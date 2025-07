O co jde v kauze údajného "šmírování" politiků? Přinášíme přehled otázek a odpovědí

Sotva se náčelník generálního štábu Karel Řehka vrátil z prázdnin, svolal novináře, aby kategoricky odmítl veškerá nařčení ze "šmírování" politiků. Ta už několik týdnů na sociálních sítích sdílí poslanec a bývalý vojenský hasič Pavel Růžička, od nějž tato tvrzení přejal i Andrej Babiš. Deník Aktuálně.cz shrnuje kauzu, v níž jde proti Řehkovi i ministryně Jana Černochová, v otázkách a odpovědích.

Kauza uniklých armádních dokumentů opět zhoršila už tak napjaté vztahy mezi Janou Černochovou a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou. On obvinil resort, ona to kategoricky odmítá. | Foto: Ondřej Stratilík

Proč se vůbec téma začalo řešit?

Celou věc inicioval poslanec Pavel Růžička (ANO), místopředseda sněmovního výboru pro obranu. Ten už několik týdnů na síti X zveřejňuje části oficiálních armádních dokumentů z projektů Karel a Volby 2025, které unikly na veřejnost, a jejich prostřednictvím útočí na vedení české armády reprezentované Karlem Řehkou.

Růžičkovy statusy a slovní útoky mají velký počet sdílení, přebírají je i další spříznění politici včetně Andreje Babiše či některé blogy a weby včetně těch proruských.

Co je to projekt Karel?

Jak informoval Radek Haratek, šéf armádního Velitelství informačních a kybernetických sil, šlo o monitoring mediálního prostředí, který probíhal v dubnu 2024. "Cílem bylo podpořit komunikaci armády a identifikovat vyjádření jejího velení, která vyvolávala negativní emoce v informačním prostoru. Výsledkem byly návrhy na zlepšení komunikace," tvrdí Haratek.

"V průběhu plnění úkolu někteří vojáci vyjádřili obavy z oprávněnosti sběru dat ze sociálních sítí. Bylo jim řečeno, že se mají soustředit na samotná vyjádření, ne na jejich autory - analyzovat slovní spojení, nikoliv konkrétní uživatele sociálních sítí," pokračuje Haratek s tím, že činnost, kterou jeho specialistky a specialisté dělají, je prý vždy v souladu s platnými předpisy a českými zákony.

A byť se akce jmenovala Karel, náčelník generálního ji prý nenařídil. "Výstupy dostal můj poradce pro komunikaci (Ivan Hamšík, pozn. red.)," doplňuje Řehka.

Co je to projekt Volby 2025?

Podle Haratka šlo o interní výcvik jeho sil probíhající během letošního února a března. Vojáci si měli nacvičit, jak sbírat a analyzovat data z otevřených zdrojů. A protože prý k volebním soubojům je dat a informací dostupných nejvíc, bylo zvoleno právě toto téma. Vojáci čerpali z médií, průzkumů veřejného mínění a nabídky Českého statistického úřadu.

Co tvrdí Pavel Růžička?

Poslanec Pavel Růžička ovšem šíří jinou verzi. Podle něj šlo o cílené získávání dat na politickou opozici a mluví rovnou o šmírování. "Opravdu došlo ke skandálnímu zneužití armády. Pohádce o cvičení nemůže věřit nikdo," napsal třeba Růžička na sociální sítě.

Jak na Růžičkova nařčení reaguje armáda?

Podle Karla Řehky si vojáci "nezaslouží to, co koluje ve veřejném prostoru" - tedy "zavádějící informace o tom, že velení armády úkoluje informační a kybernetické síly, aby sledovaly armádní odpůrce, případně nějak sledovaly opozici, vytvářely na ni složky."

Proto v pondělí 28. července veřejně vystoupil na tiskové konferenci. "Kategoricky chci popřít, že by armáda sledovala opozici či občany republiky, tohle prostě neprobíhá. Jediné, kdy byly informační a kybernetické síly zapojeny do monitorování hybridního působení a možného ovlivňování voleb, bylo u předchozích parlamentních voleb (tedy v době vlády Andreje Babiše, pozn. red.), kdy na základě usnesení Bezpečnostní rady státu vznikla skupina proti čelení hybridnímu působení," prohlásil.

Jak se interní dokumenty mohly dostat na veřejnost?

To je jedna ze zásadních neznámých celé současné kauzy. Karel Řehka ukazuje na nejvyšší civilní vedení ministerstva obrany, tedy spolupracovníky Jany Černochové, s níž měl v minulosti spory. Prý jej k tomu vedou neformální interní šetření.

"V určitých situacích, kdy jsem měl jisté interní konflikty, konkrétní jedinci začali disponovat velmi detailními interními informacemi, ke kterým má přístup omezené množství lidí," opřel se Řehka do ministerstva. Důkaz prý ale nemá. "Je to něco, co považuju za pravděpodobné," řekl.

Co na Řehkova slova ministerstvo obrany?

"Zásadně odmítáme, že by vedení ministerstva postoupilo zmíněné materiály poslanci Růžičkovi či komukoli jinému. Na civilní části ministerstva se s nimi seznámili pouze náměstci ministryně obrany a ti už v dané věci podali podnět orgánům činným v trestním řízení, aby došlo k prošetření úniku těchto interních dokumentů mimo resort. Podnět je logickým krokem i v návaznosti na to, že ve veřejném prostoru zaznívají snahy označit za původce úniku právě náměstky ministryně (Františka Šulce a Daniela Blažkovce, pozn. red.), a to i přesto, že s materiály přišly do styku mnohem dříve pravděpodobně i desítky osob v armádě," reaguje David Šíma, mluvčí ministerstva obrany.

Jak se tedy k dokumentům dostal Pavel Růžička?

Sám poslanec tuto informaci nechce prozradit, věc proto začala prověřovat Vojenská policie.

Jaký je vztah mezi poslancem Pavlem Růžičkou a Karlem Řehkou?

Velmi chladný, mírně řečeno. Růžička proti Řehkovi dlouhodobě vystupuje, často na něj útočí i na sociálních sítích. Jejich vzájemné přestřelky jsou už běžnou součástí každého zasedání sněmovního výboru pro obranu, kterého se oba muži účastní.

Jaký je vztah mezi Pavlem Růžičkou a vedením ministerstva obrany?

Tento vztah prošel v aktuálním volebním obdobím velkou proměnou. Byť je dnes Pavel Růžička na jednáních branného výboru zřetelným podporovatelem kroků ministryně Jany Černochové a s jejími lidmi z civilní části resortu nejde do sporů, původně tomu bylo jinak. Velmi často napadal a útočil na jejího prvního náměstka Františka Šulce a další resortní úředníky. Šulc nakonec na Růžičku podal žalobu, celá věc skončila omluvou.

Jak spolu nyní vychází Karel Řehka a ministryně Jana Černochová?

Byť jejich spor gradoval na přelomu let 2024 a 2025, pak se alespoň na veřejnosti snažili tvářit, že situace se zlepšuje. Nyní se ale zdá, že komunikace mezi nimi opět nefunguje. Vzájemné obviňování z toho, komu dokumenty unikly, je nejvýmluvnějším důkazem.