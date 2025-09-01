Domácí

"Přeji Babišovi, ať nejde o vážné zranění." Reakce na útok, ANO viní kampaň vlády

Martin Sluka Martin Sluka
před 15 minutami
Útok na předsedu hnutí ANO Andreje Babiše během jeho pondělního předvolebního mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku vyvolal reakce napříč politickým spektrem. Zatímco vládní politici zdůrazňují, že násilí do politiky nepatří, představitelé hnutí ANO viní z incidentu kampaň vedenou vládními stranami.
Předseda ANO Andrej Babiš při úterním setkání s voliči na Plzeňsku, kdy navštívil tři města.
Předseda ANO Andrej Babiš při úterním setkání s voliči na Plzeňsku, kdy navštívil tři města. | Foto: Radek Bartoníček

Premiér a lídr koalice Spolu Petr Fiala (ODS) se o incidentu dozvěděl během předvolebního mítinku v Táboře. Při debatě s voliči útok jednoznačně odsoudil, uvedl, že násilí do politiky nepatří, a šéfovi hnutí ANO popřál brzké uzdravení.

Útok na lídra opozičního hnutí odsoudil také ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Na síti X napsal, že násilí v jakékoliv formě je nepřijatelné a nic nevyřeší. "Lepší budoucnost pro naši zemi hledejme ve střetech argumentů a idejí, ne ve fyzickém násilí," uvedl Rakušan s tím, že doufá, že Babišovo zranění není vážné. "Věřím, že policie incident rychle vyšetří," dodal.

Podobně reagoval i předseda Pirátů Zdeněk Hřib: "Projevovat nesouhlas násilím je nepřijatelné. Přeji Andreji Babišovi, aby se nejednalo o vážné zranění."

ANO z útoku obviňuje vládu

Zástupci hnutí ANO ale poukazují na vládní strany. První místopředseda ANO Karel Havlíček označil incident za důsledek politické kampaně: "Ten útok je jedním z důsledků nenávistné kampaně, kterou vede koalice Spolu a Piráti a v posledních dnech opět STAN. Teď to skončilo úderem do hlavy, příště to může být horší. Kampaň založili na vyvolávání strachu a nenávisti. Varovali jsme, že to může skončit podobně, a stalo se."

Místopředsedkyně a šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová rovněž označila za viníka útoku vládní strany. "Nenávist, kterou šíří vládní strany na billboardech i sociálních sítích, dnes vyústila v útok na Andreje Babiše. Hnutí ANO dál povede kampaň pozitivně, bez nálepkování a strašení," napsala Schillerová.

K útoku se vyjádřila i předsedkyně KSČM a lídryně hnutí Stačilo! Kateřina Konečná. Dodala, že podobným problémům čelí i její hnutí. "Kandidáti hnutí Stačilo! čelí systematické šikaně různých bojůvek, které se otevřeně hlásí k podpoře Fialovy vlády, a to jak v online prostoru, tak během předvolebních setkání," uvedla.

 
32:21
