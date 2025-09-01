Na Babiše na mítinku zaútočil muž berlí. Policie vyřkla právní kvalifikaci

Podle mluvčího ANO Babiše udeřil muž kovovým předmětem do hlavy. "Mohu potvrdit, že Andrej Babiš byl napaden během mítinku v Dobré. Zezadu byl udeřen kovovým předmětem do hlavy a následně odjel na vyšetření do nemocnice," uvedl mluvčí ANO Martin Vodička.
Policejní mluvčí Soňa Štětínská uvedla, že incident se stal po 16:00. Babiše podle ní udeřil do hlavy francouzskou berlí muž seniorského věku. Záchranná služba u případu nezasahovala.
Pachatele napadení policisté bezprostředně po útoku zadrželi. Čin předběžně kvalifikovali jako výtržnictví. Ošetřena byla také jedna žena. Policie to uvedla na síti X.
1/2 Přítomní policisté bezprostředně po útoku muže zadrželi a nyní se případem zabývají frýdecko-místečtí kriminalisté. Kromě Andreje Babiše byla ošetřena ještě jedna žena a rozsah jejich zranění bude také předmětem šetření.#policiemsk https://t.co/Yy84fgvHNJ— Policie ČR (@PolicieCZ) September 1, 2025
"Policisté, kteří standardně vykonávají v souvislostí s obdobnými akcemi v jejich blízkosti výkon služby, na událost okamžitě zareagovali a odcházejícího muže zadrželi. Kriminalisté realizují procesní úkony, vyslýchají svědky a budou v tom i nadále pokračovat, rovněž tak ve vyhodnocování všech informací souvisejících s touto věcí," uvedla Štětínská.
Případem se zabývají frýdecko-místečtí kriminalisté. "Kromě Andreje Babiše byla ošetřena ještě jedna žena a rozsah jejich zranění bude také předmětem šetření. Předběžně jsme právní kvalifikaci stanovili jako trestný čin výtržnictví, nicméně nevylučujeme rozšíření," uvedla policie.
Poslanec Aleš Juchelka, který Babiše na mítinku doprovázel, ČTK řekl, že expremiéra někdo berlí několikrát udeřil do hlavy. "On se potom samozřejmě kryl, potom tam vznikl takový mumraj. Odvedli ho do auta, zavezli ho do nemocnice," řekl. "Byl na urgentním příjmu ve Frýdku-Místku, byl na CT," dodal později odpoledne.
Babiš dnes podnikl další z předvolebních výjezdů v Moravskoslezském kraji, kde bude za měsíc ve sněmovních volbách lídrem kandidátky ANO. Dopoledne v 11:00 začal debatu v Paskově, pokračoval v Řepišti, ve Fryčovicích a od 15:40 bylo na programu setkání v Dobré. Následovat měla zastávka v Metylovicích a Janovicích, tyto dva mítinky se podle Juchelky uskutečnily bez Babiše.