčí serveru.

Pokud by stížnost byla zamítnuta, stát by už neměl žádnou možnost, jak stamiliony korun vymáhat. Server ale upozorňuje, že by to bylo složité i v případě, kdy by stížnost zamítnuta nebyla. Firma Xena Praha totiž v roce 2019 fúzovala s italskou společností Milano Lavora, která pak v průběhu policejního vyšetřování zanikla.

"Skutečnost, že závazek přešel na italský subjekt, by v zásadě při vymáhání pohledávky nebyl překážkou. Překážkou je skutečnost, že předmětný italský subjekt zanikl bez právního nástupce," sdělil serveru mluvčí ministerstva obrany Marek Vala.

Italskou firmu formálně vlastnil invalidní důchodce z Kutné Hory, který čelil exekucím na šest milionů korun a jehož majetek insolvenční správkyně odhadla na 50 tisíc korun. Původní majitel společnosti Xena Praha Vlastislav Římský, který je momentálně ve vězení za stamilionový daňový únik, tvrdil, že prodej firmy byl pouze obchodní taktikou a s vymáháním pokuty nesouvisel.

Ministerstvo obrany s jeho firmou v roce 2015 uzavřelo smlouvu na nákup sportovní obuvi pro vojáky za 45,1 milionu korun. Kvůli stížnostem na kvalitu ale stát nakonec odebral jen asi 10 tisíc párů za deset milionů korun. Ministerstvo zjistilo, že boty neodpovídají zadávací dokumentaci. Neměly například trojitou podešev. Římský pochybení odmítal, podle něj se jednalo o malichernou vadu.