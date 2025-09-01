"Noční můra bodyguardů." Expert o útoku berlí na Babiše, zmínil klíčový problém

O bezpečí českých politických špiček - od předsedy vlády a šéfů parlamentních komor po velvyslance - se zpravidla stará Ochranná služba Policie ČR. Ta už má pro všechny případy naučené postupy, leckdy na veřejné akce posílá i "předvoje", které zkontrolují rizikovost prostředí či problematická místa ještě dříve, než na událost dorazí samotný politik.
Andrej Babiš už ovšem dlouho není premiérem. I z toho důvodu se musí spoléhat na své soukromé bodyguardy. To ovšem znamená i velký rozdíl v tom, jaké ochrany se politikovi dostane. Incident na pondělním předvolebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku, po kterém Babiš skončil v nemocnici, toho měl být zářným příkladem.
"Základní rozdíl je v počtu. Pokud máte ze zákona přidělenou ochranu jako třeba premiér, počty ochránců jsou určitě větší - a speciálně na veřejných akcích. Jakýkoliv styk s veřejností je samozřejmě riziko. Kolik bodyguardů si platí pan Babiš, popravdě netuším," řekl Aktuálně.cz Lumír Němec, bezpečnostní expert a bývalý příslušník speciálních jednotek Policie ČR i Armády ČR.
Stoprocentní ochrana? Neexistuje
Pro ochránce jsou veřejné kontaktní akce doslova noční můrou. V momentě, kdy politik sestoupí k davu, nelze nikdy zaručit stoprocentní ochranu .
"To by politik musel stát někde na pódiu a nikoho k němu nepouštět. To pak ale nebude žádná kontaktní kampaň. A ani tam by nebyl zcela v bezpečí, i když je to lepší než být v houfu lidí," vysvětlil Němec.
Zdůraznil, že u politiků se úroveň ochrany odvíjí od toho, nakolik se "filtrují" osoby z řad veřejnosti. V praxi se uplatňují tzv. bezpečnostní kruhy, kdy bodyguardi hlídají návštěvníky akcí ze všech stran a pouštějí k chráněné osobě jen ty, které vyhodnotí jako bezrizikové. Zkrátka je dobré mít pod dohledem vše, co se děje kolem politika.
"Pokud tyto kruhy nevytváříte a nehlídáte si celých 360 stupňů, máte problém. To byl problém u postřeleného slovenského premiéra Roberta Fica, který tam měl sice plůtek, ale lidé za ním mohli přicházet z ulice, nebyli filtrováni," připomněl incident, při němž šlo slovenskému premiérovi o život.
Agresivita roste
V neposlední řadě k podobným incidentům podle Němce přispěli i sami politici, kteří rozdmýchávají emoce proti svým soupeřům. "Agresivita roste, kampaně jsou postavené na ukazování, co všechno ostatní udělali špatně, a lidi si to tak prostě vyloží. A je jedno, jestli rána berlí přijde zprava, nebo zleva," dodal Němec, který v minulosti působil také jako náčelník speciálního oddělení SOG.
Jestli Babiš po události z Moravskoslezského kraje, kde je lídrem kandidátky v říjnových sněmovních volbách, změní přístup, není jasné. Němec by ale měl jedno doporučení.
"Rozdíl úrovně ochrany je v počtech. Myslím, že Babiš má finanční prostředky na to, aby si zaplatil víc bodyguardů," konstatoval.