Politici terčem násilí: Babiš není jediný, Paroubka trefovali vejci, ministra řezali

před 40 minutami
Pondělní útok na předsedu hnutí ANO Andreje Babiše při mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku znovu připomněl, že násilí vůči politikům v Česku není výjimečné. Od 90. let byli napadeni například Marek Benda, Pavel Dostál, Václav Klaus, Jiří Paroubek, Mirek Topolánek nebo Dominik Feri. Přinášíme přehled nejdramatičtějších incidentů od roku 1996.
Archivní footgrafie Jiřího Paroubka, jak čelí vajíčkovému útoku na pražském Smíchově.
Archivní footgrafie Jiřího Paroubka, jak čelí vajíčkovému útoku na pražském Smíchově. | Foto: Reuters

15. listopadu 1996 - Poslance Marka Bendu (ODS) napadl opilý návštěvník restaurace na pražském sídlišti Prosek.

6. ledna 1997 - Tehdejšího místopředsedu vlády, ministra zemědělství a předsedu KDU-ČSL Josefa Luxe napadl v kanceláři v budově ministerstva zemědělství útočník, ohrožoval jej nožem a slzným plynem. Lux vyvázl bez zranění.

6. února 1997 - Poslance za ČSSD (nyní SOCDEM) Pavla Dostála po odchodu ze sněmovny přepadlo v podloubí nedaleko Malostranského náměstí několik mužů, kteří mu způsobili řadu řezných ran na hlavě a v obličeji. Pachatele se nepodařilo najít.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš na předvolebním mítinku na jižní Moravě na konci srpna 2025

9. května 1998 - Na mítinku v Novém Boru byl předseda SPR-RSČ Miroslav Sládek napaden místními Romy; Sládek je údajně vyprovokoval urážkami prezidenta Václava Havla a jeho ženy.

11. června 1998 - Tehdejšího předsedu ODS Václava Klause na předvolebním mítinku v Praze trefilo do hlavy vajíčko.

24. dubna 2006 - Poslanec a v té době také místopředseda KSČM Jiří Dolejš se stal obětí útoku neznámých pachatelů, když ho u stanice metra v Praze 6 povalili na zem a kopali do něj. Dolejš se musel podrobit operaci oka. Útočníky se nepodařilo vypátrat.

13. května 2009 - Během kampaně před volbami do Evropského parlamentu se stal v Kolíně terčem vajíček tehdejší předseda sociální demokracie Jiří Paroubek. Vajíčkové útoky na Paroubka pokračovaly i v dalších týdnech do voleb.

21. srpna 2009 - Čtyři mladíci na koupališti v Hustopečích na Břeclavsku zasáhli kusem štěrku do hlavy tehdejšího předsedu ODS Mirka Topolánka. Expremiér měl zranění nad pravým okem. Tři lidé byli potrestáni pokutou za to, že mu nadávali a házeli po něm vejci. Nepodařilo se prokázat, že házeli štěrk.

5. května 2010 - Tehdejší místopředseda sociální demokracie Bohuslav Sobotka dostal na mítinku v Brně ránu pěstí do obličeje. Byl krátce hospitalizován a musel nosit na krku límec zpevňující páteř. Pachatel Miroslav Dvořák byl odsouzen k podmíněnému trestu osmi měsíců.

Napadený politik B. S. se svým stranickým šéfem Jiřím Paroubkem, ČSSD.
Napadený politik B. S. se svým stranickým šéfem Jiřím Paroubkem, ČSSD. | Foto: Aktuálně.cz

28. září 2012 - Při otvírání mostu v Chrastavě na Liberecku dělník Pavel Vondrouš sedmkrát zblízka vypálil z airsoftové pistole na prezidenta Václava Klause. Zasáhl ho čtyřikrát a způsobil mu zhmožděniny. Z místa útoku odešel, aniž prezidentova ochranka zasáhla. Útočník byl později odsouzen k šesti měsícům vězení podmíněně odloženému na jeden rok.

17. listopadu 2014 - Při odhalení pamětní desky k 25. výročí pádu komunistického režimu protestovaly na Albertově stovky lidí proti prezidentu Miloši Zemanovi. Na hlavu státu létala vejce i další předměty, osobní strážci bránili Zemana deštníky.

29. května 2015 - Na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (za ANO) zaútočil důchodce poplašnou pistolí. Několikrát na něj vystřelil ve Valdštejnské ulici. Podle policie muž ministra neohrozil, sice třikrát vystřelil, ale směrem do země.

12. ledna 2018 - Ukrajinská přívrženkyně hnutí Femen přiběhla polonahá a s hanlivým nápisem na těle k prezidentu Zemanovi ve volební místnosti v pražských Lužinách. Žena dostala ve zkráceném řízením podmínku a byla vyhoštěna.

Při hlasování ve školní volební místnosti na pražských Lužinách byla prezidenta Miloše Zemana napadena polonahá žena s transparentem a vulgárním nápisem, kterou ochranka.
Při hlasování ve školní volební místnosti na pražských Lužinách byla prezidenta Miloše Zemana napadena polonahá žena s transparentem a vulgárním nápisem, kterou ochranka. | Foto: Jakub Plíhal

21. dubna 2019 - Poslance TOP 09 Dominika Feriho napadla na koštu vín v obci Boršice na Uherskohradišťsku dvojice mužů. Zraněný Feri byl převezen do nemocnice, kde mu zašili ránu na zádech. Státní zástupce později podmíněně odložil podání návrhu na potrestání dvou podezřelých. Stanovil jim zkušební dobu 15 měsíců.

1. září 2025 - Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše na předvolebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku jeden z účastníků udeřil kovovým předmětem do hlavy. Babiš následně odjel na vyšetření do nemocnice. Podle poslance Aleše Juchelky, který Babiše doprovází, expremiéra někdo berlí několikrát udeřil do hlavy.

 
32:21
