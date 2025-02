Strnad proti Finsku. Na Slovensku s pandury neuspěl, teď chce porazit Finy v Česku

Při chystaném nákupu nových bojových vozidel, jejichž cena jistě přesáhne 30 miliard korun, úředníci ministerstva obrany pokukují po Slovensku. Tam se totiž před třemi roky také rozhodovalo o tom, jaké obrněnce si vojáci pořídí. Výběr nakonec vyhrála finská Patria. Česká nabídka vozidel Pandur II vyráběných koncernem CSG miliardáře Michala Strnada skončila druhá. Podobný souboj se čeká i nyní.

Budou to tři roky, co Bratislava zveřejnila kompletní studii, na základě které vybírala nová bojová vozidla. O zakázku v hodnotě blížící se půlmiliardě eur tehdy prostřednictvím české nabídky usilovala i společnost Tatra Defence Vehicle patřící do koncernu CSG. Její vozidlo Pandur II ale tehdy skončilo druhé.

Slovensko si vybralo obrněnce Patria AMV XP. "Shrnutím všech dostupných podkladů se finská nabídka jeví jako ta, která v nejvyšší míře plní požadavky Ozbrojených sil Slovenské republiky na bojové obrněné vozidlo na kolovém podvozku 8×8. Vozidlo plní bez kompromisů všechny požadované technické parametry, včetně těch, které byly stanovené jako klíčové," píše se ve tři roky starém dokumentu.

Z materiálu je dále zjevné, že pandury srazily především dražší údržba a opravy. "Pokud by se hodnotila jen samotná pořizovací cena, je nabídka České republiky nejvýhodnější. V cenovém hodnocení ji posunul na druhé místo fakt vyšších nákladů na provoz vozidel a životní cyklus," stojí ve studii slovenského ministerstva obrany.

A právě Slovensko a jeho nákup prvních 76 vozidel může být modelovým příkladem toho, jak bude v příštích měsících postupovat i české ministerstvo obrany. Jak už Aktuálně.cz informovalo, Praha by měla mít v téhle věci jasno na přelomu letošního léta a podzimu.

"Nereálně nízké náklady konkurenta"

Byť několik insiderů, s nimiž Aktuálně.cz v posledních dnech mluvilo, očekává, že o přízeň české armády zabojuje trio vozidel AMV XP (Patria), Pandur Evo (Tatra Defence Vehicle) a Boxer (Artec), to hlavní rozhodnutí by podle nich měl přinést až střet finského a českého vozidla. Tedy úplně stejná situace, jaká nastala na Slovensku a historicky i v Česku.

"Pandury byly v parametru pořizovací ceny ve slovenském tendru výrazně levnější než Patrie. Jejich jednotková cena byla nejnižší ze všech nabídek," říká Andrej Čírtek, mluvčí koncernu CSG, kam patří i kopřivnický výrobce obrněnců Tatra Defence Vehicle (TDV).

"Důvodem, proč slovenské ministerstvo obrany upřednostnilo Patrii, byl parametr nákladů životního cyklu. Ten byl velmi nejasně definován a náklady životního cyklu, které uvedl v nabídce uvedl vítězný konkurent, pokládáme za nereálně nízké," tvrdí Čírtek. Jeho slova tak dokazují, že i v Česku půjde o poměrně ostrý souboj.



Zřejmě i proto, že výrobci ještě mají nějaký čas na to, aby ministerstvu obrany poskytli požadované informace pro studii, příliš detailů ze svých nabídek prozrazovat nechtějí. Čírtek o to víc, že vozidlo Pandur Evo 8×8 ještě stále není na světě a jeho prototyp chce skupina CSG miliardáře Michala Strnada představit až na konci letošního května.

Dodávky v roce 2028? "Bez problému"

"Obecně lze říci, že rozměry Panduru Evo jsou větší než u předcházející generace," říká třeba Čírtek. Ovšem velmi obecně o své nabídce mluví i finská Patria. Ta například zatím nechce zmínit, jakou věž budou její vozidla nabídnutá české armádě mít.

"Právě vyhodnocujeme spektrum možných dodavatelů s ohledem na požadavky České republiky," reaguje Hugo Vanbockryck, viceprezident finské Patrie pro evropské trhy. "Zapojení českého průmyslu je také důležitým parametrem," pokračuje jedním dechem.

Jak už Aktuálně.cz napsalo před několika dny, co se týče výzbroje nových vozidel, česká armáda zatím upřesnila, že potřebuje kanón s ráží 30 milimetrů, kulomet a protitankové řízené střely. I když prvních osm vozidel chce mít česká armáda už v roce 2028 a další desítky o rok později, což vypadá jako poměrně fantaskní termín, dva potenciální dodavatelé, které Aktuálně.cz oslovilo, tvrdí, že s takovou rychlostí zahájení dodávek prý nemají žádnou potíž.

"S ohledem na termín podpisu kontraktu mohou dodávky začít v roce 2028," potvrzuje Hugo Vanbockryck z Patrie. "TDV předpokládá zahájení sériové výroby v roce 2026. Z toho důvodu není žádným problémem plnit dodávky vámi uváděného množství vozidel například pro českou armádu," přidává se Andrej Čírtek z koncernu CSG.

Stejně jako v roce 2005

A byť jsou dnes na české půdě Patria a CSG velcí soupeři, nemuselo tomu tak být. Není to tak dávno, co ozbrojené síly začaly přemýšlet o novém samohybném minometu na kolovém podvozku. I proto došlo k námluvám mezi domácím a finským průmyslem - mluvilo se o tom, že TDV dodá podvozek Panduru a Patria zase svůj minometný systém Nemo.

Z toho ale sešlo, spolupráce se nakonec nikdy nerozjela. Ze společného projektu měla vycouvat česká strana, alespoň podle Čírtka. Ten dnes totiž tvrdí, že skupina CSG prý na trhu našla "technologicky vyspělejší, cenově výhodnější, v boji osvědčená řešení, která plní představy Armády ČR".

A tak po dvaceti letech, kdy v Česku vrcholil první souboj mezi oběma vozidly, v němž nakonec po kontroverzních peripetiích zvítězilo vozidlo Pandur II, se nyní schyluje k jeho opakování. Ovšem v daleko větším měřítku. Ozbrojené síly se poohlížejí po více než 250 nových obrněncích, což znamená, že cena nákupu přesáhne 31 miliard korun. A o další miliardy se bude hrát v servisní smlouvě.

