"Přeji Babišovi, ať nejde o vážné zranění." Reakce na útok, ANO viní kampaň vlády

Premiér a lídr koalice Spolu Petr Fiala (ODS) se o incidentu dozvěděl během předvolebního mítinku v Táboře. Při debatě s voliči útok jednoznačně odsoudil, uvedl, že násilí do politiky nepatří, a šéfovi hnutí ANO popřál brzké uzdravení.
Odsuzuji dnešní útok na Andreje Babiše.— Petr Fiala (@P_Fiala) September 1, 2025
Násilí do politiky v žádném případě nepatří! pic.twitter.com/3AnTZq4Cxl
Útok na lídra opozičního hnutí odsoudil také ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Na síti X napsal, že násilí v jakékoliv formě je nepřijatelné a nic nevyřeší. "Lepší budoucnost pro naši zemi hledejme ve střetech argumentů a idejí, ne ve fyzickém násilí," uvedl Rakušan s tím, že doufá, že Babišovo zranění není vážné. "Věřím, že policie incident rychle vyšetří," dodal.
Násilí v jakékoliv formě je nepřijatelné a nic nevyřeší. Dnešní útok na Andreje Babiše jednoznačně odsuzuji. Lepší budoucnost pro naši zemi hledejme ve střetech argumentů a idejí, ne ve fyzickém násilí.— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) September 1, 2025
Doufám, že zranění pana Babiše není vážné, a věřím, že policie incident…
Podobně reagoval i předseda Pirátů Zdeněk Hřib: "Projevovat nesouhlas násilím je nepřijatelné. Přeji Andreji Babišovi, aby se nejednalo o vážné zranění."
ANO z útoku obviňuje vládu
Zástupci hnutí ANO ale poukazují na vládní strany. První místopředseda ANO Karel Havlíček označil incident za důsledek politické kampaně: "Ten útok je jedním z důsledků nenávistné kampaně, kterou vede koalice Spolu a Piráti a v posledních dnech opět STAN. Teď to skončilo úderem do hlavy, příště to může být horší. Kampaň založili na vyvolávání strachu a nenávisti. Varovali jsme, že to může skončit podobně, a stalo se."
Ten útok je jedním z důsledků nenávistné kampaně, kterou vede koalice Spolu a Piráti a v posledních dnech opět STAN. Teď to skončilo úderem do hlavy, příště to může být horší. Kampaň založili na vyvolávání strachu a nenávisti. Varovali jsme, že to může skončit podobně a stalo se.— Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) September 1, 2025
Místopředsedkyně a šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová rovněž označila za viníka útoku vládní strany. "Nenávist, kterou šíří vládní strany na billboardech i sociálních sítích, dnes vyústila v útok na Andreje Babiše. Hnutí ANO dál povede kampaň pozitivně, bez nálepkování a strašení," napsala Schillerová.
K útoku se vyjádřila i předsedkyně KSČM a lídryně hnutí Stačilo! Kateřina Konečná. Dodala, že podobným problémům čelí i její hnutí. "Kandidáti hnutí Stačilo! čelí systematické šikaně různých bojůvek, které se otevřeně hlásí k podpoře Fialovy vlády, a to jak v online prostoru, tak během předvolebních setkání," uvedla.