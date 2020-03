Někoho nakazíte a ten umře, vysvětloval Hamáček, proč celé Česko potřebuje karanténu

Vláda v neděli uvalila karanténu na celé Česko, která je zatím vyhlášena do 24. března. Opatření vlády efektivně "uvězní" všechny Čechy v jejich domovech. Opustit je budou moci jen při cestě do a z práce, na nákup, k lékaři, v nezbytných případech na úřady a pokud půjdou za svou rodinou. Výjimkou bude návštěva parků a přírody. Zákaz také nebude platit pro ty, kdo pomáhají ostatním.

Vláda kromě karantény v neděli Čechům nařídila také omezení kontaktů s ostatními lidmi na nezbytně nutnou míru. Ostatně i při povolené návštěvě parku či přírody mají lidé udržovat odstup od okolních lidí v délce minimálně dvou metrů. "Když lidé nebudou poslouchat to, co jsem si tady dnes odhlasovali, spadneme do toho jako Itálie," řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Na dodržování zákazu pohybu na veřejnosti podle něj budou dohlížet státní i obecní policisté. Zejména budou dávat pozor na to, aby se lidé nesrocovali. Šíření koronaviru je od minulého týdne v Česku trestný čin, ale podle Hamáčka stíhání není to nejhorší, co potká člověka, který zákaz poruší a přispěje k přenosu nákazy na jinou osobu. "Těm lidem hrozí to, že někoho nakazí, on pak umře a jim to bude celý život líto," řekl ministr.

Varoval před tím, aby se lidé scházeli na předzahrádkách s pivem v ruce a pořádali ve svých domovech večírky pro desítky lidí. Právě takové chování bylo v posledních dnech vidět po celé republice. "Nechceme lidi šikanovat, ale kontrolovat je budeme," dodal Hamáček.

Premiér Andrej Babiš pak dodal, že vláda se nesnaží Čechy uvěznit doma. "Jen omezujeme volný pohyb osob. Chceme, aby lidi chodili do práce a nic se pro ně nezměnilo," řekl Babiš.

Vláda také povolá na dva tisíce vojáků a čtyři stovky celníků. Jejich úkolem bude převážně ochrana státní hranic ve spolupráci s policií. Kontroly budou na česko-německé a česko-rakouské hranici. Režim na česko-polské a česko-slovenské hranici se řídí rozhodnutími Polska a Slovenska, popsal Hamáček.

Straňte se zákazníků, radí vláda prodavačům

Součástí nařízení je kromě výše zmíněných příkazů také soubor doporučení, kterými by se měli obyvatelé Česka řídit. Vláda například radí, aby lidé co nejvíce využívali bezhotovostní platby, a prodavačům doporučuje, aby v co největší možné míře omezili přímý kontakt se zákazníky.

Současně vláda navrhuje firmám a podnikatelům, aby svým zaměstnancům, pokud je to možné, v co největší míře umožňovali práci z domova a nebránili jim ve vybírání dovolené. Zaměstnavatelé by také podle doporučení vlády měli pozastavit veškeré činnosti, které nejsou pro jejich provoz nezbytné.

Vláda však nezakáže restaurace, které vydávají jídlo z okének. A to ani ty, které takové okno před zavedením zákazu neměly a vytvořily si ho jen proto, aby nařízení vlády obešly. "Nemůžeme zabránit restauraci, aby to dělala, ale můžeme zabránit tomu, aby se lidé před těmi okny neshlukovali," řekl ministr dopravy, průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Uber a Bolt dojezdily

Naproti tomu vláda zakáže provoz alternativních taxikářů, jako je Uber či Bolt, autoškol, prodejen elektroniky a téměř všech ubytovacích zařízení. Omezuje také prodej nebaleného pečiva. To bude možné zakoupit jen v místech, kde nedochází ke shlukování osob a která jsou současně vybavena pomůckami osobní hygieny.

Vláda naopak obnovuje provoz autoservisů, odtahů vozidel, prodeje náhradních dílů, provozoven pro vyzvednutí zásilek, prodeje zahrádkářských potřeb, pohřebních služeb nebo výdeje a prodeje zdravotnických prostředků.

Pro studenty 5. a 6. ročníku lékařských fakult se zavádí pracovní povinnost. Rozšíří řady lékařů z povolání. Všem lékařům a dalším zdravotnickým povoláním pak vláda zakázala čerpat dovolenou.

Vzniknou specializované nemocnice

Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly by dvě české nemocnice měly brzy léčit už jen pacienty nakažené koronavirem. "Ve středu by pak měly být k dispozici rychlé testy, je snaha, aby ta kapacita byla dostatečně vysoká," dodal Prymula. Ten také povede nově aktivovaný Ústřední krizový štáb, který má lépe koordinovat snahy, které mají zabránit šíření koronaviru.

Ke koronaviru začíná fungovat nová telefonní linka 1212. Jejím úkolem je odlehčit linkám 112 a 155, které jsou určeny jen pro vážné případy.

V úterý by na řadě míst republiky měly také ve vybraných školských zařízení vznikat třídy, ve kterých bude postaráno o děti od tří do deseti let, jejichž rodiče pracují v bezpečnostních službách, zdravotnictví a školství. Pohromadě by v každé skupině mělo být maximálně 15 dětí.

Orgány veřejné a správní moci pak podle vlády do týdne zahájí omezený provoz. Zjednodušeně to podle premiéra znamená, že úřady budou mít otevřeno jen v pondělí a ve středu a to jen po dobu tří hodin. Vláda také rozhodla o odložení doplňovacích voleb do Senátu na Teplicku.