Dva miliony od majitele hračkářství. Nerudová dostala zatím nejvyšší dar na kampaň

Dva miliony korun dostala ve středu kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová. Dárcem je firma, která v Česku provozuje obchody s módou a také pobočku nejstaršího hračkářství na světě Hamleys. Pro Nerudovou je to vůbec nejvyšší dar na kampaň, který zatím obdržela.

"Jsme rádi za každý příspěvek, na jeho velikosti nezáleží. Nakonec stejně člověk zjistí, že z menších darů složí větší částku než z těch velkých," řekl mluvčí Danuše Nerudové Štěpán Neubauer.

Dosud nejvyšší příspěvek pro někdejší rektorku Mandelovy univerzity v Brně přišel od společnosti Inexad, která v Česku provozuje například hračkářství Hamleys nebo několik obchodů s módou. "Celou firmu mi vedou ženy, takže jsme chtěli podpořit ženskou kandidátku. Ve světě je to trendem," vysvětlil jednatel firmy Pavel Čmelík. Nerudovou podle něj také podpořili proto, že nemá "miliardářské zázemí".

"V kontextu toho, co na kampaň potřebuje, to pro ni není malá částka. Z našeho pohledu ale nejde o extrémně vysoký příspěvek," reagoval na informaci, že se jedná o největší dar pro kampaň Nerudové. "Když už máme někomu přispět, tak nejvíc, co můžeme," doplnil Čmelík.

Nerudovou však s podnikem ani jejich vlastníky nic nepojí. "S firmou Inexad se Danuše osobně nezná. Proběhl pouze kontakt jejího týmu se zástupci firmy, ale šlo pouze o seznámení a výměnu vizitek," popsal Neubauer.

Dvoumilionový dar podle něj Nerudová využije v prezidentské kampani. "Rozpočet máme předem naplánovaný a takto vysoký dar nám jen pomůže dodržet plán," řekl Neubauer. Zatím se podle něj daří Nerudové vybírat více peněz, než očekávali.

Danuše Nerudová v minulosti získala i jiné vysoké dary pro svou prezidentskou kampaň. V červenci obdržela téměř půl milionu od podnikatelky ve zdravotnictví a majitelky společnosti Profimed Alexandry Kaly.

Další půl milion korun v červnu dostala Nerudová od podnikatele v oblasti informačních technologií Jiřího Hlavenky, který mimo jiné investoval do vyhledávače letenek Kiwi.com. Další červnový příspěvek, milion korun, má kandidátka od manažerky auditní firmy Deloitte Diany Radl Rogerové.

Nerudová už na svém účtu shromáždila téměř 3,2 milionu korun, přičemž využila asi 950 tisíc. Největší výdaje na kampaň zatím vynaložil miliardář Karel Janeček, už více než 6,5 milionu korun. Kampaň si však financuje sám.

Generál ve výslužbě Petr Pavel vysbíral 5,9 milionu korun, z toho využil 1,9 milionu. Odborový předák Josef Středula zatím z transparentního účtu, na kterém vybral 158 tisíc korun, nevyužil ještě ani korunu. Senátor Marek Hilšer vybral zhruba 470 tisíc korun a využil 370 tisíc.

Účastníci prvního kola prezidentských voleb mohou do kampaně vložit celkem 40 milionů korun, v případě postupu do druhého kola pak dalších deset milionů. Výdaje na volby se započítávají od vyhlášení termínu voleb, k čemuž došlo na počátku července.

Kdyby se volby konaly nyní, tak by podle nejnovějšího průzkumu společnosti Median získala Nerudová 7,5 procent hlasů. První kolo by vyhrál Babiš se ziskem 25,5 procenta hlasů za druhým Pavlem s 21 procenty hlasů. Podobně jako Nerudová je na tom také Hilšer, až za nimi jsou Josef Středula, Pavel Fischer, Miroslava Němcová i Karel Janeček.

