Kalousek zakotvil u zbrojovky miliardáře Drdy. Je mi ctí pro ně pracovat, říká

Bývalý ministr financí a zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek si po odchodu z politiky našel nové angažmá. Začal pracovat jako strategický poradce pro zbrojní společnost STV Group vlastněnou miliardářem Martinem Drdou, jak sám Kalousek potvrdil na dotaz Aktuálně.cz.

"Necítím se oprávněn," odpověděl jen Kalousek na dotaz, zda by mohl prozradit, na jakých projektech se zbrojovkou STV Group spolupracuje. | Foto: Lukáš Bíba

V lednu 2021 se vzdal poslaneckého mandátu, loni na podzim opustil stranu TOP 09, kterou v roce 2009 založil spolu s Karlem Schwarzenbergem a již poté i několik let vedl. A na návrat do politiky to nevypadá. Alespoň prozatím. Miroslav Kalousek totiž začal spolupracovat se zbrojním průmyslem.

"Mám registrovanou živnost na poradenskou a konzultační činnost. Vybírám si ale jen takové klienty, kteří se svým podnikáním podílejí na budování státu a naplňují priority České republiky. STV Group je přesně takový příklad," odpověděl Kalousek na dotazy Aktuálně.cz. Dodal, že pracovat pro tuto zbrojní skupinu je pro něj ctí.

Pod skupinu STV Group vlastněnou miliardářem Martinem Drdou a jeho rodinou patří několik firem v Česku i na Slovensku. České armádě dodává munici a opravuje její těžkou techniku včetně samohybných houfnic Dana či pásových bojových vozidel pěchoty.

"Pan Kalousek spolupracuje s naší skupinou v roli strategického poradce. Jako příklad témat mohu uvést úlohu obranného průmyslu v obranyschopnosti země, spolupráci se státní správou a možnost podpory ze strany Evropské komise," potvrdil Pavel Beran, ředitel speciálních projektů STV Group.

Loni na podzim se do koncernu STV Group začlenila třeba i slovenská společnost Matador Industries. "Akvizicí se skupina STV stává středoevropským lídrem ve výrobě vojenské techniky. Nové možnosti v oblasti výroby komplexních kovových komponentů nám umožní dále rozvíjet naše aktivity v civilním a obranném průmyslu," uvedl tehdy Martin Drda.

Sám Miroslav Kalousek však odmítl upřesnit, na kterých konkrétních projektech zbrojní firmy se nyní podílí. "Necítím se oprávněn," řekl pouze.

Bývalý ministr financí a také předseda strany KDU-ČSL má k obranným technologiím blízko celou kariéru. V letech 1993 až 1998 působil jako náměstek na ministerstvu obrany. Opakovaně se také řešilo jeho přátelství se zbrojařem Richardem Hávou, který se svou rodinou vládne skupině Omnipol.

V uplynulých měsících se spekulovalo o Kalouskově návratu do politiky a možném založení nové politické strany. V lednu to ale odmítl, zdůvodnil to vážnými osobními důvody.

Video: Nechceme o tom přemýšlet nahlas, komentuje Kalousek spekulace o nové straně (2. 10. 2024)