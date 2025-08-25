Domácí

Obětí loňských záplav je sedm, v Polsku se našlo tělo muže z Jesenicka

ČTK ČTK
před 41 minutami
Loňské zářijové záplavy mají sedm obětí. Ostatky nalezené letos v dubnu u Glucholaz v Polsku patří dvaačtyřicetiletému muži z Lipové-lázní na Jesenicku, který byl pohřešován od poloviny loňského září. Potvrdila to analýza DNA, řekla policejní mluvčí Ivana Skoupilová. Muž tehdy cestoval společně s dalšími dvěma lidmi vozidlem, které 14. září strhla rozbouřená řeka Slavíč.
Muž cestoval v autě, když vůz strhla rozvodněná řeka.
Muž cestoval v autě, když vůz strhla rozvodněná řeka. | Foto: Reuters

Policisté získali výsledky odborného zkoumání DNA provedeného u ostatků nalezených 10. dubna v Polsku nedaleko obce Glucholazy od polských kolegů, řekla mluvčí Skoupilová.

"Analýzou DNA bylo potvrzeno, že se jedná o dvaačtyřicetiletého muže z Jesenicka, kterého jsme pohřešovali od 14. září. Tehdy rozbouřená řeka Staříč v obci Lipová-lázně strhla vozidlo, ve kterém zůstaly tři osoby. Tělo sedmadvacetileté ženy bylo nalezeno v říjnu u obce Glucholazy v Polsku. Její totožnost se podařilo ověřit také na základě analýzy DNA," uvedla policejní mluvčí.

Tragédie se stala v sobotu 14. září, když rozvodněné toky začaly zaplavovat Jesenicko. Řeka tehdy strhla vůz se čtyřčlennou posádkou mladých lidí, z vozu v dravém proudu se podařilo v osudnou chvíli dostat jednomu člověku na břeh, další tři zůstali uvnitř. Řeka Staříč, která vůz strhla, vtéká v Jeseníku do řeky Bělé, ta poté protéká Polskem a vlévá se do Kladské Nisy.

Po posádce osobního vozidla začali okamžitě pátrat vodní záchranáři Českého červeného kříže. "Na místě byl obrovský proud. Vůz jsme hledali přes hodinu, a to jsme jeli hodně daleko po proudu. Vzdali jsme to, když nám voda šla už přes kapotu. Na záchranu by už bylo pozdě," popsal tehdy situaci prezident Vodní záchranné služby Českého červeného kříže David Smékal. Řekou v té chvíli podle něj pluly celé obrovské stromy.

Zničené auto našla policie o dva dny později zhruba půl kilometru daleko, bylo však prázdné. Po pohřešovaných policisté začali pátrat hned po povodních, terén procházeli i s psovody, ale také bez výsledku. Tělo pohřešované ženy bylo nalezeno až v říjnu v Polsku u obce Glucholazy, zhruba 30 kilometrů od místa, kde vůz strhla rozbouřená řeka. Ostatky muže byly objeveny ve stejné lokalitě o půl roku později.

V Olomouckém kraji mají tak záplavy třetí potvrzenou oběť. První obětí je seniorka z Kobylé nad Vidnavkou na Jesenicku, která zemřela poté, co řeka strhla část jejího domu. V celém Česku tak počet potvrzených obětí zářijových povodní stoupl na sedm.

 
