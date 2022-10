Nerudová shromáždila dostatek podpisů pro prezidentskou kandidaturu

Bývalá rektorka Mendelovy univerzity a kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová shromáždila se svým týmem přes 80 tisíc podpisů občanů. Pro kandidaturu musí být platných 50 tisíc podpisů, Nerudová předpokládá, že bude nutné vyřadit přibližně 20 procent z nich kvůli chybě nebo nečitelnosti.

Za tímhle číslem se skrývá neuvěřitelné množství práce všech dobrovolníků a podporovatelů, kterým bych chtěla ze srdce poděkovat. Moc si vážím každého jednoho podpisu a je to pro mě obrovský závazek," uvedla Nerudová v prohlášení.

Její tým nyní všechny podpisové archy prochází a vyškrtává nečitelné, nekompletní nebo zjevně chybně vyplněné řádky, aby na ministerstvo vnitra předal petici s co nejmenším počtem neplatných podpisů.

"Hodí se dodat, že jsem odmítla také několik nabídek na dodání podpisů 'pay-per-signature', nikdo tedy nedostal za svůj podpis zaplaceno," uvedla Nerudová.

Nerudová oznámila své rozhodnutí kandidovat na prezidentku Česka v poslední květnový den. Je jedním ze tří kandidátů, které podporuje koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP09), dalšími jsou generál Petr Pavel a senátor Pavel Fischer.

Podle aktuálního volebního modelu agentury Median by byl v prvním kole nejúspěšnější Petr Pavel, na druhém místě bývalý premiér Andrej Babiš, který ale zatím kandidaturu neoznámil, a na třetím místě by byla právě Danuše Nerudová.

Podmínkou účasti ve volbách jsou podpisy minimálně 20 poslanců, deseti senátorů, nebo 50 tisíc občanů. Zemanovi skončí druhý pětiletý mandát začátkem března příštího roku, znovu už kandidovat podle ústavy nemůže.

Někteří kandidáti již zveřejnili počet podpisů, které se jim podařilo sesbírat. Například Petr Pavel koncem září oznámil, že má přes 55 tisíc podpisů občanů a v jejich shromažďování nadále pokračuje. Tomáš Březina ohlásil získání potřebných 50 tisíc podpisů v polovině června, Alena Vitásková do konce července nasbírala 51 tisíc podpisů. Podpisy občanů sbírá například senátor Marek Hilšer. Pokud by jich nestihl získat potřebný počet, požádá o podpis deset senátorů, uvedl. Podpisy shromažďuje také Karel Diviš (podle údajů dostupných do poloviny srpna získal zhruba 25 tisíc podpisů), Josef Skála (v půlce srpna měl třetinu až polovinu z nutných 50 tisíců) nebo Tomáš Zima (do poloviny srpna zhruba 10 tisíc podpisů).

První kolo prezidentské volby se bude konat 13. a 14. ledna, druhé o dva týdny později. Přihlášku musí kandidáti podat nejpozději počátkem listopadu.